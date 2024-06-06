Анатоли Нанков поема Марек Дупница

Марек Дупница обяви новия си старши треньор. Тимът ще бъде воден от Анатоли Нанков.
Той ще бъде представен утре - 7 юни в 13:00 ч. на стадион Бончук.
Нанков доскоро бе помощник треньор в ЦСКА София.
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6 Юни, 2024 20:41 272 0
Марек Дупница обяви новия си старши треньор. Тимът ще бъде воден от Анатоли Нанков.
Той ще бъде представен утре - 7 юни в 13:00 ч. на стадион Бончук.
Нанков доскоро бе помощник треньор в ЦСКА София.
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