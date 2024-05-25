26 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Радан Василев Мирянов
26 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК Черно море - ФК Крумовград
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
26 май 2024 г., неделя, 20:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
25 Май, 2024 10:30 202 1
Кристиян Колев ще ръководи Левски - Лудогорец, Любослав Любомиров ще свири Локомотив Пд - ЦСКА
Денислав Сталев ще е главен рефер на Черно море - Крумовград
26 май 2024 г., неделя, 18:00 ч.
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1 Циник
10:57 25.05.2024