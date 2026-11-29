Четвъртата партия от мача за световната титла по шахмат между Гукеш Домараджу и Джавохир Синдоров завърши с реми след 34 хода. Индийският шампион игра с белите фигури, но не успя да стигне до решаващо преимущество, а резултатът остави двубоя при равенство 2:2.

Партията във фондация „Мартин Бодмер“ край Женева продължи 3 часа и 35 минути. Развръзката дойде чрез трикратно повторение на позицията, след като Гукеш започна серия от вечни шахове. Така и четирите партии от началото на мача приключиха без победител.

Подготовката на Гукеш изненада Синдоров

Синдоров избра защита на Петров, а Гукеш отговори с рядко използвания ход 5.Be2. Според „Индиън Експрес“ ходът е принудил узбекския шахматист да мисли 17 минути и 58 секунди, което е най-дългото му колебание толкова рано в класическа партия през годината.

След това Гукеш бързо изигра подготвената идея 9.Qb1. „Гукеш беше подготвил 6...Be7, 7.Nc3, 8.Be3 и 9.Qb1. Затова той мислеше след 6...a6, но след това изигра 9.Qb1 светкавично“, коментира треньорът Петер Хайне Нилсен.

Синдоров обаче успя да неутрализира натиска и да изравни позицията. На 24-ия ход Гукеш жертва офицер с шах, но точната му сметка доведе само до вечен шах и реми.

Следващата партия е на 29 ноември

Петата партия ще се играе на 29 ноември от 15:00 часа местно време в Женева. Синдоров ще бъде с белите фигури. Мачът е в формат до 14 класически партии, като победител е първият, събрал 7,5 точки.

Гукеш защитава титлата, която спечели през декември 2024 г. срещу Дин Лижън. Синдоров, който спечели турнира на претендентите, е първият представител на Узбекистан, достигнал до мач за световната титла. Ако след 14-ата партия резултатът е 7:7, шампионът ще бъде определен чрез тайбрекове.

Източници: theguardian.com, indianexpress.com, en.chessbase.com