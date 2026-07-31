Димитър Петров за жалбата в КС срещу бюджета: Виждаме сглобката, в нов вид обаче

Законът, който приехме за съдебната власт, е едва първата крачка. Следващите промени, които ще внесем касаят проблеми, които отдавна чакат своето решение. Сега вниманието ни изцяло е насочено към правилния подбор на представители на ВСС от парламентарната квота. Най-важното е, че всеки един гражданин може да подаде сигнал за предполагаеми зависимости. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

Едно от големите предимства на тези правила е, че дори професионалните организации ще могат да предлагат кандидати, уточни той. По думите му с тези правила се прекъсва политическото влияние във ВСС.

Петров увери, че нов главен прокурор се очаква да имаме в началото на следващата година.

Във връзка с внесената жалба в Конституционния съд (КС) за параметрите на бюджета Петров заяви: „Би трябвало да се запитаме какво прави ГЕРБ в момента с жалбата до КС. Отново виждаме сглобката, в нов вид обаче. Те добре се сглобяват по конституционни теми. Това поставя пред нас въпроси дали няма да са с един кандидат на президентските избори".

Президентът Йотова правилно прецени, че държавата не може да продължи да бъде без бюджет. Той отразява реалните финансови параметри в момента и дава добра основа за следващия. Спазили сме всички детайлни законови процедури. Уверени сме в това, което сме приели и вярваме, че КС ще се произнесе коректно, заяви още Димитър Петров

Не са основателни исканията за оставка на Иво Христов, смята той.

По повод позициите на външните министри на България и Иран, Петров изтъкна, че няма разминаване в позициите. "Тонът е бил добронамерен и поддържането на добрите взаимоотношения между двете държави. Разговорът не е бил двусмислен и нямаме притеснения. Към настоящият момент няма заплаха за националната ни сигурност", увери той.

Той отново подчерта, че посещението на министър Петрова в Киев не е било за засвидетелстване на Коалицията на желаещите, а изцяло по икономически теми.