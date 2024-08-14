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Георги Кабаков ще ръководи дербито Лудогорец - Левски

14 Август, 2024 16:41 279 0

Георги Кабаков ще ръководи дербито Лудогорец - Левски

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Съдийската комисия към БФС обяви назначенията на реферите за предстоящия кръг

Георги Кабаков ще ръководи дербито Лудогорец - Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията на реферите за предстоящия кръг в Първа лига.

Дербито Лудогорец - Левски ще ръководи Георги Кабаков с помощници Мартин Маргаритов и Диян Вълков.

16 август 2024 г., петък, 19:00 ч.
Спартак Варна - Арда Кърджали
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Илиян Петров Капарашев
СН: Георги Крумов Виделов

16 август 2024 г., петък, 21:15 ч.
Крумовград - Берое Стара Загора
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Владимиров Игнатов

17 август 2024 г., събота, 19:00 ч.
ЦСКА София - Славия
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Радан Василев Мирянов

17 август 2024 г., събота, 21:15 ч.
Лудогорец - Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Георги Генов Нарлев

18 август 2024 г., неделя, 19:00 ч.
Локомотив София - ЦСКА 1948
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Александър Костадинов Костадинов

18 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.
Хебър Пазарджик - Ботев Пловдив
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Георги Василев Йорданов

19 август 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
Ботев Враца - Септември Сф
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

19 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
Локомотив Пловдив - Черно море Варна
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Петър Стоянов Петров


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