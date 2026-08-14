Близките се прощават с убития Георги Кузев

Днес в Кричим е поклонението пред Георги Кузев, който почина след като беше жестоко пребит от група тийнейджъри на Младежкия хълм в Пловдив. Всички обвинени в убийството на 37-годишния Георги остават в ареста, след като Апелативния съд в Пловдив потвърди постоянното задържане на двете момичета, които обжалваха мярката си.

Тъжен е денят в Кричим. Още една тъжна подробност е, че Георги Кузев ще бъде погребан точно на рождения си ден, отбелязва БНТ.

"Взехме решение да поемем всички разходи по транспортирането от Пловдив, както и всички разходи тук, свързани с погребалната траурна церемония на гробищния парк. Близките, но не само те, а и обществеността в Кричим, настояват най-вече за справедливост. Хората са наясно, че не винаги законът кореспондира със справедливостта, но очакват справедливост както от органите на съдебната власт, така и от Бог.

"По желание на Негово Високопреосвещенство както опелото, така и самата погребална церемония в гробищния парк ще бъдат извършени от митрополит Николай. Поклонението от граждани, близки и приятели започна в 8,30 часа в храма. От 10,30 часа започва опелото, а след приключването му, около 12,00 часа, ще бъде извършено погребението в гробищния парк, където ще завърши цялата траурна церемония с полагането на тялото в гроба", каза Атанас Калчев, кмет на община Кричим.