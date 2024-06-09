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Спортът по ТВ в неделя (9 юни)

9 Юни, 2024 09:00 503 0

Спортът по ТВ в неделя (9 юни)

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  • ролан гарос-
  • финал

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в неделя (9 юни) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.00 Плажен волейбол, турнир в Свети влас Нова спорт
09.30 Волейбол, Турция – Германия МАХ Спорт 1
10.30 Лека атлетика, европейско първенство БНТ 3
12.30 Тенис: Ролан Гарос, двойки, жени, финал Евроспорт 1
13.00 Мотокрос: Световен шампионат в Латвия, MX2, първо състезание Евроспорт 2
13.30 Волейбол, Словения – България МАХ Спорт 1
14.00 Колоездене: "Критериум Дофине", осми етап, мъже Евроспорт 2
15.30 Тенис: Ролан Гарос, сингъл, мъже, финал Евроспорт 1
16.00 Рали крос, състезание във Франция МАХ Спорт 2
16.00 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, спускане, мъже Евроспорт 2
19.30 Голф: PGA тур, "Мемориъл", четвърти ден Евроспорт 2
21.00 Формула 1, Гран при на Канада Диема спорт 3
21.00 Лека атлетика, европейско първенство БНТ 3
21.30 Волейбол, Аржентина – Франция МАХ Спорт 1
21.45 Словакия – Уелс Нова спорт
21.45 Италия – Босна и Херцеговина Диема спорт
22.15 Франция – Канада Диема спорт 2
22.30 Наскар, състезание в Калифорния МАХ Спорт 2
03.00 НБА, „Бостън“ - „Далас“ Диема спорт 2


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