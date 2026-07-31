НАТО планира засилване на ядреното си възпиране в Европа

Западният отбранителен съюз НАТО планира да разшири ядреното възпиране в Европа на фона на продължаващите заплахи от Русия под ръководството на президента Владимир Путин, предаде ДПА, като се позова на собствени източници, съобщи БТА.
Това включва обсъждане дали да бъдат разположени допълнителни американски ядрени оръжия в Европа. Според експерти Съединените щати може вече да са прехвърлили бомби Б61‑12 в британската военновъздушна база Лейкънхийт. Ако ситуацията със сигурността се влоши още повече, като възможни допълнителни места за разполагане може да бъдат разгледани държави от НАТО, разположени по-близо до Русия, включително Полша, Финландия и Литва.
Плановете се отнасят основно до т. нар. нестратегически ядрени оръжия. Подобни бомби са предназначени за използване срещу вражески войски, летища, пристанища, командни центрове и друга военна инфраструктура.
В сравнение със стратегическите ядрени оръжия те често имат по-ниска мощност и обикновено се доставят от изтребители, ракети с по-малък обсег и крилати ракети.
Приблизително 100 бомби Б61‑12 остават на съхранение в шест военновъздушни бази в Германия, Белгия, Италия, Нидерландия и Турция след мащабното ядрено разоръжаване след края на Студената война, според оценки на експерти по ядрени оръжия.
В интервю за ДПА генералният секретар на НАТО Марк Рюте не изключи възможността в бъдеще да бъдат разположени още американски ядрени оръжия в Европа. Той отказа да коментира подробности от текущите прегледи и консултации поради поверителността на информацията.
Рюте заяви в интервю, проведено в средата на юли, че НАТО непрекъснато оценява какви способности са необходими и каква трябва да бъде "рецептата за ядрено възпиране" на алианса, припомня агенцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Руснака влезе в Украйна за да ги държи далече от границата си те пак продължават
15:50 31.07.2026
2 Заплаха от Русия няма
Коментиран от #12
15:52 31.07.2026
3 Факт
15:54 31.07.2026
4 Пусин е най-жалкия цар на московия
15:59 31.07.2026
5 Народе ???
КОГА ЩЕ ГО ОСЪЗНАЕШ?
15:59 31.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Заплаха от Русия няма
16:05 31.07.2026
8 Сандо
16:07 31.07.2026
9 Ганя Путинофила
16:10 31.07.2026
10 Маскалите са болни
16:12 31.07.2026
11 Бай той Толстой
16:20 31.07.2026
12 оня с коня
До коментар #2 от "Заплаха от Русия няма":Отлично знаеш какви заплахи сипе Медведев към Запада,но се опитваш да Приспиш бдителността и да изкараш Западното население "Глупаци" дрънкайки за някакво "Източване" на Европа.Въобразявате си такива като тебе че Русия ще удари с Атом Лондон,Париж и Големите градове в Америка,а Запада ще хвърля бомби в Тундрата?Неее Байно - БАШ Москва,Петербург и Ядрените Установки в Матушката ще бъдат бастисани С ПРИОРИТЕТ!
Коментиран от #13
16:48 31.07.2026
13 Отлично знам
До коментар #12 от "оня с коня":какво се драска в пропагандата за глупаци. А дали човек иска да е глупав, докато с лъжи срещу Русия източват Европа, е само негов избор! И именно това е жалкото.
Коментиран от #15
16:51 31.07.2026
14 ТЕХНИЧЕСКА СПРАВКА ⚡
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
16:55 31.07.2026
15 оня с коня
До коментар #13 от "Отлично знам":Въобразяваш си че имаш Капацитет да определяш Запада като "Глупав" щото се въоръжава адекватно на Русия?Лошо няма,щом това те прави Щастлив:)
Коментиран от #16
16:56 31.07.2026
16 Не запада е глупав
До коментар #15 от "оня с коня":А такива като теб, които с лъжи ги правят на маймуни и си затварят очите пред случващото се, а попиват пропагандата за глупаци като сухи гъби! Какво още трябва да се случи, за да видите с тази война в Украйна, че САЩ унищожава Европа с помощта на продажните урсули.
16:59 31.07.2026