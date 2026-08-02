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Френските власти призоваха 30 000 души да останат по домовете си след избухването на пожар в "рисков склад"

Френските власти призоваха 30 000 души да останат по домовете си след избухването на пожар в "рисков склад"

2 Август, 2026 17:33 756 8

  • горски пожари-
  • пожар-
  • франция-
  • бордо

На мястото на инцидента бяха изпратени няколкостотин пожарникари с близо 50 противопожарни коли

Френските власти призоваха 30 000 души да останат по домовете си след избухването на пожар в "рисков склад" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите призоваха днес 30 000 жители на общо пет общини в Източна Франция да останат по домовете си, след като пожар избухна в склад, класифициран като рисков, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"От съображения за сигурност жителите на Гандранж, Амневил, Витри сюр Орн, Клуанж и Ромба се приканват да останат по домовете си до второ нареждане", гласи предупредително съобщение на префектурата в Мозел.

Пожарът е лумнал в склад с площ от 500 квадратни метра на компания "Сейф", намиращ се в промишлената зона на село Гандранж и класифициран като рисков промишлен обект.

На мястото на инцидента бяха изпратени няколкостотин пожарникари с близо 50 противопожарни коли, уточни пред АФП Оперативният център за пожарна безопасност и спасителни операции в департамент Мозел.

"Предвид наличието на химически продукти, мерките за временна изолация трябва непременно да продължат да се спазват", написа във Фейсбук кметът на Гандранж - Кантен Биго.

"Останете вкъщи. Затворете вратите и прозорците. Въздържайте се от всякакво излизане или пътуване, което не е наложително. При никакви обстоятелства не се приближавайте до района на пожара", допълни Биго, разпространявайки предупредителното съобщение на префектурата.

Междувременно огромният горски пожар близо до Бордо, който опустоши площ четири пъти по-голяма от тази на Париж и принуди 224 000 души да се евакуират, беше овладян, но все още продължава да гори.

Разпространяването на нов пожар в Прованс беше спряно тази нощ, но той все още не е овладян.

Около 3000 огнеборци продължават да се борят с пламъците на двата фронта, като гасят огнища, правят противопожарни просеки и обезопасяват изгорели горски площи на фона на високите температури и силния вятър, които заплашват да разпалят тлеещата жарава.

Пожарът в префектура Жиронд изпепели площ от близо 420 кв. км в рамките на 10 дни, след което властите обявиха, че той вече е овладян.

В региона остава в сила най-високата степен за предупреждение от горски пожари. Сушата и покачващите се температури, както и следобедните ветрове създадоха риск от повторно разпалване на пожара.

Очаква се днес и утре в района да пристигнат допълнителни противопожарни екипи от Украйна, Литва и Френска Полинезия, които да помогнат за потушаването на пожарите.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    10 0 Отговор
    Главният шлангаджия да не ми ръси глупости за бюджети, а да заминава да помага на братска Франция!

    17:36 02.08.2026

  • 2 Пич

    12 2 Отговор
    Мрънкачи!!! Запомнете добре - най хубаво се живее в България!!! Франция, Германия и подобни бяха някога!!! Сега останаха в миналото!!!

    Коментиран от #8

    17:36 02.08.2026

  • 3 БАНДЕРИТЕ СА ГО ГРЪМНАЛИ

    7 0 Отговор
    По погрешка. Напили се и те така.

    17:37 02.08.2026

  • 4 Лелее

    12 1 Отговор
    "Очаква се днес и утре в района да пристигнат допълнителни противопожарни екипи от Украйна, Литва и Френска Полинезия." Малко са пожарите в Украйна, че техните пожарникари ще помагат на французите.

    17:38 02.08.2026

  • 5 Майстора

    9 0 Отговор
    Да им помогне групата на желаещите.

    17:48 02.08.2026

  • 6 Цвете

    8 0 Отговор
    ПОЖАРА ДО БОРДО Е " ОВЛАДЯН " ,НО ПРОДЪЛЖАВА ДА ГОРИ? АТАНАСОВА, ТОВА КОЕТО СИ НАПИСАЛА ПРОТИВОРЕЧИ НА ФАКТИТЕ.

    17:53 02.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Който сее ветрове ще жъне бури

    18:26 02.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    От нас зависи дали искаме да станем като тях ,все още дето данък въздух не са ни вързали

    18:27 02.08.2026

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