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Европейските професионални лиги смятат, че Инфантино е неприемлив за президент на ФИФА

Европейските професионални лиги смятат, че Инфантино е неприемлив за президент на ФИФА

2 Август, 2026 15:51 572 7

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  • клаудиус шефер

Планът на ФИФА предизвика огромна вълна от протести от страна на регионалните асоциации

Европейските професионални лиги смятат, че Инфантино е неприемлив за президент на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Позицията на Джани Инфантино като президент на ФИФА изглежда неустойчива след проваления му план да продаде дял от търговските права за Световното първенство, заяви в неделя ръководителят на европейските професионални футболни лиги, предаде БТА.

Клаудиус Шефер, чиято организация представлява 53 професионални мъжки и женски футболни лиги, заяви, че може да има „само едно следствие“ за Инфантино, след като планът му предизвика вълна от протести от страна на регионалните асоциации.

„Когато видях как се развиха нещата, и че ключовите органи на ФИФА изобщо не бяха въвлечени, тогава на практика има само едно следствие във всяка компания или асоциация“, сподели Шефер пред швейцарския вестник „Зонтагс Цайтунг“.

Запитан дали това означава, че Инфантино вече е неприемлив за президент на ФИФА, Шефер отговори: „Това обикновено е последствието, когато някой в дадена организация прокарва подобна бизнес-сделка, без никой да знае за нея.“ В петък Инфантино обяви, че ФИФА е оттеглила плана след масовото недоволство. Но регионалните конфедерации УЕФА и КОНКАКАФ заявиха в събота, че са загубили доверие в неговото ръководство.

Шефер, който е и главен изпълнителен директор и на Швейцарската футболна лига допълни, че предложението подсказва, че основната цел на ФИФА е била да увеличи максимално печалбите за трети страни, чрез организирането на повече и по-мащабни турнири в бъдеще. „Става въпрос единствено за финансови облаги - всичко останало е напълно пренебрегнато“, каза той.

Европейските лиги се противопоставиха на това, тъй като то би добавило още мачове към и без това претоварения международен календар в ущърб на вътрешните първенства, допълни Шефер.

„Никой не знаеше за тези планове, дори Съветът на ФИФА – управляващият орган на централата. Бях много изненадан, че президентът действаше напълно самостоятелно по този въпрос.“


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тръмп

    0 0 Отговор
    Той ще си плати.

    15:58 02.08.2026

  • 2 Ману Чау

    0 0 Отговор
    ФИФА гран ладрон

    15:59 02.08.2026

  • 3 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Инфантино не само е неприемлив,но трябва да бъде разследван за корупция в особено големи размери след предлагането на подкупи на федерациите на страните членки на ФИФА ако подкрепят негов проект за продажба на световните първенства

    16:05 02.08.2026

  • 4 Абе

    2 0 Отговор
    Всички футболни босове са боклуци, както и самите футболисти, защото самата игра е такава.В историята на футбола няма един шеф, който да не е бил замесен в корупция и скандали-Жоао Хавеланж, Степ Блатер, Платини, протежето му Боби Михайлов и разбира се цървулина с мирижливити цици Стоичков.

    16:10 02.08.2026

  • 5 Определение

    0 0 Отговор
    Футболист е чуек, на който парите са повече от акъла.

    16:13 02.08.2026

  • 6 Мдаа

    0 0 Отговор
    Доскоро мислех Инфантилния за италианец, сигурно заради името, а той се оказа точен като швейцарски часовник.

    16:15 02.08.2026

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Като шеф по правните въпроси на UEFA още през периода 2003-06 Инфантино има участие в продажбата на ТВ права
    Появата на договорите от 2003 и 2006 г., подписани от Инфантино, свързва УЕФА за първи път с една от компаниите, замесени в огромния скандал, който свали бившия президент на ФИФА Сеп Блатер.

    Еквадорските права за Шампионската лига, Купата на УЕФА и Суперкупата бяха придобити от аржентинска компания, наречена Cross Trading. Тя веднага ги продаде на телевизионния оператор Teleamazonas за около три или четири пъти по-висока сума от платената за тях. Договорите обхващаха периода от 2003 до 2006 г. и от 2006 до 2009 г.

    16:18 02.08.2026

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