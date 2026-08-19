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Илия Налбантов: България не е достатъчно подготвена за атака от Иран

Илия Налбантов: България не е достатъчно подготвена за атака от Иран

19 Август, 2026 20:44 1 073 62

  • илия налбантов-
  • нападение-
  • иран

Техниката е съветска, която е неспособна да противодейства на каквито и да е удари от страна на Иран, а пък антидроновата защита е докарана до минимум – тепърва ще я изграждаме

Илия Налбантов: България не е достатъчно подготвена за атака от Иран - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като стана ясно от публикация на Financial Times, че Иран обмисля удари по военни цели в Европа, бе потърсено експертно мнение по въпроса.

Директна заплаха от Иран за България не е вероятна, според военния експерт Илия Налбантов.

"Нашите съоръжения, които се намират от американска или натовска страна, са твърде незначителни, за да се използват такъв тип удари по страната. Вижте, ако става въпрос за терористични удари, това е възможно. Но за мен е по-възможно, когато Русия и Иран са в съюз, Русия да окаже помощ на Иран при нанасянето на удари по България с дронове", посочи Налбантов.

Според него страната ни не е достатъчно подготвена за подобна атака.

"Техниката е съветска, която е неспособна да противодейства на каквито и да е удари от страна на Иран, а пък антидроновата защита е докарана до минимум – тепърва ще я изграждаме", коментира той.

Журналистът Мохамед Халаф приема заплахата за реална, но ограничена.

"Защото, ако иранците ще използват балистичните ракети със среден обсег, това не са силни ракети и не причиняват много големи щети. Те, преди да стигнат до българското пространство, ще бъдат свалени", изтъкна Халаф.

Според него трябва внимателно да се наблюдава ситуацията, особено когато Иран не е нито във война, нито в мир.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 3 Отговор
    Бегай бе, дъртите комунисти от ДС казаха, че нема страшно!!!
    Аз на тях вервам,Аха...

    Коментиран от #19, #31

    20:46 19.08.2026

  • 2 продавам къща в Безмер

    18 2 Отговор
    изгодно !

    20:46 19.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Не можахме да засечем дрон примамка който е направен да бъде засечен и имитира по голяма цел и лети бавно.

    20:47 19.08.2026

  • 4 България си е достатъчно подготвена

    11 3 Отговор
    За Евровизия, а там патканите по базите не са точно България и да се оправят нещастниците продажни

    Коментиран от #20

    20:48 19.08.2026

  • 5 Пешо

    11 5 Отговор
    След като България не е готова за иранските ракети тогава да нападнем първи Иран .
    Аятоласите също не са готови за българските оръжия, защото не знаят какво представляват .

    Коментиран от #50

    20:48 19.08.2026

  • 6 Нема страшно

    19 5 Отговор
    Нали си в Нато? Рижият ще дойде и ще ни пази, както си опази военните бази от Иран!

    20:49 19.08.2026

  • 7 Подготвени сме

    5 6 Отговор
    за атака от Македония!

    Коментиран от #22

    20:50 19.08.2026

  • 8 Гост

    18 1 Отговор
    Как ще не е бее??? Всички политици са готови със скривалища и бягства в чужбина на 100%. Изнизали са се първи, няма и да погледнат назад

    20:50 19.08.2026

  • 9 Няма Да Е Лошо !

    8 6 Отговор
    Да острелят !

    Поне !

    Безмер !

    Коментиран от #12

    20:51 19.08.2026

  • 10 Журналистът Мохамед Халаф

    15 3 Отговор
    Да бъде вързан за бариерата в Безмер щом така мисли. (това вика не са силни ракети и не причиняват много големи щети....) голям умник ей...

    20:52 19.08.2026

  • 11 ДАЖЕ И МАСКВА

    6 4 Отговор
    Не Беше
    Подготвена за УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ.

    Имали смисъл да го комбинираме

    20:52 19.08.2026

  • 12 Да Видим Тогава !

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Няма Да Е Лошо !":

    Фатмака !

    Какво Ще Приказвеа !

    20:52 19.08.2026

  • 13 Сзо

    14 1 Отговор
    Ами как да сме подготвени? От 10 години чакаме ф16 които още ги няма!

