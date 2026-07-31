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НАТО планира засилване на ядреното си възпиране в Европа
  Тема: Украйна

НАТО планира засилване на ядреното си възпиране в Европа

31 Юли, 2026 15:46 641 16

  • нато-
  • владимир путин-
  • европа-
  • ядрени оръжия-
  • ядрено възпиране-
  • марк рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не изключи възможността в бъдеще да бъдат разположени още американски ядрени оръжия в Европа

НАТО планира засилване на ядреното си възпиране в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Западният отбранителен съюз НАТО планира да разшири ядреното възпиране в Европа на фона на продължаващите заплахи от Русия под ръководството на президента Владимир Путин, предаде ДПА, като се позова на собствени източници, съобщи БТА.

Това включва обсъждане дали да бъдат разположени допълнителни американски ядрени оръжия в Европа. Според експерти Съединените щати може вече да са прехвърлили бомби Б61‑12 в британската военновъздушна база Лейкънхийт. Ако ситуацията със сигурността се влоши още повече, като възможни допълнителни места за разполагане може да бъдат разгледани държави от НАТО, разположени по-близо до Русия, включително Полша, Финландия и Литва.

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Плановете се отнасят основно до т. нар. нестратегически ядрени оръжия. Подобни бомби са предназначени за използване срещу вражески войски, летища, пристанища, командни центрове и друга военна инфраструктура.

В сравнение със стратегическите ядрени оръжия те често имат по-ниска мощност и обикновено се доставят от изтребители, ракети с по-малък обсег и крилати ракети.

Приблизително 100 бомби Б61‑12 остават на съхранение в шест военновъздушни бази в Германия, Белгия, Италия, Нидерландия и Турция след мащабното ядрено разоръжаване след края на Студената война, според оценки на експерти по ядрени оръжия.

В интервю за ДПА генералният секретар на НАТО Марк Рюте не изключи възможността в бъдеще да бъдат разположени още американски ядрени оръжия в Европа. Той отказа да коментира подробности от текущите прегледи и консултации поради поверителността на информацията.

Рюте заяви в интервю, проведено в средата на юли, че НАТО непрекъснато оценява какви способности са необходими и каква трябва да бъде "рецептата за ядрено възпиране" на алианса, припомня агенцията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    8 3 Отговор
    Тъпи и упорити.
    Руснака влезе в Украйна за да ги държи далече от границата си те пак продължават

    15:50 31.07.2026

  • 2 Заплаха от Русия няма

    11 3 Отговор
    Но виж от вас към Русия и лъжи те ви няма край! Но лъжите ви за заплаха от Русия, отлично служи до източвате Европа. Та и ползвате глупаци да тролят, докато ги унищожавате!

    Коментиран от #12

    15:52 31.07.2026

  • 3 Факт

    4 0 Отговор
    Куче скокал ще плашат

    15:54 31.07.2026

  • 4 Пусин е най-жалкия цар на московия

    2 6 Отговор
    Путин не желае преговори. Той ще воюва до окончателното разпадане на Империята на Злото!

    15:59 31.07.2026

  • 5 Народе ???

    2 7 Отговор
    РУСИЯ Е ГЛАВЕН ВРАГ НА НАШАТА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ!
    КОГА ЩЕ ГО ОСЪЗНАЕШ?

    15:59 31.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Заплаха от Русия няма

    6 1 Отговор
    Но виж от вас към Русия и лъжи те ви няма край! Но лъжите ви за заплаха от Русия, отлично служи до източвате Европа. Та и ползвате глупаци да тролят, докато ги унищожавате!

    16:05 31.07.2026

  • 8 Сандо

    5 0 Отговор
    Да се възприема така:натото смята да води ядрена война с Русия на територията на европа.Както е казано отдавна - живите ще завиждат на мъртвите.Гответе се,ще ни сготвят,по-точно изпържат,или пък изпарят!

    16:07 31.07.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор
    Ако не беше интернет, никога нямаше да разбера колко много тъпаци живуркат в тази територия!

    16:10 31.07.2026

  • 10 Маскалите са болни

    0 6 Отговор
    от мания за величие!

    16:12 31.07.2026

  • 11 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Колоездача.Майтапчия баце.

    16:20 31.07.2026

  • 12 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Заплаха от Русия няма":

    Отлично знаеш какви заплахи сипе Медведев към Запада,но се опитваш да Приспиш бдителността и да изкараш Западното население "Глупаци" дрънкайки за някакво "Източване" на Европа.Въобразявате си такива като тебе че Русия ще удари с Атом Лондон,Париж и Големите градове в Америка,а Запада ще хвърля бомби в Тундрата?Неее Байно - БАШ Москва,Петербург и Ядрените Установки в Матушката ще бъдат бастисани С ПРИОРИТЕТ!

    Коментиран от #13

    16:48 31.07.2026

  • 13 Отлично знам

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    какво се драска в пропагандата за глупаци. А дали човек иска да е глупав, докато с лъжи срещу Русия източват Европа, е само негов избор! И именно това е жалкото.

    Коментиран от #15

    16:51 31.07.2026

  • 14 ТЕХНИЧЕСКА СПРАВКА ⚡

    0 0 Отговор
    ....9 МИНУТИ ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    16:55 31.07.2026

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отлично знам":

    Въобразяваш си че имаш Капацитет да определяш Запада като "Глупав" щото се въоръжава адекватно на Русия?Лошо няма,щом това те прави Щастлив:)

    Коментиран от #16

    16:56 31.07.2026

  • 16 Не запада е глупав

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    А такива като теб, които с лъжи ги правят на маймуни и си затварят очите пред случващото се, а попиват пропагандата за глупаци като сухи гъби! Какво още трябва да се случи, за да видите с тази война в Украйна, че САЩ унищожава Европа с помощта на продажните урсули.

    16:59 31.07.2026