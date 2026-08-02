Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Сами Паяри спечели за втора поредна година „Рали Финландия“

Сами Паяри спечели за втора поредна година „Рали Финландия“

2 Август, 2026 16:06 416 0

  • сами паяри-
  • рали финландия-
  • оливер солберг-
  • рали

„Това чувство е просто невероятно“, усмихна се Паяри, след като излезе от автомобила и свали предпазния си шлем

Сами Паяри спечели за втора поредна година „Рали Финландия“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финландецът Сами Паяри си осигури втора поредна победа в Световния рали-шампионат на Рали Финландия, само две седмици след като спечели и Рали Естония. Също така за Паяри това е защита на титлата му в домашното рали, тъя като тук триумфира и миналата година, предаде БТА.

Пилотът на Toyota победи съотборника си Оливер Солберг с 26.7 секунди преднина и общо време от 2 часа, 27 минути и 58.0 секунди. Третото място е за уелсеца Елфин Еванс, също с „Тойота Ярис“, и изоставане от 52.8 секунди.

Паяри си осигури победата на практика вчера, когато поведе след 17-ия етап, а по същото време Себастиан Ожие внезапно отпадна от първото място заради катастрофа. Днес той само в един момент имаше притеснение от шведа Солберг, но в крайна сметка удържа атаките. Неговата победа беше 200-та за Финландия в WRC, романтично спечелена точно на тяхното трасе. Паяри стана и 14-ият различен финландец, спечелил домакинския си кръг от шампионата.

„Това чувство е просто невероятно“, усмихна се Паяри, след като излезе от автомобила и свали предпазния си шлем. „Беше голямо нещо да спечелим в Естония, но домакинската победа винаги е нещо специално. Победата у дома не винаги е била лесна за финландците през последните години, но след едно наистина лудо рали успяхме. Големи благодарности преди всичко на отбора, но и на феновете за цялата подкрепа.“

Солберг се класира втори, въпреки контузията си в гърба по пътя към най-бързото време на отсечка номер 19, когато точно застраши победителя. Той подобри резултата си в типичния скоростен Super Sunday, но изостана от победата в powerstage само с 0.025 секунди от Елфин Еванс.

След като претърпяха впечатляваща катастрофа по време на съботните етапи на Рали Финландия, французите Себастиан Ожие и Жулиен Инграсия по-рано днес пред sports.fr споделиха успокояващи новини. Двамата пострадаха при преобръщане в оф-роуд участък в 17-ия, предпоследен етап за съботния ден. Приети в болницата, двамата все пак имаха сили за изявление медиите. Френският пилот се опита да успокои всички . "Жулиен и аз отидохме в болницата за изследвания и прекарахме нощта там като предпазна мярка след този силен удар. Но и двамата се чувстваме добре, това е най-важното. Основното е, че сме цели", написа Ожие в публикация в Instagram. Поставен под червен флаг, 17-ият етап в крайна сметка завърши с победа за финландеца Сами Паяри, който започна неделята като лидер.

Въпреки преобръщането, което му коства почти две минути в събота, лидерът в шампионата Еванс завърши подиума на трето място, като сега води в класирането с 30 точки преднина пред Паяри (201 точки), който се изкачи на второ място, вече със 171 точки. Третото място в генералното класиране за световния шампионат е за японеца Такамото Кацута със 160 точки.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове