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„Дори императорът на Китай…“ - Хьонес с любопитен коментар за звездите на Байерн

„Дори императорът на Китай…“ - Хьонес с любопитен коментар за звездите на Байерн

31 Юли, 2026 19:44 403 0

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Почетният президент на клуба е убеден, че английският нападател ще удължи договора си с клуба

„Дори императорът на Китай…“ - Хьонес с любопитен коментар за звездите на Байерн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес заяви, че не вижда никаква причина Хари Кейн да напусне клуба това лято и очаква английският национал да подпише нов договор.

„Не съм говорил лично с Хари, но чувам, че е много щастлив в Мюнхен. И ние сме изключително доволни от него. Няма никаква причина да си тръгва. Той е пример във всяко отношение – както на терена, така и извън него“, каза Хьонес.

Кейн премина в Байерн през 2023 г. от Тотнъм и оттогава има впечатляваща статистика – 146 гола в 147 мача. През миналия сезон той записа 61 попадения и 7 асистенции, а на Световното първенство отбеляза шест гола за Англия.

Въпреки слуховете за интерес от Барселона, Хьонес е категоричен, че бъдещето на нападателя е в Мюнхен.

Той коментира и информациите за евентуални трансфери на Майкъл Олисе и Луис Диас, които са свързвани съответно с Реал Мадрид и Ал-Хилал.

„Разсмях се. Олисе има още три години договор. Дори императорът на Китай да дойде при нас, няма да говорим за негов трансфер. Същото важи и за Луис Диас. Разполагаме с най-доброто атакуващо трио в света – Олисе, Диас и Кейн. Не мислим да продаваме никого“, заяви Хьонес.


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