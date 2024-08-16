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Спортът по ТВ в петък (16 август)

16 Август, 2024 07:41 543 0

Спортът по ТВ в петък (16 август)

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  • тенис

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (16 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

11.35 Мото GP: първа тренировка за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 1

14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3

14.30 Колоездене: Тур дьо Франс, шести етап, жени - Евроспорт 1

15.30 Волейбол: полуфинал на Европейското (под 20 г.) МАХ Спорт 2

15.50 Мото GP: втора тренировка за Гран при на Австрия - МАХ Спорт 1

17.30 Колоездене: Обиколка на Дания, трети етап, мъже - Евроспорт 1

18.00 Тенис: турнир в Монреал - МАХ Спорт 1

18.30 Волейбол: полуфинал на Европейското (под 20 г.) - МАХ Спорт 2

19.00 Футбол: “Спартак“ - „Арда“ - Диема спорт

19.00 Футбол: „Вюрцбургер Кикерс“ - „Хофенхайм“ Диема спорт 2

19.00 Футбол: „Халешер“ - „Санкт Паули“ - Диема спорт 3

19.00 Футбол: „Веен“ - „Майнц“ - Нова спорт

19.00 Футбол: „Санта Клара“ - „Порто“ - Ринг

20.00 Футбол: „Селта“ - „Алавес“ - МАХ Спорт 3

21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, втори ден - Евроспорт 2

21.15 Футбол: „Крумовград“ - „Берое“ - Диема спорт

21.45 Футбол: „Улм“ - „Байерн“ - Диема спорт 3

22.00 Футбол: „Манчестър Юнайтед“ - „Фулъм“ - Диема спорт 2

22.00 Футбол: „Льо Авър“ - ПСЖ - Нова спорт

22.30 Футбол: „Лас Палмас“ - „Севиля“ - МАХ Спорт 4


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