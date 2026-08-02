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Кайрат и Левски ще играят пред почти празни трибуни заради концерт на Кание Уест

Кайрат и Левски ще играят пред почти празни трибуни заради концерт на Кание Уест

2 Август, 2026 13:45 811 4

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Казахстанският шампион не може да използва своя стадион в Алмати заради концерт на американския изпълнител

Кайрат и Левски ще играят пред почти празни трибуни заради концерт на Кание Уест - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кайрат Алмати ще бъде лишен от голяма част от подкрепата на своите привърженици в домакинството срещу Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Казахстанският шампион ще приеме сините в Туркестан, след като не може да използва своя стадион в Алмати заради концерт на американския изпълнител Ye, познат преди като Кание Уест, предаде "Тема спорт".

Новият домакин се намира на около 830 километра от Алмати, което сериозно затруднява феновете на Кайрат да пътуват за двубоя. Очаква се около 800 привърженици на местния първенец да присъстват на „Туркестан Арена“ на 11 август, като те ще бъдат организирано транспортирани с 20 автобуса, съобщава ASnews.kz.

Контрастът е огромен спрямо предишния домакински мач на Кайрат в евротурнирите. Реваншът от втория квалификационен кръг срещу Омония Никозия събра 19 135 зрители на трибуните.

Кайрат вече пусна в продажба билетите за двубоя с Левски, като цените варират между 1500 и 5000 казахстански тенге, което е приблизително от 2,75 до 9,18 евро.


Казахстан
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    Неможаха ли да ги съчетаят, оня ще пее, а тия ще ритат топката

    14:01 02.08.2026

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  • 3 Насо Раев - мр ъснив г ъ ь

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    Насо Раев Ко нскста глаффа е силни възмутен , мадам Раева тоже

    14:07 02.08.2026

  • 4 Евро и. какво още

    0 0 Отговор
    Какви щастливи овчарчета са тия левскари.Навремето им се падна Киево който тогава беше най слабият отбор в Европа.После дойде видов ден.

    14:54 02.08.2026

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