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БЪЛГАРИЯ ИМА ПЪРВИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ В ПАРИЖ! Семен Новиков взе титлата в категория до 87кг
  Тема: Олимпиада Париж 2024

8 Август, 2024 21:33 713 32

БЪЛГАРИЯ ИМА ПЪРВИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ В ПАРИЖ! Семен Новиков взе титлата в категория до 87кг

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  • българия

Златният медал в борбата спечели Семен Новиков, който на финала надви иранският борец Алиреза Мохмадипиани

БЪЛГАРИЯ ИМА ПЪРВИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ В ПАРИЖ! Семен Новиков взе титлата в категория до 87кг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България има своя първи олимпийски шампион на игрите в Париж.

Семен Новиков донесе първо олимпийско злато за България в класическия стил след 24-годишна пауза.

На финала при 87-килограмовите националът бе категоричен срещу иранеца Алиреза Мохмадипиани, световен вицешампион от по-долната категория, като се наложи със 7:0.

За последно Армен Назарян ликува на олимпийския връх на игрите Сидни 2000.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШестОсемЕдно

    22 1 Отговор
    Поздравления за всички Българи! Да загърбим различията и дразгите в лицето на подобни паметни мигове!

    Коментиран от #2, #7

    21:36 08.08.2024

  • 2 Яяяяяя

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "ШестОсемЕдно":

    Поздравления за семен

    21:37 08.08.2024

  • 3 Браво

    15 7 Отговор
    Украинците са наши братя!

    Коментиран от #5, #10

    21:38 08.08.2024

  • 4 Последния Софиянец

    7 10 Отговор
    Украинецът заработи 500 000 народни пари.

    Коментиран от #14, #21

    21:38 08.08.2024

  • 5 Хан Кубрат

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Украйна е част от Велика България.

    21:38 08.08.2024

  • 6 Мда

    17 1 Отговор
    Направо го размаза нашият!

    21:39 08.08.2024

  • 7 Ромчо

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "ШестОсемЕдно":

    Кви българи ве,вече всички сме цигани.Българите че си ги внасяте от Украйна.

    21:39 08.08.2024

  • 8 Боруна Лом

    2 13 Отговор
    ТОЗИ КАКВА ПОРОДА Е?

    Коментиран от #24, #26

    21:39 08.08.2024

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И от мен Браво!

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Но повече харесвам...Украинките!

    21:40 08.08.2024

  • 11 Браво

    16 1 Отговор
    Браво на момчето. Вдигна и българското знаме.

    Коментиран от #15

    21:40 08.08.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Смех в блатото

    15 2 Отговор
    Украинец спечели златен олимпийски медал за България :)))))

    21:41 08.08.2024

  • 14 АУУУУУ

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А ПЪК ТИ 500 РУБЛИ ....С ТОЗИ КОМЕНТАР 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    21:41 08.08.2024

  • 15 Зеленски

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "Браво":

    Предател!Разстрел!

    21:41 08.08.2024

  • 16 Пипи

    11 1 Отговор
    Поздравления! Голяма схватка, умно проведена, перфектно изпълнена! Поклон!

    21:42 08.08.2024

  • 17 Чудесно !

    12 1 Отговор
    Браво на украинеца !

    21:42 08.08.2024

  • 18 редник

    10 0 Отговор
    Браво и честит златен медал!

    21:43 08.08.2024

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Просто човек

    9 0 Отговор
    Благодаря, юначе! 🇧🇬 Горд!

    21:44 08.08.2024

  • 21 Ей, много дълбоко днес го поехте

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    крепостниците, първо Куркска област,сега и украинец донесе слава и злато на България, побеждавайки любимите чалмари на Путлер. Кеф на квадрат!!!

    21:44 08.08.2024

  • 22 Евала

    8 2 Отговор
    Вечна дружба с Украйна

    21:44 08.08.2024

  • 23 Леля Гошо

    1 9 Отговор
    По добре да беше някое турче.

    21:45 08.08.2024

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не е сажда от Максуда като теб,

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    нефелно крепостниче!

    21:46 08.08.2024

  • 27 Сатана Z

    2 7 Отговор
    Немам думи.Укроп с БГ паспорт .

    21:48 08.08.2024

  • 28 Зеленски

    0 1 Отговор
    Този е много як.Ще го взема за бодигард.

    21:50 08.08.2024

  • 29 Златооо

    4 0 Отговор
    Браво бе!!! Голям :)

    21:51 08.08.2024

  • 30 Иванов

    0 3 Отговор
    Когато отиде при Ганчев свали знамето

    21:51 08.08.2024

  • 31 Анонимен

    2 1 Отговор
    Браво добре го каза, дано сега българите да за обичат и украинците!!!

    Коментиран от #32

    21:52 08.08.2024

  • 32 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Едва ли.

    21:53 08.08.2024

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