Last news in Fakti
Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортът по ТВ в четвъртък (20 юни)

20 Юни, 2024 06:46 328 1

Спортът по ТВ в четвъртък (20 юни)

  • спорт-
  • спортът по телевизията-
  • днес-
  • гледате-
  • евро 2024-
  • футбол-
  • баскетбол-
  • голф-
  • тв

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (20 юни) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

13.00 Тенис: турнир в Хале - МАХ Спорт 3

14.00 Тенис, турнир в Лондон - МАХ Спорт 1

14.00 Волейбол, Бразилия – САЩ - МАХ Спорт 2

14.00 Колоездене: Национален шампионат на Франция в Сент Мартен де Ландел, жени,часовник - Евроспорт 1

16.00 ЕВРО 2024: Словения – Сърбия - БНТ 1, БНТ 3

16.15 Колоездене: Национален шампионат на Франция в Сент Мартен де Ландел,мъже,часовник - Евроспорт 1

17.30 Волейбол: България – Италия - МАХ Спорт 2

19.00 ЕВРО 2024: Дания – Англия - Диема, Диема спорт 3

19.00 Фехтовка: Европейско първенство в Базел - Евроспорт 2

20.00 Силови спортове: Световен класически шампионат в Друскининкай - Евроспорт 1

21.30 Волейбол: Куба – Словения - МАХ Спорт 2

22.00 ЕВРО 2024: Италия – Испания - Диема спорт 3, БНТ 1, БНТ 3

22.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, първи ден - Евроспорт 2

03.00 Футбол: Копа Америка, Аржентина – Канада - МАХ Спорт 3

03.30 Баскетбол: НБА, „Далас“ - „Бостън“ - Диема спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Благодаря

    06:57 20.06.2024

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Евро 2024