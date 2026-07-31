Спешна среща в Кемп Дейвид! Доналд Тръмп свика заседание на кабинета си на фона на продължаващата война с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес свика заседание на кабинета си в Кемп Дейвид на фона на опитите му да разреши конфликта срещу Иран и да свали цените на горивата, нивата на които представляват заплаха за републиканците на междинните избори през ноември, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

За разлика от някои предходни президенти Тръмп като цяло избягва да посещава президентската резиденция на върха на планина в западната част на щата Мериленд и предпочита да прекарва времето си в своите голф курорти, когато не е в Белия дом. Това ще бъде третото му посещение в Кемп Дейвид през втория му мандат.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит миналата седмица заяви пред репортери, че заседанието ще е тринадесетата среща на кабинета на Тръмп през втория му мандат и че тя бъде "много забавна и нещо различно, което членовете на кабинета да изживеят заедно".

Дневният ред на срещата вероятно ще се съсредоточи основно върху външната политика, посочва Ройтерс. Тръмп е в безизходица на размяна на удари с Иран и скоро не се очертава край на конфликта, за който президентът първоначално прогнозираше, че ще продължи само "няколко седмици", но продължава вече пет месеца.

Цените на бензина рязко се повишиха заради войната и това навреди на рейтинга му. Според социологическо проучване на Ройтерс-Ипсос от тази седмица едва една трета от американците подкрепят войната. Това е най-ниското равнище на подкрепа от началото на конфликта.

Въздействието на войната върху американската икономика предизвиква недоволство сред републиканците, които с тревога очакват междинните избори през ноември, когато демократите ще се опитат да им отнемат контрола над Конгреса на САЩ.

Срещите на кабинета на Тръмп обикновено продължават повече от час, тъй като всеки министър представя актуална информация за дейностите във ведомството си, примесена с доста похвали за президента.

Очаква се след срещата Тръмп да отпътува за своя голф клуб в Бедминстър, щата Ню Джърси, където ще прекара уикенда.