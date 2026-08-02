Сами Паяри спечели за втора поредна година „Рали Финландия“

Финландецът Сами Паяри си осигури втора поредна победа в Световния рали-шампионат на Рали Финландия, само две седмици след като спечели и Рали Естония. Също така за Паяри това е защита на титлата му в домашното рали, тъя като тук триумфира и миналата година, предаде БТА.

Пилотът на Toyota победи съотборника си Оливер Солберг с 26.7 секунди преднина и общо време от 2 часа, 27 минути и 58.0 секунди. Третото място е за уелсеца Елфин Еванс, също с „Тойота Ярис“, и изоставане от 52.8 секунди.

Паяри си осигури победата на практика вчера, когато поведе след 17-ия етап, а по същото време Себастиан Ожие внезапно отпадна от първото място заради катастрофа. Днес той само в един момент имаше притеснение от шведа Солберг, но в крайна сметка удържа атаките. Неговата победа беше 200-та за Финландия в WRC, романтично спечелена точно на тяхното трасе. Паяри стана и 14-ият различен финландец, спечелил домакинския си кръг от шампионата.

„Това чувство е просто невероятно“, усмихна се Паяри, след като излезе от автомобила и свали предпазния си шлем. „Беше голямо нещо да спечелим в Естония, но домакинската победа винаги е нещо специално. Победата у дома не винаги е била лесна за финландците през последните години, но след едно наистина лудо рали успяхме. Големи благодарности преди всичко на отбора, но и на феновете за цялата подкрепа.“

Солберг се класира втори, въпреки контузията си в гърба по пътя към най-бързото време на отсечка номер 19, когато точно застраши победителя. Той подобри резултата си в типичния скоростен Super Sunday, но изостана от победата в powerstage само с 0.025 секунди от Елфин Еванс.

След като претърпяха впечатляваща катастрофа по време на съботните етапи на Рали Финландия, французите Себастиан Ожие и Жулиен Инграсия по-рано днес пред sports.fr споделиха успокояващи новини. Двамата пострадаха при преобръщане в оф-роуд участък в 17-ия, предпоследен етап за съботния ден. Приети в болницата, двамата все пак имаха сили за изявление медиите. Френският пилот се опита да успокои всички . "Жулиен и аз отидохме в болницата за изследвания и прекарахме нощта там като предпазна мярка след този силен удар. Но и двамата се чувстваме добре, това е най-важното. Основното е, че сме цели", написа Ожие в публикация в Instagram. Поставен под червен флаг, 17-ият етап в крайна сметка завърши с победа за финландеца Сами Паяри, който започна неделята като лидер.

Въпреки преобръщането, което му коства почти две минути в събота, лидерът в шампионата Еванс завърши подиума на трето място, като сега води в класирането с 30 точки преднина пред Паяри (201 точки), който се изкачи на второ място, вече със 171 точки. Третото място в генералното класиране за световния шампионат е за японеца Такамото Кацута със 160 точки.