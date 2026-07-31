Пожарите в Европа отшумяват на места, но Крит и Испания остават под заплаха

Горските пожари край Бордо и Мадрид отслабват, но огнища продължават да бушуват в Гърция и Западна Испания, след като Европа преживя поредица от рекордни горещи вълни. Стотици хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си заради пожарите, разпространяващи се в изсъхнала растителност, пише "Ройтерс".

В югозападна Франция властите започнаха да отменят евакуациите, след като големият пожар, бушувал повече от седмица западно от Бордо, беше обявен за овладян. Заповедите бяха отменени в 12 района, което позволи на 144 000 от над 220 000 разселени жители да се върнат по домовете си, съобщи префектът на Жиронда Софи Брокас.

Европа е най-бързо затоплящият се континент в света. Според последни научни изследвания причинените от човека климатични промени са създали горещите и сухи условия, които улесняват разпространението на пожарите.

Средната температура в Европа в петък се очакваше да достигне 24,9°C, или с 3,3°C над нормата за периода 1961-1990 г., показаха данни на Reuters Climate Monitor.

Димът и пепелта от пожарите изложиха милиони хора на вредно замърсяване на въздуха. Особено безпокойство предизвикват фините прахови частици PM2.5, свързвани със сърдечно-съдови заболявания, рак на белия дроб и респираторни проблеми.

На гръцкия остров Крит пожарникари продължиха да се борят с горещи точки по 15-километров фронт. Пожарът, избухнал в сряда, наложи евакуацията на стотици местни жители и туристи, включително с лодки.

"Водим огромна битка за овладяване на пожара и се надяваме да го овладеем до края на деня", каза Йоргос Цапакос, заместник-регионален управител на Гражданска защита на Крит. Силни ветрове с пориви до 115 км/ч се очакваше да продължат до събота вечер.

Според Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец около 2000 туристи са били евакуирани от Крит. Унищожени са домове, земеделски земи, маслинови горички и добитък.

В Испания националното извънредно положение в Авила и Мадрид беше отменено в четвъртък. Около 1000 жители на седем комплекса в столичния регион все още не можеха да се върнат по домовете си.

В провинция Кастельон пожарът край Ла Вал д'Уишо остава активен, но не се е разпространявал от 48 часа. Около 7000 души остават разселени, а близо 1000 вече са се завърнали.

В Самора силни ветрове затрудняват гасенето на пожара в природния парк Арибес дел Дуеро край португалската граница. Четиринадесет села са евакуирани, а жителите на други две са получили указания да останат по домовете си.