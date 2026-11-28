Украинските сили са нанесли удар по база на руското подразделение „Рубикон“ в окупирания Бердянск, Запорожка област. За това съобщи украинската групировка войски „Юг“, според която са поразени учебно-тренировъчна база за подготовка на оператори на безпилотни апарати, места за разполагане на личен състав и складове за дронове.

„По предварителни данни загубите на противника могат да достигнат над 30 загинали и до 70 ранени“, заяви групировката „Юг“. Украинската страна съобщава още, че е потвърдено поразяването на представители на командния състав на подразделението.

След удара в района на целта са избухвали многократно боеприпаси. Значителен брой руски военнослужещи са били откарани в местна болница, а телата на загиналите, по налични данни, са извозени към Мариупол. Посочените бройка на жертвите и броят на ранените са предварителни данни на украинската страна и не са потвърдени независимо.

Участие на няколко украински формирования

Операцията е планирана от координационен център за използване на ударни безпилотни системи към центъра за обединена огнева поддръжка на групировката „Юг“. В нея са участвали Harpy Group, Службата за външно разузнаване на Украйна, специалното подразделение „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна, 422-рата оперативна бригада за безпилотни системи „Луфтвафе“ и 427-ата бригада „Рарог“.

„Рубикон“ е подразделение на руския изпитателен център за перспективни технологии за безпилотни апарати. Украинската страна го определя като един от най-боеспособните руски центрове за безпилотни технологии, чиито оператори използват дронове срещу украинска техника и логистика.

Поредни удари по подразделението

Съобщението от 28 ноември идва след няколко операции срещу структури на „Рубикон“ в района на Бердянск. На 22 и 23 ноември украинските сили заявиха, че са поразили място за концентрация на личен състав на подразделението. На 7 ноември беше съобщено и за удар по временна база и наземен пункт за управление на дронове в Бердянск.

Руските окупационни власти в Бердянск не са представили публични данни за последствията от атаката.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.net