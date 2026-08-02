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Левски продаде над 9000 билета за двубоя срещу Кайрат

Левски продаде над 9000 билета за двубоя срещу Кайрат

2 Август, 2026 15:09 632 2

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В 14:00 часа в понеделник ще бъде пуснато в свободна продажба останалото количество билети за мача с Кайрат

Левски продаде над 9000 билета за двубоя срещу Кайрат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Левски обяви, че е продало над 9000 билета за домакинството срещу Кайрат Алмати в квалификациите за Шампионска лига. Повече от 7000 са купени онлайн, а над 2000 от касите.

През последните часове бяха коригирани ръчно над 200 имейл адреса с допуснати правописни грешки в домейните (например gmail.bg, abv.bh и други). Допълнително бяха изпратени и над 700 имейла до притежатели на абонаментни карти, които са коригирали данните си след 30.07.

Напомняме още веднъж да проверите всички папки на своята електронна поща. В много случаи доставчиците на имейл услуги класифицират съобщенията по различен начин и те могат автоматично да попаднат в папки като „Спам“, „Промоции“, „Всички имейли“ и други, обявиха от клуба.

Касите на стадион „Георги Аспарухов“ ще работят днес до 19:14 часа. Един привърженик може да закупи билети и за свои близки или приятели, като е необходимо да предостави техните ЕГН и данните на абонаментните им карти.

Притежателите на златни членски карти ще могат да закупят билет за срещата на 3 август (понеделник) от 10:00 до 14:00 часа на касата на улица „Тодорини кукли“ или онлайн в системата на Eventim след въвеждане на номера на членската карта", информираха от Левски.

В 14:00 часа в понеделник ще бъде пуснато в свободна продажба останалото количество билети за двубоя с Кайрат.


България
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  • 1 билети за двубоя с Кайрат

    2 2 Отговор
    миче мари откаго проъцка и за ритнитопковци кат павка
    що не цъкна отде са тез Карък
    от полски тръмбеш или каспичан

    15:21 02.08.2026

  • 2 Дам

    4 1 Отговор
    Мара жадно търси някой ритнитопковец да я огрее.

    15:28 02.08.2026

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