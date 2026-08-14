Задържаха мъж за опит за изнасилване във Велико Търново

Криминално проявен 38-годишен е задържан под стража за опит за изнасилване във Велико Търново.
Това съобщават от пресцентъра на ОДМВР.
По информация на полицията става ясно, че случаят е от 10 август.
Извършителят е осъждан многократно за престъпления против личността, против собствеността и за хулиганство.
Последната му присъда е от края на 2025 г. за закана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Какво
11:22 14.08.2026
3 оня с коня
11:22 14.08.2026
4 Дзааак
Има мъже които не знаят как да си поискат
11:24 14.08.2026
5 Кака кулвъ
11:24 14.08.2026
6 педофилите и изнасилвачите са
11:25 14.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Наблюдател
Коментиран от #11
11:29 14.08.2026
9 1111
11:31 14.08.2026
10 КАТО ЧЕТА ТЕКСТЧЕТО
11:31 14.08.2026
11 Съд винаги има
До коментар #8 от "Наблюдател":Тях ще ги дадат на Рогатия да ги разтяга.
11:32 14.08.2026
12 Криминално проявен 38-годишен е
Коментиран от #13, #16, #19, #23
11:34 14.08.2026
13 Това съобщават от пресцентъра на ОДМВР
До коментар #12 от "Криминално проявен 38-годишен е":По информация на полицията става ясно, че случаят е от 10 август.
11:35 14.08.2026
14 Елит
11:39 14.08.2026
15 гост
11:39 14.08.2026
16 Путинист
До коментар #12 от "Криминално проявен 38-годишен е":Русофил е. Опитал се е да изнасили овца.
Коментиран от #25
11:41 14.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 питам си
Значи да си педофил - може, а да си изнасилвач - не можело?? Що така?
11:45 14.08.2026
19 Чорбара
До коментар #12 от "Криминално проявен 38-годишен е":Изнасилил го е ,ама мухльото си трае.
11:45 14.08.2026
20 ехааа
11:46 14.08.2026
21 БеГемот
11:47 14.08.2026
22 направил опит
11:49 14.08.2026
23 В Росенец
До коментар #12 от "Криминално проявен 38-годишен е":Му беше за първи път си спомням. Там дето лазеше у прахуляка
11:51 14.08.2026
24 То и Васил Божков е
11:56 14.08.2026
25 Не чух ?
До коментар #16 от "Путинист":Коя ? Митева ? Атанасова ?.
12:05 14.08.2026