Палмейрас спечели Копа Либертадорес за четвърти път, след като победи Естудиантес с 1:0 във финала на стадион „Сентенарио“ в Монтевидео. Единственият гол падна в 52-рата минута, когато Рамон Соса завърши атака след подаване с глава на Джон Ариас.

Бразилският отбор стигна до трофея след мач с малко голови положения. До почивката най-добрият шанс за Палмейрас беше ударът на Лукас Еванжелиста, след който топката се отклони и срещна гредата. За Естудиантес Гуидо Карийо и Езекиел Пиови отправиха опасни удари, но не успяха да преодолеят защитата на съперника.

Соса реши финала в началото на второто полувреме

Треньорът на Палмейрас Абел Ферейра започна второто полувреме със смяна, като Артур Сантана замени Жоакин Пикерес. Малко след това Артур подаде към Джон Ариас, който насочи топката с глава към Соса. Парагваецът беше оставен непокрит в наказателното поле и с удар прати топката във вратата на Фернандо Муслера.

Естудиантес потърси изравняване. Карийо опита удар със задна ножица, а Едвин Сетре стреля с глава, но и в двата случая вратарят Карлос Мигел се намеси. В края Томас Паласиос отправи опасен удар, който премина близо до гредата. Венецуелският съдия Хесус Валенсуела сложи край на мача след 98 минути игра.

Четвърта титла и нов финал за Палмейрас

„Беше незабравимо. Беше много трудно, работихме много и постигнахме целта си“, каза Рамон Соса след финала.

Триумфът е четвърти за Палмейрас след спечелените издания през 1999, 2020 и 2021 г. С него клубът изравни Фламенго като най-титулувания бразилски отбор в Копа Либертадорес. За Естудиантес това беше втори финал срещу Палмейрас в историята на турнира. Аржентинският тим спечели предишната среща между двата отбора за титлата през 1968 г.

Абел Ферейра определи 2026 г. като най-добрата си година начело на Палмейрас и заяви: „Имаме най-добрия отбор“. Според Бразилската футболна конфедерация клубът вече е класиран за Междуконтиненталната купа на ФИФА през декември в Катар.

След спечелването на континенталната титла Палмейрас ще играе срещу Гремио във финала за Купата на Бразилия. Мачът е насрочен за 6 декември на стадион „Мане Гаринча“ в Бразилия.

Източници: cbf.com.br, efe.com, uol.com.br