Спортът по ТВ в четвъртък (20 юни)

13.00 Тенис: турнир в Хале - МАХ Спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Лондон - МАХ Спорт 1
14.00 Волейбол, Бразилия – САЩ - МАХ Спорт 2
14.00 Колоездене: Национален шампионат на Франция в Сент Мартен де Ландел, жени,часовник - Евроспорт 1
16.00 ЕВРО 2024: Словения – Сърбия - БНТ 1, БНТ 3
16.15 Колоездене: Национален шампионат на Франция в Сент Мартен де Ландел,мъже,часовник - Евроспорт 1
17.30 Волейбол: България – Италия - МАХ Спорт 2
19.00 ЕВРО 2024: Дания – Англия - Диема, Диема спорт 3
19.00 Фехтовка: Европейско първенство в Базел - Евроспорт 2
20.00 Силови спортове: Световен класически шампионат в Друскининкай - Евроспорт 1
21.30 Волейбол: Куба – Словения - МАХ Спорт 2
22.00 ЕВРО 2024: Италия – Испания - Диема спорт 3, БНТ 1, БНТ 3
22.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, първи ден - Евроспорт 2
03.00 Футбол: Копа Америка, Аржентина – Канада - МАХ Спорт 3
03.30 Баскетбол: НБА, „Далас“ - „Бостън“ - Диема спорт 2
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1 Град Козлодуй
06:57 20.06.2024