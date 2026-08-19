Илия Налбантов: България не е достатъчно подготвена за атака от Иран

След като стана ясно от публикация на Financial Times, че Иран обмисля удари по военни цели в Европа, бе потърсено експертно мнение по въпроса.

Директна заплаха от Иран за България не е вероятна, според военния експерт Илия Налбантов.

"Нашите съоръжения, които се намират от американска или натовска страна, са твърде незначителни, за да се използват такъв тип удари по страната. Вижте, ако става въпрос за терористични удари, това е възможно. Но за мен е по-възможно, когато Русия и Иран са в съюз, Русия да окаже помощ на Иран при нанасянето на удари по България с дронове", посочи Налбантов.

Според него страната ни не е достатъчно подготвена за подобна атака.

"Техниката е съветска, която е неспособна да противодейства на каквито и да е удари от страна на Иран, а пък антидроновата защита е докарана до минимум – тепърва ще я изграждаме", коментира той.

Журналистът Мохамед Халаф приема заплахата за реална, но ограничена.

"Защото, ако иранците ще използват балистичните ракети със среден обсег, това не са силни ракети и не причиняват много големи щети. Те, преди да стигнат до българското пространство, ще бъдат свалени", изтъкна Халаф.

Според него трябва внимателно да се наблюдава ситуацията, особено когато Иран не е нито във война, нито в мир.