    Коментиран от #24, #53

    20:52 19.08.2026

  • 14 Сандокан

    4 2 Отговор
    Срещу Иран не е, но пък при евентуална атака от Соломоновите острови е подготвена.

    20:53 19.08.2026

  • 15 На никой българин

    8 5 Отговор
    Не му пука за базата в Безмер. Там нищо българско няма

    Коментиран от #23

    20:53 19.08.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ТОЛБУХИН, ТЕХЕРАН , ТАРИКАТИ , ТОВАРИЩИ
    ....
    ВСИЧКИ ЗАПОЧВАТ С Т ....
    ....
    НИЕ ЧАКАМЕ МЕЧКИ , ТЕ ИДВАТ ЛЪВОВЕ :) ПАК ПОЛИТИЦИТЕ НИ НЕ ВКАРАХА НА СТРАНАТА.
    НА ПОБЕДЕНИТЕ :)

    20:54 19.08.2026

  • 17 Преоблякъл се Илия

    5 2 Отговор
    и пак прилича на охранен шопар.

    А за Халаф си го знаем, че е такъв.

    20:54 19.08.2026

  • 18 РУСОФИЛКИТЕ

    3 6 Отговор
    ПАК СВАЛИХА УШАНКИТЕ

    И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    ИРАНСКИТЕ БРАТЮШКИ
    ИМ ПОДАВАТ
    КУРАНЪТ
    ЗА ЯКО МЛЯСКАНЕ .

    Коментиран от #25

    20:54 19.08.2026

  • 19 Дъртите конформисти от ДС,

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    а не комунисти.

    Комунистите са подменени от конфорнистите, опортюнистите и ревизионистите.

    Ама стига си се излагал с тъпите си клишета - комунистите, та чак марсианците са ти виновни!

    20:57 19.08.2026

  • 20 адин паткан

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "България си е достатъчно подготвена":

    ти палзи в кАнала

    20:58 19.08.2026

  • 21 Добрутро

    2 0 Отговор
    Този каза, че захарта е сладка!

    20:59 19.08.2026

  • 22 И това

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Подготвени сме":

    не е сигурно.

    20:59 19.08.2026

  • 23 помак

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "На никой българин":

    на рукана също не му пука за тебе

    21:00 19.08.2026

  • 24 А в покрайна на Русия като ги има

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сзо":

    каква е ползата?

    21:03 19.08.2026

  • 25 Хахахаха😂😂😂😂

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "РУСОФИЛКИТЕ":

    В Иран обичат различните! Правят им вратовръзка от въже и след това я пристягат с кран! Много са докачливи на тема Коран!😂😂😂😂

    21:06 19.08.2026

  • 26 Дзак

    0 1 Отговор
    Ама и за това ли да се готвим?

    21:06 19.08.2026

  • 27 Гражданив

    5 2 Отговор
    Експерти като тоя и неговите возачи - Шаламанов, Тагарев, ст. шк Божилов доведоха БА до това плачевно състояние и нямат срама да се представян за експетрти. Преписвачи..

    Коментиран от #43

    21:08 19.08.2026

  • 28 Горски

    2 0 Отговор
    Никак не е подготвена, даже не подлежи и на коментар.

    21:12 19.08.2026

  • 29 Троянския кон на раша бг

    5 3 Отговор
    Нали руския гражданин Станишев ни вкара в НАТО,да може расия да смуче информация ама запада не са прости

    21:13 19.08.2026

  • 30 Фактъ

    3 5 Отговор
    Видяхме ги иран,един младеж в лангли щата Вирджиния като натисна едно копче на компютъра,аятолаха беше изпарен ,намериха само единия му чехъл

    21:15 19.08.2026

  • 31 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ДГИ-Движение Граждански Инициативи

    Българи! Да действаме! Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    Да направим всички паметни плочи с петолъчки на чакъл!

    Коментиран от #42

    21:16 19.08.2026

  • 32 На никой

    4 3 Отговор
    няма да липсват военните бази на САЩ. Да ги бумкат колкото си искат. Аман от простотии.

    21:17 19.08.2026

  • 33 Тити

    3 0 Отговор
    България е един разграден двор.

