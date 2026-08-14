Близките се прощават с убития Георги Кузев

Днес в Кричим е поклонението пред Георги Кузев, който почина след като беше жестоко пребит от група тийнейджъри на Младежкия хълм в Пловдив. Всички обвинени в убийството на 37-годишния Георги остават в ареста, след като Апелативния съд в Пловдив потвърди постоянното задържане на двете момичета, които обжалваха мярката си.
Тъжен е денят в Кричим. Още една тъжна подробност е, че Георги Кузев ще бъде погребан точно на рождения си ден, отбелязва БНТ.
"Взехме решение да поемем всички разходи по транспортирането от Пловдив, както и всички разходи тук, свързани с погребалната траурна церемония на гробищния парк. Близките, но не само те, а и обществеността в Кричим, настояват най-вече за справедливост. Хората са наясно, че не винаги законът кореспондира със справедливостта, но очакват справедливост както от органите на съдебната власт, така и от Бог.
"По желание на Негово Високопреосвещенство както опелото, така и самата погребална церемония в гробищния парк ще бъдат извършени от митрополит Николай. Поклонението от граждани, близки и приятели започна в 8,30 часа в храма. От 10,30 часа започва опелото, а след приключването му, около 12,00 часа, ще бъде извършено погребението в гробищния парк, където ще завърши цялата траурна церемония с полагането на тялото в гроба", каза Атанас Калчев, кмет на община Кричим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #9
11:28 14.08.2026
2 Отец Дионисий
11:29 14.08.2026
3 Близките
да искат стотици хиляди евро обезщетение и разходи по погребение
макар след 2г кифлите и кочовете ще са излязли след споразумения и добро поведение в приютите пансиони за подрастващи кретени
Коментиран от #7
11:32 14.08.2026
4 аве смешко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":дет на всяка манджа слагаш мерудия
педофил е човек който е имал действия физически с малолетно лице
Коментиран от #6, #12
11:35 14.08.2026
5 Да не си му на мястото...
11:36 14.08.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "аве смешко":Искал ама не успял.Прочети какви мръсотии е писал на момичето като мислел че е на 15 г.Заслужава по закон от 5 до 20 г затвор
Коментиран от #11, #13
11:38 14.08.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Близките":С този пристрастен съдия с лекота ще осъдят България в Страсбург за милиони.
11:39 14.08.2026
8 Сила
Мунчо нещо да каже , психолози и "топ криминалисти " и журналисти да се изкажат ...
Протести да има , дедо Кольо и него ли ще опее....
11:41 14.08.2026
9 300 арапа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":та пръснат
11:44 14.08.2026
10 лама Иво Калушев
Коментиран от #17
11:44 14.08.2026
11 в хаспу ли си ги
До коментар #6 от "Последния Софиянец":мети гьо тверен
11:45 14.08.2026
12 Ти от къде знаеш, че
До коментар #4 от "аве смешко":великомъченик Гошо Кричемски е нямал? Кой знае колко циганета е думкал
Коментиран от #18
11:45 14.08.2026
13 Ти няма как да знаеш кое е вярно
До коментар #6 от "Последния Софиянец":и кое- не!
В медийното пространство и социалните мрежи изтекоха скрийншотове на предполагаеми разговори между Кузев и профила-примамка. Прокуратурата и МВР назначиха експертизи на телефоните на цялата група, за да установят дали тези чатове са автентични или са манипулирани от самите младежи.
Не лъжи!
11:46 14.08.2026
14 1917
Коментиран от #19
11:46 14.08.2026
15 Фори
11:55 14.08.2026
16 Госあ
11:57 14.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 асанчо
До коментар #12 от "Ти от къде знаеш, че":и много ли та думка?
12:06 14.08.2026
19 а дрътио пидирунгел
До коментар #14 от "1917":членин
12:08 14.08.2026