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Футболистите под 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит

Футболистите под 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит

2 Август, 2026 14:39 339 0

  • първа лига-
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  • мисия талант

Младите играчи съставляват около 22% от картотекираните футболисти, което означава, че те присъстват в съставите на клубовете, но рядко получават реален шанс за изява

Футболистите под 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз и международната консултантска компания Double Pass представиха резултатите от първия цялостен екосистемен анализ на развитието на футболните таланти в България – ключов етап от стратегическия проект Мисия талант, който поставя основите на дългосрочна национална политика за развитието на младите футболисти.

Анализът обхваща всички основни компоненти на системата – от идентифицирането на талантите и работата на академиите до прехода към професионалния футбол и националните отбори. Заключението е категорично – България разполага с талантливи млади футболисти, но системата все още не успява да им осигури достатъчно възможности за развитие и реализация, пише на сайта си БФС.

Един от най-съществените изводи показва, че футболистите под 21 години получават едва 12% от игровото време в българския елит – най-ниският дял сред държавите, използвани за сравнение. В същото време младите играчи съставляват около 22% от картотекираните футболисти, което означава, че те присъстват в съставите на клубовете, но рядко получават реален шанс за изява в официални срещи. Именно тази разлика между наличния талант и възможностите за развитие е определена като едно от най-сериозните предизвикателства пред българския футбол.

Проучването отчита още, че трансферната политика на клубовете е насочена предимно към привличането на вече изградени футболисти. Само около 5% от новопривлечените играчи в Първа лига са под 20 години, а близо три четвърти са на възраст над 23 години. Според експертите това ограничава възможностите за развитие на собствените кадри и намалява потенциала за създаване на бъдеща трансферна стойност.

Докладът показва още, че България е нетен вносител на футболисти, като значителна част от чуждестранните играчи идват от Бразилия, Португалия и африкански държави. Това допълнително свива игровото време за младите български състезатели. В същото време талантите, които се развиват в България, най-често преминават в първенства със сходно или по-ниско спортно ниво, вместо към водещите европейски лиги.

Въз основа на извършения анализ Double Pass идентифицира 125 механизма за подобрение на системата за развитие на таланти, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Те обхващат всички ключови направления – изграждане на национална система за идентифициране на таланти, единна футболна философия, модернизиране на академиите, подобряване на прехода към професионалния футбол, развитие на човешкия ресурс, внедряване на дигитални технологии и изкуствен интелект, както и създаване на единна стратегия за управление на процесите.

След приключването на аналитичната фаза проектът Мисия талант преминава към практическото изпълнение чрез два стратегически проекта. Първият ще въведе национална програма за качество и сертифициране на футболните академии, която ще дефинира единни стандарти за развитие на младите футболисти и ще подпомогне академиите в процеса на тяхното усъвършенстване. Вторият ще анализира и оптимизира пътя на развитие на футболистите от юношеските национални отбори до представителния тим на България, така че преходът между отделните възрастови категории да бъде по-последователен и ефективен.

Основната цел на проекта е Българският футболен съюз, клубовете, академиите и националните отбори да работят по общ модел за развитие на таланта, основан на измерими показатели, дългосрочно планиране и ежегодно проследяване на резултатите. Така българският футбол ще разполага с обективна база за оценка на напредъка и инструмент за последователно повишаване на качеството на системата за развитие на младите футболисти.

Дълго време говорехме основно за проблемите. Днес говорим с данни, анализ и решения. Това е първата реална отправна точка за дългосрочното развитие на българския футбол, посочиха от БФС.


България
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