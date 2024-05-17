Днес започва поредният кръг в Първа лига

Проф. Ангелов: Единственото, което направи ПП е да оскъпи магистрала „Хемус“ и да я прати в светлото бъдеще

2024-а година е. Магистрала „Хемус“ вече трябваше да достига Велико Търново. Дори да е подминала Старата столица в посока Варна. Великотър ...