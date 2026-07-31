DARA обяви кой град предпочита за "Евровизия" 2027

Победителката от песенния конкурс "Евровизия" за тази година Дарина Йотова - DARA обяви кой град в България предпочита да е домакин на следващото издание на събитието, пише vesti.bg.
"София. София заради много неща, но най-вече защото мисля, че от София можеш да отидеш на наистина хубави места за разглеждане. Имаме Белоградчик, който е близо до София. На около два-три часа път с кола е и имаш Рила планина. Можеш да отидеш там и през май, красиво е", заяви DARA в интервю пред Wiwibloggs.
"И да, Бургас също е добре. Можеш да видиш морето. И оттам можеш да отидеш на хубави места", добави DARA.
Столична община приветства и благодари за публичната подкрепа на DARA за кандидатурата на София да бъде домакин на конкурса "Евровизия" догодина.
София разполага с необходимия опит, инфраструктура и капацитет да бъде домакин на събитие от подобен мащаб и е готова да бъде надежден партньор на Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия, ако столицата бъде избрана за домакин на конкурса, заявяват от Столична община.
Кандидатурата на София вече е представена пред Европейския съюз за радио и телевизия. В очакване на решението вярваме, че заедно с българските артисти, културната общност и всички, които застават зад тази идея, можем да покажем най-доброто лице на София и България пред милиони зрители по света, добавят от Столична община.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #7
15:46 31.07.2026
2 Победителка била
15:47 31.07.2026
3 Хаха
15:47 31.07.2026
4 Фют
15:48 31.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зеления
15:50 31.07.2026
7 Много добре
До коментар #1 от "оня с коня":Събирайте си седерастите в София, оставете Бургас на мира.
15:51 31.07.2026
8 Безмерчанин
15:51 31.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лили Шпекова 🥒
Коментиран от #23
15:55 31.07.2026
11 Географията
15:55 31.07.2026
12 Анадолско бичме
15:56 31.07.2026
13 ти да видиш
15:57 31.07.2026
14 Без име
16:02 31.07.2026
15 Анонимен
16:09 31.07.2026
16 ХИХИХИ
16:09 31.07.2026
17 Тити
16:10 31.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Местете...
16:15 31.07.2026
20 Хмм
Коментиран от #21
16:24 31.07.2026
21 Пустиня(к)
До коментар #20 от "Хмм":Оно и от Видин мое се стига до камъците у Белоградчик, па и до морето, ма, гледам, нещо не е влече накъмто резерват Северозапад.
16:32 31.07.2026
22 ФАКТ Е
ПОКЛОН!
НАРОД без ИСТОРИЯ е СТАДО!
На днешния 31 юли,
но през 1978 г.
приключи земният си път...
НЯМА ДРУГ БЪЛГАРИН!
С ТАКАВА СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ!
Него са го харесвали всички народи и раси!
На него са се възхищавали дори злодеи като Хитлер и Сталин!
Той е бил любимец на самият Франклин Делано Рузвелт!
32-ят президентът на най-могъщата държава САЩ!
Той се снима в множество филми!
Негови партньорки са икони, като
Марлене Дитрих, Роза Валенти, Ани Ондра...
Никой от съвременниците му в света!
От всички музикални жанрове!
Няма повече издадени плочи от него!
Фурорът му е повторен единствено от Бийтълс!
Но има неблагоразумието след 9.9.1944г. да се завърне в България.
Комунистите му конфискуват стотиците милиони хонорари.
Комунистите му забраняват да пее, за да може поне да се препитава.
Любимецът на цял свят Ари става клошар...
В 16-та шумкарска ССР,
социалистическият концлагер НРБ!
Чак когато ГДР го награждават с орден за изключителен принос към немската култура,
За да не уморе от глад,
комунистите "великодушно" го назначават
метач в Борисовата градина...
На днешния 31 юли,
но през 1978 г.
в София
приключи земният си път...
в мизерия...
метачът на Борисовата градина...
роденият на 28 юни 1897 г. в Хасково
Аспарух Лешников...
Известен с творческия си псевдоним Ари.
НАРОД без ИСТОРИЯ е СТАДО!
ПОКЛОН!
Аспарух Лешников – първият световноизвестен български музикант
56
16:38 31.07.2026
23 Капейчо
До коментар #10 от "Лили Шпекова 🥒":Ама Дара има дълги крака! Виж, казват, че й били малки сиските, вЕрно, ли е?
16:49 31.07.2026
24 Да, да
16:55 31.07.2026