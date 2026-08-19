Барселона привлича хърватския страж Доминик Ливакович

Барселона отново е в центъра на трансферните спекулации. След като вече подсили състава си с няколко нови попълнения, „блаугранас“ са на път да финализират сделка за хърватския национал Доминик Ливакович. Вратарят, който в момента пази цветовете на турския Фенербахче, е оценен на около 3 милиона евро – сума, която изглежда напълно по джоба на каталунския колос.

Интересното в случая е, че Барселона не възнамерява веднага да интегрира Ливакович в първия си състав. Според източници, близки до клуба, испанците ще закупят правата на хърватския страж, но ще го изпратят под наем в бившия му клуб – Динамо Загреб – за един сезон. Този ход ще позволи на Ливакович да натрупа още опит и игрова практика, преди да се присъедини към „Камп Ноу“.

Плановете на Барселона са Ливакович да се завърне в Испания като втори избор на вратарската позиция, след като договорът на настоящия страж Войчех Шченсни изтече през лятото на 2027 година. Междувременно, младият талант Жоан Гарсия се очаква да бъде основният избор под рамката на вратата за дълги години напред, освен ако не настъпят непредвидени обстоятелства.