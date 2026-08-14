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Задържаха мъж за опит за изнасилване във Велико Търново

Задържаха мъж за опит за изнасилване във Велико Търново

14 Август, 2026 11:18 1 168 25

  • мъж-
  • изнасилване-
  • велико търново

Последната му присъда е от края на 2025 г. за закана

Задържаха мъж за опит за изнасилване във Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Криминално проявен 38-годишен е задържан под стража за опит за изнасилване във Велико Търново.

Това съобщават от пресцентъра на ОДМВР.

По информация на полицията става ясно, че случаят е от 10 август.

Извършителят е осъждан многократно за престъпления против личността, против собствеността и за хулиганство.

Последната му присъда е от края на 2025 г. за закана.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Какво

    4 2 Отговор
    значи "опит за изнасилване" ? Опитал се или само си поискал ?

    11:22 14.08.2026

  • 3 оня с коня

    9 0 Отговор
    Кастрация!

    11:22 14.08.2026

  • 4 Дзааак

    6 7 Отговор
    Няма жени които не дават
    Има мъже които не знаят как да си поискат

    11:24 14.08.2026

  • 5 Кака кулвъ

    0 5 Отговор
    Най после истински мъж.

    11:24 14.08.2026

  • 6 педофилите и изнасилвачите са

    5 0 Отговор
    много лоши хора . но закона има йерархия на насилието . убийството на петрохан е водещо . защото педофилството е по назад в осъдителността . един вид присъда за убийство е 20 г . може и след 7 да се излезе . а за педофилство е 2-3 години . може Клаушев да е хванал ивей и другите на калъп както се казва . да се мушкат . после от фентанила да е отключил шизофрена патология . така 8 дена опрасквал двамцата в кемпера и после ги е застрелял . и се е самоубил . църквата анатемосва самоубиици . а на вярващите опрощава .

    11:25 14.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наблюдател

    12 0 Отговор
    А тези които изнасилиха държавата кога ще ги арестувате???

    Коментиран от #11

    11:29 14.08.2026

  • 9 1111

    7 0 Отговор
    За рецидивистите по-тежки наказания!

    11:31 14.08.2026

  • 10 КАТО ЧЕТА ТЕКСТЧЕТО

    7 0 Отговор
    Изглежда сякаш арестантът е от малцинствата май, или греша?!

    11:31 14.08.2026

  • 11 Съд винаги има

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Наблюдател":

    Тях ще ги дадат на Рогатия да ги разтяга.

    11:32 14.08.2026

  • 12 Криминално проявен 38-годишен е

    6 1 Отговор
    направил опит да изнасили Ивайло Мирчев

    Коментиран от #13, #16, #19, #23

    11:34 14.08.2026

  • 13 Това съобщават от пресцентъра на ОДМВР

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Криминално проявен 38-годишен е":

    По информация на полицията става ясно, че случаят е от 10 август.

    11:35 14.08.2026

  • 14 Елит

    1 5 Отговор
    В Русия тоя се счита за елит!

    11:39 14.08.2026

  • 15 гост

    3 0 Отговор
    някой на момента на залавянето да се прежали и да го обилази...око за око..

    11:39 14.08.2026

  • 16 Путинист

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "Криминално проявен 38-годишен е":

    Русофил е. Опитал се е да изнасили овца.

    Коментиран от #25

    11:41 14.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 питам си

    3 1 Отговор
    Ако направим паралел с Пловдив - този човек си е търсил приятелка, бил е самотен и си е поискал от жената. И защото "децата" са задържани - не е имало кой да го възпре.
    Значи да си педофил - може, а да си изнасилвач - не можело?? Що така?

    11:45 14.08.2026

  • 19 Чорбара

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Криминално проявен 38-годишен е":

    Изнасилил го е ,ама мухльото си трае.

    11:45 14.08.2026

  • 20 ехааа

    1 0 Отговор
    На бесилото директно и готово !

    11:46 14.08.2026

  • 21 БеГемот

    4 0 Отговор
    Абе не знам ама мене вече ме е страх от тия "жени" в България....ми те мязат на ротвайлери и тъй и гледат....

    11:47 14.08.2026

  • 22 направил опит

    3 0 Отговор
    и вероятно е успял даже да изнасили Мирчев

    11:49 14.08.2026

  • 23 В Росенец

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Криминално проявен 38-годишен е":

    Му беше за първи път си спомням. Там дето лазеше у прахуляка

    11:51 14.08.2026

  • 24 То и Васил Божков е

    4 0 Отговор
    Обикалял по спирките нощем и изнасилвал на ред кой хване и даже и няколко пъти е правил опит да изнасилва шефки от комисията по хазарта и министри ...

    11:56 14.08.2026

  • 25 Не чух ?

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Путинист":

    Коя ? Митева ? Атанасова ?.

    12:05 14.08.2026