Френските власти призоваха 30 000 души да останат по домовете си след избухването на пожар в "рисков склад"

Властите призоваха днес 30 000 жители на общо пет общини в Източна Франция да останат по домовете си, след като пожар избухна в склад, класифициран като рисков, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"От съображения за сигурност жителите на Гандранж, Амневил, Витри сюр Орн, Клуанж и Ромба се приканват да останат по домовете си до второ нареждане", гласи предупредително съобщение на префектурата в Мозел.

Пожарът е лумнал в склад с площ от 500 квадратни метра на компания "Сейф", намиращ се в промишлената зона на село Гандранж и класифициран като рисков промишлен обект.

На мястото на инцидента бяха изпратени няколкостотин пожарникари с близо 50 противопожарни коли, уточни пред АФП Оперативният център за пожарна безопасност и спасителни операции в департамент Мозел.

"Предвид наличието на химически продукти, мерките за временна изолация трябва непременно да продължат да се спазват", написа във Фейсбук кметът на Гандранж - Кантен Биго.

"Останете вкъщи. Затворете вратите и прозорците. Въздържайте се от всякакво излизане или пътуване, което не е наложително. При никакви обстоятелства не се приближавайте до района на пожара", допълни Биго, разпространявайки предупредителното съобщение на префектурата.

Междувременно огромният горски пожар близо до Бордо, който опустоши площ четири пъти по-голяма от тази на Париж и принуди 224 000 души да се евакуират, беше овладян, но все още продължава да гори.

Разпространяването на нов пожар в Прованс беше спряно тази нощ, но той все още не е овладян.

Около 3000 огнеборци продължават да се борят с пламъците на двата фронта, като гасят огнища, правят противопожарни просеки и обезопасяват изгорели горски площи на фона на високите температури и силния вятър, които заплашват да разпалят тлеещата жарава.

Пожарът в префектура Жиронд изпепели площ от близо 420 кв. км в рамките на 10 дни, след което властите обявиха, че той вече е овладян.

В региона остава в сила най-високата степен за предупреждение от горски пожари. Сушата и покачващите се температури, както и следобедните ветрове създадоха риск от повторно разпалване на пожара.

Очаква се днес и утре в района да пристигнат допълнителни противопожарни екипи от Украйна, Литва и Френска Полинезия, които да помогнат за потушаването на пожарите.