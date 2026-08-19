90 години без Лорка: Неуловимият дух на Испания

Днес, 19 август 2026 г., се навършват точно 90 години от трагичната смърт на Федерико Гарсия Лорка. Емблематичният испански поет и драматург е разстрелян в ранните часове на 19 август 1936 г. от националистическите сили на Франко в близост до Гранада. Дори девет десетилетия по-късно, неговото творчество продължава да вълнува милиони, а тайната около неговия немаркиран масов гроб остава неразкрита.

Световни събития и паметта за Федерико Гарсия Лорка

В Испания годишнината бе отбелязана с поредица от мащабни културни прояви. В А crappy парк в Алфакар, Гранада, бяха положени цветя под съпровода на фламенко изпълнения, съобщава международната агенция EFE. По стъпките на последния земен път на поета преминаха възпоменателни шествия.

В Мадрид творци пренесоха символично скулптура на автора през ключови места, свързани с неговия живот и творчество. Литературни събития и дискусии се провеждат паралелно в Мексико, Венецуела и Уругвай.

Защо убийството на Лорка все още вълнува обществото?

Лорка е убит едва на 38-годишна възраст. Като водеща фигура в легендарното литературно „Поколение от '27-а“, той съчетава традиционния испански фолклор със сюрреализъм. Шедьоври като „Кървава сватба“, „Йерма“ и „Домът на Бернарда Алба“ го превръщат в международен символ на свободата на словото.

Политическите му убеждения и неговата хомосексуалност обаче го правят директна мишена на фашисткия режим. Документи от полицията в Гранада потвърждават, че екзекуцията е била умишлено политическо убийство за заглушаване на гласа му.

Въпреки дългогодишните разкопки и проучвания в дефилетата между Визнар и Алфакар, тленните останки на поета никога не са открити

Нови филми и документални поредици за поета

По повод 90-годишнината от неговото изчезване, испанската обществена телевизия RTVE обяви мащабни проекти. Сред тях е документалният филм „Лорка, изгубените часове“. През септември на фестивала в Сан Себастиан ще дебютира и филмът „Пречупеният глас“, който изследва тайните архиви на последната голяма любов на поета – Хуан Рамирес де Лукас.

Режимът на Франсиско Франко забраняваше книгите му с десетилетия, но днес стиховете му са безсмъртни. Деветдесет години по-късно думите на поета доказват, че куршумите не могат да убият изкуството.