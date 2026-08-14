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Близките се прощават с убития Георги Кузев

Близките се прощават с убития Георги Кузев

14 Август, 2026 11:25 671 19

  • георги кузев-
  • кричим-
  • опело

Опелото извърши митрополит Николай

Близките се прощават с убития Георги Кузев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес в Кричим е поклонението пред Георги Кузев, който почина след като беше жестоко пребит от група тийнейджъри на Младежкия хълм в Пловдив. Всички обвинени в убийството на 37-годишния Георги остават в ареста, след като Апелативния съд в Пловдив потвърди постоянното задържане на двете момичета, които обжалваха мярката си.

Тъжен е денят в Кричим. Още една тъжна подробност е, че Георги Кузев ще бъде погребан точно на рождения си ден, отбелязва БНТ.

"Взехме решение да поемем всички разходи по транспортирането от Пловдив, както и всички разходи тук, свързани с погребалната траурна церемония на гробищния парк. Близките, но не само те, а и обществеността в Кричим, настояват най-вече за справедливост. Хората са наясно, че не винаги законът кореспондира със справедливостта, но очакват справедливост както от органите на съдебната власт, така и от Бог.

"По желание на Негово Високопреосвещенство както опелото, така и самата погребална церемония в гробищния парк ще бъдат извършени от митрополит Николай. Поклонението от граждани, близки и приятели започна в 8,30 часа в храма. От 10,30 часа започва опелото, а след приключването му, около 12,00 часа, ще бъде извършено погребението в гробищния парк, където ще завърши цялата траурна церемония с полагането на тялото в гроба", каза Атанас Калчев, кмет на община Кричим.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 14 Отговор
    Направиха го светец този педофил разни НПО.

    Коментиран от #4, #9

    11:28 14.08.2026

  • 2 Отец Дионисий

    6 0 Отговор
    Митрополит Николай с златните Ролекси.

    11:29 14.08.2026

  • 3 Близките

    9 2 Отговор
    да не забравят да искат от осъдените непълнолетни мишки за убийство
    да искат стотици хиляди евро обезщетение и разходи по погребение

    макар след 2г кифлите и кочовете ще са излязли след споразумения и добро поведение в приютите пансиони за подрастващи кретени

    Коментиран от #7

    11:32 14.08.2026

  • 4 аве смешко

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    дет на всяка манджа слагаш мерудия
    педофил е човек който е имал действия физически с малолетно лице

    Коментиран от #6, #12

    11:35 14.08.2026

  • 5 Да не си му на мястото...

    4 1 Отговор
    Дядо Ники се включи в политическите игри много отдавна, за което ще отговаря пред Шефа горе!

    11:36 14.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "аве смешко":

    Искал ама не успял.Прочети какви мръсотии е писал на момичето като мислел че е на 15 г.Заслужава по закон от 5 до 20 г затвор

    Коментиран от #11, #13

    11:38 14.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Близките":

    С този пристрастен съдия с лекота ще осъдят България в Страсбург за милиони.

    11:39 14.08.2026

  • 8 Сила

    5 0 Отговор
    Само за инфо , вчера шестима души са нахлули в имота на някакъв човек и са ги убили от бой ....
    Мунчо нещо да каже , психолози и "топ криминалисти " и журналисти да се изкажат ...
    Протести да има , дедо Кольо и него ли ще опее....

    11:41 14.08.2026

  • 9 300 арапа

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    та пръснат

    11:44 14.08.2026

  • 10 лама Иво Калушев

    4 4 Отговор
    Ще го посрещнем колегата тука заедно с тулковците както посрещахме Васенцето Терзиев на хижа Петрохан. Всички сме епилирани и гласуваме само за лгДБ

    Коментиран от #17

    11:44 14.08.2026

  • 11 в хаспу ли си ги

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    мети гьо тверен

    11:45 14.08.2026

  • 12 Ти от къде знаеш, че

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "аве смешко":

    великомъченик Гошо Кричемски е нямал? Кой знае колко циганета е думкал

    Коментиран от #18

    11:45 14.08.2026

  • 13 Ти няма как да знаеш кое е вярно

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    и кое- не!

    В медийното пространство и социалните мрежи изтекоха скрийншотове на предполагаеми разговори между Кузев и профила-примамка. Прокуратурата и МВР назначиха експертизи на телефоните на цялата група, за да установят дали тези чатове са автентични или са манипулирани от самите младежи.

    Не лъжи!

    11:46 14.08.2026

  • 14 1917

    5 4 Отговор
    Поклонение пред ппедофил???? А за Николайчо - знаем неговите подвицзи с децца!!!

    Коментиран от #19

    11:46 14.08.2026

  • 15 Фори

    3 0 Отговор
    Няма да е лошо да проверят и сайта за запознанства където са се намерили. Как допуска регистрация на 14 годишни?

    11:55 14.08.2026

  • 16 Госあ

    2 1 Отговор
    Аве, не че нещо ама айде сега да видим и другата страна на монетата. Какво е търсил въпросния по тепетата по нощите.

    11:57 14.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 асанчо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ти от къде знаеш, че":

    и много ли та думка?

    12:06 14.08.2026

  • 19 а дрътио пидирунгел

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "1917":

    членин

    12:08 14.08.2026

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