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Лудогорец готви трансферна бомба с малтийски национал

Лудогорец готви трансферна бомба с малтийски национал

2 Август, 2026 12:37 459 1

  • първа лига-
  • лудогорец-
  • иляс чуареф-
  • квадво дуа

Според информацията двата клуба планират да разменят нападателите си, а Лудогорец ще получи и допълнителни пари

Лудогорец готви трансферна бомба с малтийски национал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лудогорец готви трансферна бомба с малтийски национал. „Мач Телеграф“ твърди, че „орлите“ са много близо до нападателя Иляс Чуареф, който към днешна дата е собственост на швейцарския Сион. Сделката обаче е много сложна, защото в нея основна фигура е и нападателя на Лудогорец Квадво Дуа.

Според информацията двата клуба планират да разменят нападателите си, а Лудогорец ще получи и допълнителни пари. Иляс Чуареф е оценен от футболния портал „Трансфермаркт“ на 4 000 000 евро, докато цената на Квадво Дуа e спаднала на 2 000 000, но въпреки това шефовете на Сион са се съгласили, че играчът на Лудогорец е по-високо ниво и заради това са склонни да доплатят. Припомняме, че Дуа беше част от швейцарския национален отбор, но поредица от контузии свалиха и формата му и цената.

Иначе Иляс Чуареф е роден Шатору, Франция. Той е израснал в школата на местния едноименен отбор, за когото е записал и дебюта си в мъжкия футбол. През 2022 година Чуареф, на когото майката е малтийка и заради това към днешна дата е част от националния отбор на островната държава, преминава със свободен трансфер в швейцарския Сион. За този тим той изиграва 167 мача, в които вкарва 26 гола и записва 28 асистенции.


България
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  • 1 пешо

    0 0 Отговор
    аз си помислих че ще вземат ямал

    12:41 02.08.2026

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