Илия Налбантов: България не е достатъчно подготвена за атака от Иран

След като стана ясно от публикация на Financial Times, че Иран обмисля удари по военни цели в Европа, бе потърсено експертно мнение по въпроса.
Директна заплаха от Иран за България не е вероятна, според военния експерт Илия Налбантов.
"Нашите съоръжения, които се намират от американска или натовска страна, са твърде незначителни, за да се използват такъв тип удари по страната. Вижте, ако става въпрос за терористични удари, това е възможно. Но за мен е по-възможно, когато Русия и Иран са в съюз, Русия да окаже помощ на Иран при нанасянето на удари по България с дронове", посочи Налбантов.
Според него страната ни не е достатъчно подготвена за подобна атака.
"Техниката е съветска, която е неспособна да противодейства на каквито и да е удари от страна на Иран, а пък антидроновата защита е докарана до минимум – тепърва ще я изграждаме", коментира той.
Журналистът Мохамед Халаф приема заплахата за реална, но ограничена.
"Защото, ако иранците ще използват балистичните ракети със среден обсег, това не са силни ракети и не причиняват много големи щети. Те, преди да стигнат до българското пространство, ще бъдат свалени", изтъкна Халаф.
Според него трябва внимателно да се наблюдава ситуацията, особено когато Иран не е нито във война, нито в мир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Аз на тях вервам,Аха...
Коментиран от #19, #31
20:46 19.08.2026
2 продавам къща в Безмер
20:46 19.08.2026
3 Последния Софиянец
20:47 19.08.2026
4 България си е достатъчно подготвена
Коментиран от #20
20:48 19.08.2026
5 Пешо
Аятоласите също не са готови за българските оръжия, защото не знаят какво представляват .
Коментиран от #50
20:48 19.08.2026
6 Нема страшно
20:49 19.08.2026
7 Подготвени сме
Коментиран от #22
20:50 19.08.2026
8 Гост
20:50 19.08.2026
9 Няма Да Е Лошо !
Поне !
Безмер !
Коментиран от #12
20:51 19.08.2026
10 Журналистът Мохамед Халаф
20:52 19.08.2026
11 ДАЖЕ И МАСКВА
Подготвена за УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ.
Имали смисъл да го комбинираме
20:52 19.08.2026
12 Да Видим Тогава !
До коментар #9 от "Няма Да Е Лошо !":Фатмака !
Какво Ще Приказвеа !
20:52 19.08.2026
13 Сзо
Коментиран от #24, #53
20:52 19.08.2026
14 Сандокан
20:53 19.08.2026
15 На никой българин
Коментиран от #23
20:53 19.08.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ВСИЧКИ ЗАПОЧВАТ С Т ....
....
НИЕ ЧАКАМЕ МЕЧКИ , ТЕ ИДВАТ ЛЪВОВЕ :) ПАК ПОЛИТИЦИТЕ НИ НЕ ВКАРАХА НА СТРАНАТА.
НА ПОБЕДЕНИТЕ :)
20:54 19.08.2026
17 Преоблякъл се Илия
А за Халаф си го знаем, че е такъв.
20:54 19.08.2026
18 РУСОФИЛКИТЕ
И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.
ИРАНСКИТЕ БРАТЮШКИ
ИМ ПОДАВАТ
КУРАНЪТ
ЗА ЯКО МЛЯСКАНЕ .
Коментиран от #25
20:54 19.08.2026
19 Дъртите конформисти от ДС,
До коментар #1 от "Пич":а не комунисти.
Комунистите са подменени от конфорнистите, опортюнистите и ревизионистите.
Ама стига си се излагал с тъпите си клишета - комунистите, та чак марсианците са ти виновни!
20:57 19.08.2026
20 адин паткан
До коментар #4 от "България си е достатъчно подготвена":ти палзи в кАнала
20:58 19.08.2026
21 Добрутро
20:59 19.08.2026
22 И това
До коментар #7 от "Подготвени сме":не е сигурно.
