DARA обяви кой град предпочита за "Евровизия" 2027

Победителката от песенния конкурс "Евровизия" за тази година Дарина Йотова - DARA обяви кой град в България предпочита да е домакин на следващото издание на събитието, пише vesti.bg.

"София. София заради много неща, но най-вече защото мисля, че от София можеш да отидеш на наистина хубави места за разглеждане. Имаме Белоградчик, който е близо до София. На около два-три часа път с кола е и имаш Рила планина. Можеш да отидеш там и през май, красиво е", заяви DARA в интервю пред Wiwibloggs.

"И да, Бургас също е добре. Можеш да видиш морето. И оттам можеш да отидеш на хубави места", добави DARA.

Столична община приветства и благодари за публичната подкрепа на DARA за кандидатурата на София да бъде домакин на конкурса "Евровизия" догодина.

София разполага с необходимия опит, инфраструктура и капацитет да бъде домакин на събитие от подобен мащаб и е готова да бъде надежден партньор на Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия, ако столицата бъде избрана за домакин на конкурса, заявяват от Столична община.

Кандидатурата на София вече е представена пред Европейския съюз за радио и телевизия. В очакване на решението вярваме, че заедно с българските артисти, културната общност и всички, които застават зад тази идея, можем да покажем най-доброто лице на София и България пред милиони зрители по света, добавят от Столична община.