Тайнствена публикация от Левски разпали въображението на феновете

ПФК Левски публикува мистериозен пост в официалните си канали. На изображението се вижда силует на мъж, облечен в стилен черен костюм и шапка, но с екип на Левски, а към снимката е добавено единствено многозначителното: „Хммм“.

Провокативната публикация моментално разпали страстите сред привържениците на "сините". Социалните мрежи се изпълниха с догадки и коментари – някои вярват, че клубът подготвя представянето на нов футболист, докато други залагат на възможността за сключване на договор с нов генерален спонсор. Не липсват и по-екзотични теории, които допълнително подгряват атмосферата около "Герена".

Въпреки множеството спекулации, от Левски засега запазват пълно мълчание относно истинската причина за загадъчния пост. По всичко личи, че клубът умишлено поддържа напрежението и интереса на своите фенове. Очаква се в най-скоро време от "Герена" да разкрият какво се крие зад мистериозното послание.