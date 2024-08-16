Спортът по ТВ в петък (16 август)

11.35 Мото GP: първа тренировка за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 1
14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3
14.30 Колоездене: Тур дьо Франс, шести етап, жени - Евроспорт 1
15.30 Волейбол: полуфинал на Европейското (под 20 г.) МАХ Спорт 2
15.50 Мото GP: втора тренировка за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 1
17.30 Колоездене: Обиколка на Дания, трети етап, мъже - Евроспорт 1
18.00 Тенис: турнир в Монреал - МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол: полуфинал на Европейското (под 20 г.) - МАХ Спорт 2
19.00 Футбол: “Спартак“ - „Арда“ - Диема спорт
19.00 Футбол: „Вюрцбургер Кикерс“ - „Хофенхайм“ Диема спорт 2
19.00 Футбол: „Халешер“ - „Санкт Паули“ - Диема спорт 3
19.00 Футбол: „Веен“ - „Майнц“ - Нова спорт
19.00 Футбол: „Санта Клара“ - „Порто“ - Ринг
20.00 Футбол: „Селта“ - „Алавес“ - МАХ Спорт 3
21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, втори ден - Евроспорт 2
21.15 Футбол: „Крумовград“ - „Берое“ - Диема спорт
21.45 Футбол: „Улм“ - „Байерн“ - Диема спорт 3
22.00 Футбол: „Манчестър Юнайтед“ - „Фулъм“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Льо Авър“ - ПСЖ - Нова спорт
22.30 Футбол: „Лас Палмас“ - „Севиля“ - МАХ Спорт 4
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