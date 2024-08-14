Георги Кабаков ще ръководи дербито Лудогорец - Левски

Виктория Томова отпадна драматично в първия кръг на турнира от категория WTA 1000 в Синсинати

Първата ракета на България по тенис Виктория Томова отпадна драматично в първия кръг на турнира от категория WTA 1000 на твърди кортове в Синсинати (С ...