20:59 19.08.2026
23 помак
До коментар #15 от "На никой българин":на рукана също не му пука за тебе
21:00 19.08.2026
24 А в покрайна на Русия като ги има
До коментар #13 от "Сзо":каква е ползата?
21:03 19.08.2026
25 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #18 от "РУСОФИЛКИТЕ":В Иран обичат различните! Правят им вратовръзка от въже и след това я пристягат с кран! Много са докачливи на тема Коран!😂😂😂😂
21:06 19.08.2026
26 Дзак
21:06 19.08.2026
27 Гражданив
Коментиран от #43
21:08 19.08.2026
28 Горски
21:12 19.08.2026
29 Троянския кон на раша бг
21:13 19.08.2026
30 Фактъ
21:15 19.08.2026
31 Българин
До коментар #1 от "Пич":ДГИ-Движение Граждански Инициативи
Българи! Да действаме! Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
Да направим всички паметни плочи с петолъчки на чакъл!
Коментиран от #42
21:16 19.08.2026
32 На никой
21:17 19.08.2026
33 Тити
21:18 19.08.2026
34 Kaлпазанин
Коментиран от #44
21:18 19.08.2026
35 Територията
Българите отдавна нямаме държава.
21:22 19.08.2026
36 Няма
21:25 19.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 АНОНИМЕН
АМИ НЕКА ГИ ДУМКАТ .....
21:28 19.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Емигрант
Коментиран от #58
21:29 19.08.2026
41 Готов за бой
21:30 19.08.2026
42 Скачат ли
До коментар #31 от "Българин":в болната ти глава тези петолъчки и този чакъл?
21:30 19.08.2026
43 И а познай от какво
До коментар #27 от "Гражданив":Са му подпухнали подочията
21:33 19.08.2026
44 Соломончо пък с
До коментар #34 от "Kaлпазанин":Трабантчето може и да ги посреща
21:35 19.08.2026
45 НИЩО МУ НЯМА
ЩЕ ПОЛЗВУВАТ ЛЕТЯЩИ КИЛИМИ
С ПО ЕДИН МОЛЛА ...КАМИК АДЗЕ 😤
21:36 19.08.2026
46 ДОИГРАХМЕ СЕ
21:38 19.08.2026
47 ФАКТИ
21:42 19.08.2026
48 оти да се лажеме?
21:45 19.08.2026
49 Тоя мандолько
21:45 19.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Да,да!
21:59 19.08.2026
52 САМО ИДИОТ МОЖЕ ДА ТВЪРДИ , ЧЕ ЗАЩИТАТА
22:00 19.08.2026
53 Моряка
До коментар #13 от "Сзо":Когато поръчахме Ефките,те бяха на почтенната възраст 55 години.Докато ги получим ,ще станат на 70.Има ли смисъл изобщо да ги получаваме?Ако да,то направо в музея на авияцията в Крумово.Децата с радост ще се катерят по тях.
22:01 19.08.2026
54 Лумпен
Ешафод за 240 тикви !
На жълтите павета..!
22:02 19.08.2026
55 Георги
22:03 19.08.2026
56 8787
22:03 19.08.2026
57 Моряка
22:03 19.08.2026
58 Я кажи
До коментар #40 от "Емигрант":каква работа имат САЩ в Иран и по каква причина ние трябва да им помагаме? Кой ни налага санкции и от кого искаме дерогации? Не помагаме ли на грешната страна? Нашата позиция трябва да бъде - Искаме да сме в добри отношения както със САЩ, така и с Иран а те да си се оправят.
22:04 19.08.2026
59 МИ ТИЯ ЗЛАТНИ ИЗТРЕБИТЕЛИ , ТАЯ БОЯДЖОСА
22:05 19.08.2026
60 Павел Пенев
22:06 19.08.2026
61 И защо пък трябва България
22:08 19.08.2026
62 Журналистът Мохамед Халаф
22:09 19.08.2026