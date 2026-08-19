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Тайнствена публикация от Левски разпали въображението на феновете

Тайнствена публикация от Левски разпали въображението на феновете

19 Август, 2026 20:23 1 193 16

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  • костюм-
  • снимката-
  • привържениците-
  • футболист-
  • нов генерален спонсор

Загадъчно послание от "Герена" предизвика буря от догадки в социалните мрежи

Тайнствена публикация от Левски разпали въображението на феновете - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПФК Левски публикува мистериозен пост в официалните си канали. На изображението се вижда силует на мъж, облечен в стилен черен костюм и шапка, но с екип на Левски, а към снимката е добавено единствено многозначителното: „Хммм“.

Провокативната публикация моментално разпали страстите сред привържениците на "сините". Социалните мрежи се изпълниха с догадки и коментари – някои вярват, че клубът подготвя представянето на нов футболист, докато други залагат на възможността за сключване на договор с нов генерален спонсор. Не липсват и по-екзотични теории, които допълнително подгряват атмосферата около "Герена".

Въпреки множеството спекулации, от Левски засега запазват пълно мълчание относно истинската причина за загадъчния пост. По всичко личи, че клубът умишлено поддържа напрежението и интереса на своите фенове. Очаква се в най-скоро време от "Герена" да разкрият какво се крие зад мистериозното послание.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азис

    7 8 Отговор
    Някой пепедофил ще купува Левски.И ще е от боята- типично по Майкъл Джексън .

    20:28 19.08.2026

  • 2 Миии

    8 7 Отговор
    Некоя нова мyтра 😎 спонсор на уефски и те така😉

    20:31 19.08.2026

  • 3 Сатана Z

    5 10 Отговор
    Да не са намерили шофьорската книжка на майор Гунди от ДС?

    Коментиран от #4, #10

    20:33 19.08.2026

  • 4 Тихо бе

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    ЦСКА- р съм , но недей така ...

    Коментиран от #7

    20:38 19.08.2026

  • 5 Друго е

    3 1 Отговор
    Бустана ще развърже кисията, това е. Ще инвестира малко чужди пари в отборчето. Вероятно стадион. Но ако не го направи ще подгрява Лудогорец още тази пролет.

    20:54 19.08.2026

  • 6 Бочко

    4 0 Отговор
    ""Левски" ще има нов генерален спонсор от септември. Това стана ясно от изявление на Мило Борисов, собственик на "Телематик Интерактив България" ЕАД - оператор на букмейкъра "Палмс Бет". Той обяви, че партньорството с футболния клуб приключва на 28 август"
    И в един момент заигравка със същия спонсор на снимката?! Нещо с него е свързано.... Ребранд? Няма как да пуснеш снимка с този спонсор, ако е приключил договора.

    20:55 19.08.2026

  • 7 Всъщност

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тихо бе":

    Истина е ! ДС е Българска служба ! Не само не е срамно , а е Гордост , в сравнение със сегашните подлоги на ЦиРейУ и Турските служби !

    20:56 19.08.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ТУРСКАТА БОКЛУЧИЙСКА ФИРМА НА
    КОЯТО КМЕТА ВАСКО КРАДЛИВОТО
    ДАДЕ НЯКОЛКО СОФИЙСКИ РАЙОНА...
    ...
    СЕ ОКАЗА СВЪРЗАНА С НАСКО СИРАКОВ
    .... В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НЯМА ВЪОБРАЖЕНИЕ, А НОМЕРА НА ФИРМИ

    20:56 19.08.2026

  • 9 У-у-у

    2 4 Отговор
    Литекс им направиха стадион че и чужда емблема си сложиха, време е и сините да имат качествен стадион

    20:58 19.08.2026

  • 10 Само питаю

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Защо имаш минуси , не знам . Фактите са , че Георги Аспарухов е офицер от българските служби ! Това срамно ли е ?

    Коментиран от #11, #12

    20:59 19.08.2026

  • 11 Логично

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Само питаю":

    Явно е срамно . От български отбор (мой любим ! ) Левски стана отбор на дрогирани палячовци , дето скачат и рушат паметници .

    Коментиран от #13

    21:02 19.08.2026

  • 12 Питай ми ДЕДО ВИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Само питаю":

    Види се че си от умствен:о изостаналите!
    По времето на Ком - фашагите от БКП, ..футболните отбори се водеха... Аматьорски!! И за да има възможност да участват се водеха на " работа" и заплати към МО или МВР ( Армията и Милицията)!
    Това беше във всички отбори, ку хавел ке

    21:13 19.08.2026

  • 13 И не само.

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Логично":

    А отбор на мутрите и се управлява със краднати народни пари. А за костюмирания е само загадка може пък да е ЖЕНКА една танасофца.

    21:18 19.08.2026

  • 14 Старшина Боташ

    1 2 Отговор
    Гнусните г.веда да у иргат..всички при плешивият и въгленчо ...

    21:25 19.08.2026

  • 15 Гонзо

    2 0 Отговор
    Новият спонсор е! 8888

    21:29 19.08.2026

  • 16 Аз съм гонзо к.рвата циганска

    1 2 Отговор
    Лапам за 29 евро

    21:32 19.08.2026

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