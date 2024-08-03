Медалиститe от седмия ден на Олимпийските игри в Париж

спортна стрелба, 50 метра пушка от три положения, жени:

1. Киара Леони (Швейцария) - 464.4 точки, олимпийски рекорд

2. Саджън Мадалина (САЩ) - 463.0

3. Цюнюе Чжан (Китай) - 452.9

гребане, двойка без кърмчия, мъже:

1. Хърватия (Мартин Синкович и Валент Синкович) - 6:23.66 минути

2. Великобритания (Оливър Уини-Грифит и Том Джордж) - 6:24.11

3. Швейцария (Андрин Гулих и Роман Рьозли) - 6:24.76

гребане, двойка без кърмчия, жени:

1. Нидерландия (Имке Клеверинг и Вероник Меестер) - 6:58.67 минути

2. Румъния (Йоана Врънчяну и Роксана Ангел) - 7:02.97

3. Австралия (Джес Морисън и Анабел Макинтайър) - 7:03.54

гребане, двойки скул лека категория, мъже:

1. Република Ирландия (Финтън Маккарти и Пол О'Донован)- 6:10.99 минути

2. Италия (Стефано Опо и Габриел Соарес) - 6:13.33

3. Гърция (Антониос Папаконстантину и Петрос Гайдацис) - 6:13.44

гребане, двойки скул лека категория, жени:

1. Великобритания (Емили Крейг и Имоген Грант) - 6:47.06 минути

2. Румъния (Янина Елена ван Грьонинген и Ливия Козмиуч) - 6:48.78

3. Гърция (Димитра Конту и Зой Фициу) - 6:49.28

синхронни скокове от триметров трамплин, мъже:

1. Ван Цзунюан и Даои Лун (Китай) - 446.10 точки

2. Хуан Мануел Селая Ернанде и Осмар Олвера Ибара (Мексико) - 444.03

3. Антъни Хардинг и Джак Лафър (Великобритания) - 438.15

скокове на батут, жени:

1. Брайони Пейдж (Великобритания) - 56.480 точки

2. Виолета Бордиловская (Беларус) - 56.060

3. Софиан Мето (Канада) - 55.650

скокове на батут, мъже:

1. Иван Литвинович (Беларус) - 63.090 точки

2. Цзъсай Ван (Китай) - 61.890

3. Ланюй Ян (Китай) - 60.950

ветроходство, скиф жени - клас 49erFX:

1. Нидерландия (Одил Ван Аанхолт, Анет Дьоц) - 74 наказателни точки

2. Швеция (Вилма Бобек, Ребека Нетцлер) - 76

3. Франция (Сара Стеяр, Шарлин Пикон) - 79

ветроходство, скиф, клас 49er:

1. Испания (Диего Ботин ле Хевер, Флориан Трител) - 70 наказателни точки

2. Нова Зеландия (Айзък Макхарди, Уилям Макензи) - 82

3. САЩ (Йън Бъроус, Ханс Хенкен) - 88

конен спорт, прескачане на препятствия, отборно състезание:

1. Великобритания - 2 наказателни точки

2. САЩ - 4

3. Франция - 7

стрелба с лък, смесени двойки:

1. Република Корея (Уу-джин Ким и Си-хьон Лим)

2. Германия (Флориан Унрух и Мишел Кропен)

3. САЩ (Брейди Елисън и Кейси Кауфхолд)

бадминтон, смесени двойки:

1. Съ Вей Чжън и Я Цюн Хуан (Китай)

2. Уон-хо Ким и На-ън Джон (Република Корея)

3. Юта Ватанабе и Ариса Хигашино (Япония)

джудо, категория над 78 кг, жени:

1. Беатрис Соуза (Бразилия)

2. Раз Ершко (Израел)

3. Ха-юн Ким (Република Корея) и Роман Дико (Франция)

джудо, категория до 100 килограма, мъже

1. Теди Ринер (Франция) (на снимката)

2. Ким Минджон (Република Корея)

3. Темур Рахимов (Таджикистан), Алишер Юсупов (Узбекистан)

плуване, 50 метра свободен стил за мъже:

1. Камерън Макевой (Австралия) - 21.25 секунди

2. Бенджамин Прауд (Великобритания) - 21.30

3. Флоран Маноду (Франция) - 21.56

плуване, 200 метра съчетано, мъже:

1. Леон Маршан - 1:54.06 минути

2. Дънкан Скот (Великобритания) - 1:55.31

3. Шун Ван (Китай) - 1:56.00

плуване, 200 метра гръб, жени:

1. Кейли МакКион (Австралия) - 2:03.73 минути, олимпийски рекорд

2. Реган Смит (САЩ) - 2:04.26

3. Кайли Мас (Канада) - 2:05.57

фехтовка, шпага (мъже) - отборно:

1. Унгария (Гергей Шиклоши, Мате Кох, Дейвид Наги и Тибор Андрасфи)

2. Япония (Масару Ямада, Коки Кано, Акира Комата)

3. Чехия (Мартин Рубеш, Якуб Юрка, Иржи Беран, Михал Чупър)

бягане 10000 метра, мъже

1. Джошуа Чептегей (Уганда) - 26:43.14 минути, олимпийски рекорд

2. Бериху Арегави (Етиопия) - 26:43.44

3. Грант Фишер (САЩ) - 26:43.46

BMX състезание, мъже:

1. Жорис Доде (Франция) - 31.422 секунди

2. Силвен Андре (Франция) - 31.706

3. Ромен Маю (Франция) - 32.022

BMX състезание, жени:

1. Сая Сакакибара (Австралия) - 34.231 секунди

2. Манон Феенстра (Нидерландия) - 34.954

3. Зоуи Класенс (Швейцария) - 35.060

тенис, смесени двойки:

1. Катержина Синиакова/Томаш Махач (Чехия)

2. Синюй Ван/Чжъчжън Чжан (Китай)

3. Габриела Дабровски/Феликс Оже-Алиасим (Канада)