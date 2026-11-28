Изявления на специалния пратеник на президента на САЩ Джаред Къшнър за Владимир Путин и войната в Украйна предизвикаха остра реакция сред украински и европейски депутати. Кушнер определи руския президент като „гросмайстор на политиката“ и заяви, че той е проявил сдържаност, като не е използвал ядрено оръжие.

В интервю с ръководителя на Axel Springer Матиас Дьопфнер американският представител нарече войната в Украйна опосредстван конфликт, в който Европа финансира и въоръжава Киев срещу Русия. Според Къшнър Путин е мотивиран да сложи край на войната и да възстанови отношенията си със Съединените щати.

„Това е изключително опасно – не само за Украйна, но и за сигурността и националните интереси на Съединените щати“, заяви пред Politico председателят на комисията по външна политика на Върховната рада Александър Мережко. Той добави, че Къшнър и Стив Уиткоф трябва да бъдат сменени като специални пратеници.

„Те гледат на Украйна не просто като бизнесмени, търсещи сделки с Русия, а с очите на самия Путин“, каза Мережко.

Депутатката от „Слуга на народа“ Галина Янченко определи описанието на войната като опосредстван конфликт между Европа и Русия като „пълно изкривяване на реалността“. По думите ѝ Къшнър в известен смисъл е говорил като адвокат на Русия.

Съмнения за ролята на Вашингтон

Остри реакции дойдоха и от Германия и Европейския парламент. Мари-Агнес Щрак-Цимерман, председател на комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент, заяви, че Къшнър трудно може да бъде възприеман като неутрален посредник.

Германският депутат Родерих Кизеветер заяви, че Вашингтон не действа като честен посредник, а оказва едностранен натиск върху Украйна. „При Тръмп САЩ са на страната на Русия“, каза той.

Коментарите идват на фона на опитите на администрацията на Доналд Тръмп да посредничи за прекратяване на войната. Те задълбочават съмненията в Европа дали американската страна може да води преговорите като неутрален посредник, след като един от основните ѝ представители публично изразява уважение към руския президент и възприема конфликта през тезата за противопоставяне между Русия и Запада.

Европа обсъжда ново финансиране за Киев

Според Politico европейските лидери обсъждат допълнителен заем от 45 млрд. евро за Украйна през 2027 г. Европейската комисия оценява общия финансов недостиг на Киев за следващата година на около 70 млрд. евро. Предложението трябва да покрие бюджетни и отбранителни нужди.

Лидерите на ЕС не успяха да приключат преговорите по заема на срещата си на 26 и 27 ноември и отложиха решението за декември. Паралелно с това се обсъжда и следващият седемгодишен бюджет на съюза, в който е предвиден отделен пакет от 100 млрд. евро за Украйна.

България заяви готовност да участва в невоенната част на новия заем, но отказва финансиране за покупка на оръжия и боеприпаси. Премиерът Румен Радев каза, че българското участие трябва да бъде насочено към граждански нужди, включително бюджетна подкрепа и основни услуги. Европейските държави ще продължат обсъжданията през декември, когато се очаква да стане ясно дали ще бъде постигнато единодушие за механизма.

Източници: gazeta.ru, apnews.com, bnrnews.bg