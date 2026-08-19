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Шокиращ инцидент в Ювентус: Фен контузи ключов защитник след приятелски мач

Шокиращ инцидент в Ювентус: Фен контузи ключов защитник след приятелски мач

19 Август, 2026 19:56 764 3

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Федерико Гати под въпрос за старта на Серия А след неочаквана травма

Шокиращ инцидент в Ювентус: Фен контузи ключов защитник след приятелски мач - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В лагера на Ювентус цари напрежение, след като един от основните стълбове в отбраната – Федерико Гати – може да пропусне първия двубой от новия сезон в Серия А. Причината? Неочаквана контузия, причинена не от съперник на терена, а от... собствен фен!

След контролна среща между първия и резервния състав на "бианконерите" на стадиона в Торино, страстта на привържениците излезе извън контрол. Вълна от ентусиазирани фенове нахлу на терена, жадни да се докоснат до своите любимци. Докато повечето футболисти успяха да се измъкнат невредими към съблекалните, някои останаха сред тълпата. В този хаос един от запалянковците се подхлъзна и неволно се стовари върху Гати, който веднага усети болка. За щастие, травмата не е тежка, но участието на защитника в първия официален мач срещу Фрозиноне остава под въпрос.

Този инцидент е поредното изпитание за Ювентус, който и без това преминава през труден период. Феновете и треньорският щаб сега тръпнат в очакване на новини за състоянието на Гати, тъй като неговото присъствие е от ключово значение за стабилността в отбраната.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Циник

    0 0 Отговор
    Синя фланелка = куц кон. Защо се чудим... А иначе то си е баш екип на Лацио, та знае ли човек...

    21:23 19.08.2026

  • 2 Опа

    1 0 Отговор
    Директен червен картон.
    Влизане отзад без топка.

    Коментиран от #3

    21:25 19.08.2026

  • 3 А как ще е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Опа":

    Отзад с две топки

    21:29 19.08.2026

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