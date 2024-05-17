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Днес започва поредният кръг в Първа лига

17 Май, 2024 08:21 320 0

Днес започва поредният кръг в Първа лига

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  • ботев-
  • локомотив-
  • лудогорец-
  • славия

Три мача от третата плейофна група ще се изиграят днес

Днес започва поредният кръг в Първа лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ТРЕТА ГРУПА 11-16 място - 33 кръг:
петък, 15:15 ч
Пирин (Благоевград) - Етър (Велико Търново)
петък, 17:45 ч
Локомотив (София) - Ботев (Враца)
петък, 20:15 ч
Хебър (Пазарджик) - Берое (Стара Загора)

ПЪРВА ГРУПА 1-6 място - 33 кръг:
събота, 17:45 ч:
ЦСКА София - Крумовград
събота, 20:15 ч:
Локомотив (Пловдив) - Левски
неделя, 20:30 ч:
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)


ВТОРА ГРУПА 7-10 място - 34 кръг:
понеделник, 17:45 ч
Арда (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948
понеделник, 20:15 ч
Славия - Ботев (Пловдив)


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