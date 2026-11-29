Обилен снеговалеж затвори за движение около 31 километра от главния път Бургас – Варна. Ограничението е въведено по участъка между Обзор и Несебър – от км 171+818 до км 202+903 на път I-9 (E-87).

Движението в района се регулира от патрулни екипи на МВР. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха: „Шофьорите да следват обозначения обходен маршрут.“ Засега не е посочено кога ще бъде възстановено преминаването по затворения участък.

Сняг и силен вятър по Черноморието

Ограничението е част от усложнената пътна обстановка по Северното Черноморие. В информацията на Областната дирекция на МВР – Варна към 21:30 часа на 28 ноември е посочено, че всички пътища във Варненско са проходими, въпреки снеговалежите в районите на Аксаково и Дългопол. По пътя Варна – Добрич е имало и силен вятър, а снегопочистващите машини са били в готовност.

Националният институт по метеорология и хидрология е прогнозирал за 29 ноември обилни снеговалежи, силен вятър и условия за виелици и навявания. Предупреждението обхваща и района на Бургас, където се намира южната част на затворения маршрут.

Източници: bntnews.bg, moreto.net