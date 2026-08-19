Шокиращ инцидент в Ювентус: Фен контузи ключов защитник след приятелски мач

В лагера на Ювентус цари напрежение, след като един от основните стълбове в отбраната – Федерико Гати – може да пропусне първия двубой от новия сезон в Серия А. Причината? Неочаквана контузия, причинена не от съперник на терена, а от... собствен фен!

След контролна среща между първия и резервния състав на "бианконерите" на стадиона в Торино, страстта на привържениците излезе извън контрол. Вълна от ентусиазирани фенове нахлу на терена, жадни да се докоснат до своите любимци. Докато повечето футболисти успяха да се измъкнат невредими към съблекалните, някои останаха сред тълпата. В този хаос един от запалянковците се подхлъзна и неволно се стовари върху Гати, който веднага усети болка. За щастие, травмата не е тежка, но участието на защитника в първия официален мач срещу Фрозиноне остава под въпрос.

Този инцидент е поредното изпитание за Ювентус, който и без това преминава през труден период. Феновете и треньорският щаб сега тръпнат в очакване на новини за състоянието на Гати, тъй като неговото присъствие е от ключово значение за стабилността в отбраната.

This is crazy 😭



Federico Gatti could miss Juventus’ first game of the season after a fan accidentally tackled him from behind during a pitch invasion in a friendly this week.



You genuinely can’t make this up.



📰 CorSport pic.twitter.com/of29ha91zv — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 19, 2026