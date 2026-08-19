Тайнствена публикация от Левски разпали въображението на феновете

ПФК Левски публикува мистериозен пост в официалните си канали. На изображението се вижда силует на мъж, облечен в стилен черен костюм и шапка, но с екип на Левски, а към снимката е добавено единствено многозначителното: „Хммм“.
Провокативната публикация моментално разпали страстите сред привържениците на "сините". Социалните мрежи се изпълниха с догадки и коментари – някои вярват, че клубът подготвя представянето на нов футболист, докато други залагат на възможността за сключване на договор с нов генерален спонсор. Не липсват и по-екзотични теории, които допълнително подгряват атмосферата около "Герена".
Въпреки множеството спекулации, от Левски засега запазват пълно мълчание относно истинската причина за загадъчния пост. По всичко личи, че клубът умишлено поддържа напрежението и интереса на своите фенове. Очаква се в най-скоро време от "Герена" да разкрият какво се крие зад мистериозното послание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Азис
20:28 19.08.2026
2 Миии
20:31 19.08.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #4, #10
20:33 19.08.2026
4 Тихо бе
До коментар #3 от "Сатана Z":ЦСКА- р съм , но недей така ...
Коментиран от #7
20:38 19.08.2026
5 Друго е
20:54 19.08.2026
6 Бочко
И в един момент заигравка със същия спонсор на снимката?! Нещо с него е свързано.... Ребранд? Няма как да пуснеш снимка с този спонсор, ако е приключил договора.
20:55 19.08.2026
7 Всъщност
До коментар #4 от "Тихо бе":Истина е ! ДС е Българска служба ! Не само не е срамно , а е Гордост , в сравнение със сегашните подлоги на ЦиРейУ и Турските служби !
20:56 19.08.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОЯТО КМЕТА ВАСКО КРАДЛИВОТО
ДАДЕ НЯКОЛКО СОФИЙСКИ РАЙОНА...
...
СЕ ОКАЗА СВЪРЗАНА С НАСКО СИРАКОВ
.... В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НЯМА ВЪОБРАЖЕНИЕ, А НОМЕРА НА ФИРМИ
20:56 19.08.2026
9 У-у-у
20:58 19.08.2026
10 Само питаю
До коментар #3 от "Сатана Z":Защо имаш минуси , не знам . Фактите са , че Георги Аспарухов е офицер от българските служби ! Това срамно ли е ?
Коментиран от #11, #12
20:59 19.08.2026
11 Логично
До коментар #10 от "Само питаю":Явно е срамно . От български отбор (мой любим ! ) Левски стана отбор на дрогирани палячовци , дето скачат и рушат паметници .
Коментиран от #13
21:02 19.08.2026
12 Питай ми ДЕДО ВИЯ
До коментар #10 от "Само питаю":Види се че си от умствен:о изостаналите!
По времето на Ком - фашагите от БКП, ..футболните отбори се водеха... Аматьорски!! И за да има възможност да участват се водеха на " работа" и заплати към МО или МВР ( Армията и Милицията)!
Това беше във всички отбори, ку хавел ке
21:13 19.08.2026
13 И не само.
До коментар #11 от "Логично":А отбор на мутрите и се управлява със краднати народни пари. А за костюмирания е само загадка може пък да е ЖЕНКА една танасофца.
21:18 19.08.2026
14 Старшина Боташ
21:25 19.08.2026
15 Гонзо
21:29 19.08.2026
16 Аз съм гонзо к.рвата циганска
21:32 19.08.2026