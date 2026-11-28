Джок Полфриймън предизвика остра реакция сред привърженици на Левски с коментар във Facebook за сблъсъците около мача с Олимпик Марсилия. Австралиецът нарече част от българските фенове „неонацисти“ и написа: „Защо неонацистите от „Левски“ винаги са жертвите?“

В публикацията си Полфриймън твърди, че български привърженици са показвали нацистки поздрави и са отправяли расистки лозунги. Той призова България да започне да забранява „футболните банди“, които определя като неонацистки. Твърденията му са отправени на фона на два отделни аспекта от разследването във Франция, но не представляват установени със съдебен акт факти.

11 българи пострадаха в Марсилия

Сблъсъците станаха на 26 ноември на стадион „Велодром“ преди и по време на мача от петия кръг на Лига Европа между Олимпик Марсилия и Левски. Пострадаха 11 български привърженици, а петима бяха откарани в болница. По данни на българския консул в Лион няма арестувани български граждани.

Френската прокуратура започна две разследвания. Първото е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди, извършено от група лица с използване на оръжие и на територията на спортно съоръжение. Второто е за подбуждане към омраза заради предполагаеми нацистки поздрави и провокации от страна на български привърженици.

Френският президент Еманюел Макрон осъди насилието над българските фенове. „Подобни прояви на насилие нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство и тези действия няма да останат ненаказани“, заяви той. УЕФА също осъди безредиците и назначи дисциплинарни инспектори.

Левски загуби с 0:1 и остана с 7 точки

На терена Олимпик Марсилия спечели с 1:0. Амин Гуири реализира дузпа в 28-ата минута. Левски остана с 7 точки и заема 16-о място във фазата на лигата. Следващият мач на столичани е срещу Септември София на 29 ноември от 16:00 часа в София.

Кой е Джок Полфриймън

Полфриймън е австралийски гражданин, който беше осъден в България на 20 години затвор за убийството на студента Андрей Монов и опита за убийство на Антон Захариев след инцидент в София през декември 2007 г. Той винаги е поддържал версията, че е действал в защита на нападнат човек.

Софийският апелативен съд го освободи условно предсрочно през септември 2019 г. Върховният касационен съд отказа да възобнови производството през май 2020 г., с което освобождаването му остана в сила.

Източници: afp.com, bntnews.bg, bnrnews.bg