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DARA обяви кой град предпочита за "Евровизия" 2027

DARA обяви кой град предпочита за "Евровизия" 2027

31 Юли, 2026 15:44 1 811 24

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  • софия-
  • dara

Певицата избра София за домакин на конкурса

DARA обяви кой град предпочита за "Евровизия" 2027 - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Победителката от песенния конкурс "Евровизия" за тази година Дарина Йотова - DARA обяви кой град в България предпочита да е домакин на следващото издание на събитието, пише vesti.bg.

"София. София заради много неща, но най-вече защото мисля, че от София можеш да отидеш на наистина хубави места за разглеждане. Имаме Белоградчик, който е близо до София. На около два-три часа път с кола е и имаш Рила планина. Можеш да отидеш там и през май, красиво е", заяви DARA в интервю пред Wiwibloggs.

"И да, Бургас също е добре. Можеш да видиш морето. И оттам можеш да отидеш на хубави места", добави DARA.

Столична община приветства и благодари за публичната подкрепа на DARA за кандидатурата на София да бъде домакин на конкурса "Евровизия" догодина.

София разполага с необходимия опит, инфраструктура и капацитет да бъде домакин на събитие от подобен мащаб и е готова да бъде надежден партньор на Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия, ако столицата бъде избрана за домакин на конкурса, заявяват от Столична община.

Кандидатурата на София вече е представена пред Европейския съюз за радио и телевизия. В очакване на решението вярваме, че заедно с българските артисти, културната общност и всички, които застават зад тази идея, можем да покажем най-доброто лице на София и България пред милиони зрители по света, добавят от Столична община.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    22 5 Отговор
    Тая без ДАРНАта кой я пита

    Коментиран от #7

    15:46 31.07.2026

  • 2 Победителка била

    25 1 Отговор
    Това е политика а не музика

    15:47 31.07.2026

  • 3 Хаха

    21 2 Отговор
    Варна не й даде 42 000 ойро да врещи бангаранга и отиде при Джен зи то Васко.

    15:47 31.07.2026

  • 4 Фют

    10 1 Отговор
    Ми те заради друго предложиха и други градове освен София, ама ако е на Дара на фона :)

    15:48 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зеления

    22 0 Отговор
    Моля пишете Дара на български !

    15:50 31.07.2026

  • 7 Много добре

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Събирайте си седерастите в София, оставете Бургас на мира.

    15:51 31.07.2026

  • 8 Безмерчанин

    27 0 Отговор
    Моля, младата прогресивна госпожа Дарина да заповяда за концерт в авиобаза Безмер.

    15:51 31.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лили Шпекова 🥒

    9 0 Отговор
    Обожавам късокраката Дара.👍

    Коментиран от #23

    15:55 31.07.2026

  • 11 Географията

    14 1 Отговор
    не и е силна страна...от София до Белоградчик с кола по нашите пътища за два часа - пълен абсурд...с вертолет може...и като отидат там куфеещите гости - изненада: камънаци! Чакам с нетърпение първо нашите да си издерат очите, защото няма да могат да разделят милионите и после целия цирк....

    15:55 31.07.2026

  • 12 Анадолско бичме

    18 2 Отговор
    Тази е по-проста отколкото изглежда. Анадолско бичме.

    15:56 31.07.2026

  • 13 ти да видиш

    16 2 Отговор
    И таа взе да има претенции! Кухата лейка си е куха! Добре си спечелила,вземай парите и бегай на обичайното си работно место!

    15:57 31.07.2026

  • 14 Без име

    10 1 Отговор
    Неблагодарността и към Киркоров ще я доведе до пълна забрава. Вече извън България никой не говори за нея

    16:02 31.07.2026

  • 15 Анонимен

    5 0 Отговор
    Е да, половин България е в близост, само на половин България път е. Ако София имаше инфраструктура и капацитет, щеше ли в обикновен ден да има задръствания и да се гушкаш с другите пътници в градски транспорт?

    16:09 31.07.2026

  • 16 ХИХИХИ

    10 1 Отговор
    ПРЕДСТАВИТЕЛКАТА НА ГЕЙ ПАРАДА И ДИЛАРА ДО НЕЯ Е ВАЖНО МНЕНИЕТО.

    16:09 31.07.2026

  • 17 Тити

    6 0 Отговор
    Що не се бръкне да извади парите за Евровизия???

    16:10 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Местете...

    6 1 Отговор
    ...столицата от София в Бургас, докато е време -> тая софия е.... абе дори и немците през 1940-44 нямаше да знаят за какво да я използват ( а те навремето са били интелегентни хора )...тва да го заградиш с телени огради и нищо да не излиза отвън, няма по-крадливо, алчно, лъжливо и подло племе от шопо...

    16:15 31.07.2026

  • 20 Хмм

    5 2 Отговор
    София, щото можело да се отиде до Белоградчик, Бургас заради морето, но не и Варна

    Коментиран от #21

    16:24 31.07.2026

  • 21 Пустиня(к)

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хмм":

    Оно и от Видин мое се стига до камъците у Белоградчик, па и до морето, ма, гледам, нещо не е влече накъмто резерват Северозапад.

    16:32 31.07.2026

  • 22 ФАКТ Е

    2 0 Отговор
    Рицарят на горното фа

    ПОКЛОН!

    НАРОД без ИСТОРИЯ е СТАДО!

    На днешния 31 юли,
    но през 1978 г.
    приключи земният си път...

    НЯМА ДРУГ БЪЛГАРИН!
    С ТАКАВА СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ!

    Него са го харесвали всички народи и раси!
    На него са се възхищавали дори злодеи като Хитлер и Сталин!
    Той е бил любимец на самият Франклин Делано Рузвелт!
    32-ят президентът на най-могъщата държава САЩ!

    Той се снима в множество филми!
    Негови партньорки са икони, като
    Марлене Дитрих, Роза Валенти, Ани Ондра...

    Никой от съвременниците му в света!
    От всички музикални жанрове!
    Няма повече издадени плочи от него!
    Фурорът му е повторен единствено от Бийтълс!

    Но има неблагоразумието след 9.9.1944г. да се завърне в България.
    Комунистите му конфискуват стотиците милиони хонорари.
    Комунистите му забраняват да пее, за да може поне да се препитава.

    Любимецът на цял свят Ари става клошар...
    В 16-та шумкарска ССР,
    социалистическият концлагер НРБ!

    Чак когато ГДР го награждават с орден за изключителен принос към немската култура,
    За да не уморе от глад,
    комунистите "великодушно" го назначават
    метач в Борисовата градина...

    На днешния 31 юли,
    но през 1978 г.
    в София
    приключи земният си път...
    в мизерия...
    метачът на Борисовата градина...
    роденият на 28 юни 1897 г. в Хасково
    Аспарух Лешников...
    Известен с творческия си псевдоним Ари.

    НАРОД без ИСТОРИЯ е СТАДО!

    ПОКЛОН!

    Аспарух Лешников – първият световноизвестен български музикант
    56

    16:38 31.07.2026

  • 23 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лили Шпекова 🥒":

    Ама Дара има дълги крака! Виж, казват, че й били малки сиските, вЕрно, ли е?

    16:49 31.07.2026

  • 24 Да, да

    0 0 Отговор
    Помислих, че е Полски Тръмбеш.

    16:55 31.07.2026