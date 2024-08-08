БЪЛГАРИЯ ИМА ПЪРВИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ В ПАРИЖ! Семен Новиков взе титлата в категория до 87кг

България има своя първи олимпийски шампион на игрите в Париж.
Семен Новиков донесе първо олимпийско злато за България в класическия стил след 24-годишна пауза.
На финала при 87-килограмовите националът бе категоричен срещу иранеца Алиреза Мохмадипиани, световен вицешампион от по-долната категория, като се наложи със 7:0.
За последно Армен Назарян ликува на олимпийския връх на игрите Сидни 2000.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШестОсемЕдно
Коментиран от #2, #7
21:36 08.08.2024
2 Яяяяяя
До коментар #1 от "ШестОсемЕдно":Поздравления за семен
21:37 08.08.2024
3 Браво
Коментиран от #5, #10
21:38 08.08.2024
4 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #21
21:38 08.08.2024
5 Хан Кубрат
До коментар #3 от "Браво":Украйна е част от Велика България.
21:38 08.08.2024
6 Мда
21:39 08.08.2024
7 Ромчо
До коментар #1 от "ШестОсемЕдно":Кви българи ве,вече всички сме цигани.Българите че си ги внасяте от Украйна.
21:39 08.08.2024
8 Боруна Лом
Коментиран от #24, #26
21:39 08.08.2024
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И от мен Браво!
До коментар #3 от "Браво":Но повече харесвам...Украинките!
21:40 08.08.2024
11 Браво
Коментиран от #15
21:40 08.08.2024
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Смех в блатото
21:41 08.08.2024
14 АУУУУУ
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А ПЪК ТИ 500 РУБЛИ ....С ТОЗИ КОМЕНТАР 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
21:41 08.08.2024
15 Зеленски
До коментар #11 от "Браво":Предател!Разстрел!
21:41 08.08.2024
16 Пипи
21:42 08.08.2024
17 Чудесно !
21:42 08.08.2024
18 редник
21:43 08.08.2024
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Просто човек
21:44 08.08.2024
21 Ей, много дълбоко днес го поехте
До коментар #4 от "Последния Софиянец":крепостниците, първо Куркска област,сега и украинец донесе слава и злато на България, побеждавайки любимите чалмари на Путлер. Кеф на квадрат!!!
21:44 08.08.2024
22 Евала
21:44 08.08.2024
23 Леля Гошо
21:45 08.08.2024
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Не е сажда от Максуда като теб,
До коментар #8 от "Боруна Лом":нефелно крепостниче!
21:46 08.08.2024
27 Сатана Z
21:48 08.08.2024
28 Зеленски
21:50 08.08.2024
29 Златооо
21:51 08.08.2024
30 Иванов
21:51 08.08.2024
31 Анонимен
Коментиран от #32
21:52 08.08.2024
32 Последния Софиянец
До коментар #31 от "Анонимен":Едва ли.
21:53 08.08.2024