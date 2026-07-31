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Спешна среща в Кемп Дейвид! Доналд Тръмп свика заседание на кабинета си на фона на продължаващата война с Иран

Спешна среща в Кемп Дейвид! Доналд Тръмп свика заседание на кабинета си на фона на продължаващата война с Иран

31 Юли, 2026 15:43 1 299 15

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Въздействието на войната върху американската икономика предизвиква недоволство сред републиканците, които с тревога очакват междинните избори през ноември, когато демократите ще се опитат да им отнемат контрола над Конгреса на САЩ

Спешна среща в Кемп Дейвид! Доналд Тръмп свика заседание на кабинета си на фона на продължаващата война с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес свика заседание на кабинета си в Кемп Дейвид на фона на опитите му да разреши конфликта срещу Иран и да свали цените на горивата, нивата на които представляват заплаха за републиканците на междинните избори през ноември, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

За разлика от някои предходни президенти Тръмп като цяло избягва да посещава президентската резиденция на върха на планина в западната част на щата Мериленд и предпочита да прекарва времето си в своите голф курорти, когато не е в Белия дом. Това ще бъде третото му посещение в Кемп Дейвид през втория му мандат.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит миналата седмица заяви пред репортери, че заседанието ще е тринадесетата среща на кабинета на Тръмп през втория му мандат и че тя бъде "много забавна и нещо различно, което членовете на кабинета да изживеят заедно".

Дневният ред на срещата вероятно ще се съсредоточи основно върху външната политика, посочва Ройтерс. Тръмп е в безизходица на размяна на удари с Иран и скоро не се очертава край на конфликта, за който президентът първоначално прогнозираше, че ще продължи само "няколко седмици", но продължава вече пет месеца.

Цените на бензина рязко се повишиха заради войната и това навреди на рейтинга му. Според социологическо проучване на Ройтерс-Ипсос от тази седмица едва една трета от американците подкрепят войната. Това е най-ниското равнище на подкрепа от началото на конфликта.

Въздействието на войната върху американската икономика предизвиква недоволство сред републиканците, които с тревога очакват междинните избори през ноември, когато демократите ще се опитат да им отнемат контрола над Конгреса на САЩ.

Срещите на кабинета на Тръмп обикновено продължават повече от час, тъй като всеки министър представя актуална информация за дейностите във ведомството си, примесена с доста похвали за президента.

Очаква се след срещата Тръмп да отпътува за своя голф клуб в Бедминстър, щата Ню Джърси, където ще прекара уикенда.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    19 1 Отговор
    Махни се от Иран и войната ще приключи, няма за какво да се чудиш какво да я спреш.

    15:46 31.07.2026

  • 2 Хаха

    5 6 Отговор
    Дончо и тамушните копейки - републиканци са чао.

    Коментиран от #12

    15:46 31.07.2026

  • 3 Бай перука

    17 1 Отговор
    изгуби и тая операция "Епична ярост"

    Коментиран от #4

    15:46 31.07.2026

  • 4 операция "Епична Наси.....

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай перука":

    .....рация".

    15:47 31.07.2026

  • 5 Спешно се подри sка

    14 1 Отговор
    кукутУ, неадекватник.

    15:49 31.07.2026

  • 6 Мишел

    11 1 Отговор
    След срещата на Зеленски с Тръмп от Вашингтон са позвънили в Москва и са предложили да уредят преговори за сключване на въздушно примирие между Русия и Украйна. Руската страна е отказала да преговаря.

    15:52 31.07.2026

  • 7 Кемп Епщайн

    10 0 Отговор
    Срещата ще бъде: "много забавна и нещо различно, което членовете на кабинета да изживеят заедно"

    15:55 31.07.2026

  • 8 Тръмпи....

    10 0 Отговор
    ...то всеки може с далекобойните томахавки, ама едната струва на пазара 5-6 милиона долара, а те отдавна свършиха.....

    Коментиран от #15

    15:57 31.07.2026

  • 9 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Днес победи ли Иран пак ,да не съм изтървал

    16:03 31.07.2026

  • 10 Е тва пък,кво ни интересува...?!?!

    8 0 Отговор
    ,,Очаква се след срещата Тръмп да отпътува за своя голф клуб в Бедминстър, щата Ню Джърси, където ще прекара уикенда."

    Коментиран от #11

    16:03 31.07.2026

  • 11 Това

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Е тва пък,кво ни интересува...?!?!":

    Е за аятоласите, да знаят къде да го търсят

    Коментиран от #13

    16:05 31.07.2026

  • 12 Хе,хе...!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    А таМУШните копейки,дали могат да ти направят...,,МУШ"...😆🤣😂😝?!

    16:05 31.07.2026

  • 13 ЯСНО!

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това":

    Анатоли им е информатор ,начи...!

    16:06 31.07.2026

  • 14 Мишел

    10 1 Отговор
    САЩ затънаха във войната срещу Иран и опитват да се измъкнат, без да са постигнали.нито една от целите на тази война. Преди всичко, започнаха неподготвени тази война и светкавично свършиха високоточните си оръжия, а възстановяването на запасите от Пейтриът и THAAD ще отнеме 2 г. за Пейтриът, съответно 3.г. за THAAD. Без тези оръжия САЩ не са в състояние да помогнат на Тайван срещу Китай.

    16:07 31.07.2026

  • 15 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмпи....":

    Из изказване на демократите в конгреса: САЩ са изстреляли срещу Иран над 2/3 от ракетите Томахоук без да постигнат набелязаните резултати. Недостигът на това оръжие ги прави без възможности за решителен отговор при евентуална сериозна война.

    16:16 31.07.2026

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