    21:18 19.08.2026

  • 34 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Бг ,е само окупирала се не суверенна държава на натю ,и ако някой съсед ни нападне ,всички ще разберем ,натюто ще ни остави да мрем на първа линия

    Коментиран от #44

    21:18 19.08.2026

  • 35 Територията

    2 0 Отговор
    се използва като военна площадка на въоръжените сили на САЩ от десетилетия. Дреме ми на шнура, че ще ги бомбят.
    Българите отдавна нямаме държава.

    21:22 19.08.2026

  • 36 Няма

    0 0 Отговор
    проблем. Традиционно, България ще бъде кучка на онзи, който победи.

    21:25 19.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 АНОНИМЕН

    1 2 Отговор
    НЕКА БЕ ,НЯКОЙ ПИТА ЛИ НИ ИСКАМЕ ЛИ НАТО ,ЕС И ЕВРО ЦЕННОСТИ-НЕ
    АМИ НЕКА ГИ ДУМКАТ .....

    21:28 19.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Емигрант

    0 2 Отговор
    Пррооост народ лесно се плаши ! Политиците в България са реккетьори и изнудввачи на суверен, Иран плаши, а българите напълниха гащите, срещу светът ли ще воюват тези брадати келешши бе, коя ракета ще пристигне в България ? Нали пратиха ракети срещу бази в Турция, какво стана, не разбрахте ли че всички са свалени ! Този мозъчен палаччор, трябва да е комунист щом така категорично плаши суверена ? И докато ви плашат печелят време да обмислят как да ви ограбят още, Иран се явява като причина да ви разсеят и отклонят от действителността на мизеруването ви !

    Коментиран от #58

    21:29 19.08.2026

  • 41 Готов за бой

    1 2 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само ги чакам иранците да ни атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с иранците 👊

    21:30 19.08.2026

  • 42 Скачат ли

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    в болната ти глава тези петолъчки и този чакъл?

    21:30 19.08.2026

  • 43 И а познай от какво

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гражданив":

    Са му подпухнали подочията

    21:33 19.08.2026

  • 44 Соломончо пък с

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Kaлпазанин":

    Трабантчето може и да ги посреща

    21:35 19.08.2026

  • 45 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    ТЕЗ 🗣 СА ПОДЛИ
    ЩЕ ПОЛЗВУВАТ ЛЕТЯЩИ КИЛИМИ
    С ПО ЕДИН МОЛЛА ...КАМИК АДЗЕ 😤

    21:36 19.08.2026

  • 46 ДОИГРАХМЕ СЕ

    1 0 Отговор
    ВЕЛИКАТА БРИТАНИЯ ЩЕ НИ ПАЗИ, И ДОВЪРШИ.

    21:38 19.08.2026

  • 47 ФАКТИ

    1 0 Отговор
    КАКТО НИ НАБУТАХА ЕВРОТО,ТАКА ЩЕ НИ НАБУТАТ И ДРОНОВЕТЕ ЗА ДЕСЕРТ. ДОКАТО СЕ ПУЛИМ В ТЕЛИКИТЕ.

    21:42 19.08.2026

  • 48 оти да се лажеме?

    1 0 Отговор
    На този свят никой не е подготвен за действията на новопоявилите се самозабравили се агресори, които си въобразяват, че всички са длъжни да "играят по тяхната свирка". В момента е пълна каша, но моето мото винаги е било, че колкото по нетърпимо става едно насилствено действие, толкова по близо е неговото предотвратяване за в бъдеще.

    21:45 19.08.2026

  • 49 Тоя мандолько

    2 0 Отговор
    Тоя мандолько ,евроатлантически Иксперт.не е помирисвал бойно поделение - само Търново и София.

    21:45 19.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Да,да!

    1 0 Отговор
    Не е подготвена за атака от която и да е страна!

    21:59 19.08.2026

  • 52 САМО ИДИОТ МОЖЕ ДА ТВЪРДИ , ЧЕ ЗАЩИТАТА

    1 0 Отговор
    НИ ОТ ИРАН Е НЕДОСТАТЪЧНА СЛЕД КАТО ТЯ Е НУЛЕВА !

    22:00 19.08.2026

  • 53 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сзо":

    Когато поръчахме Ефките,те бяха на почтенната възраст 55 години.Докато ги получим ,ще станат на 70.Има ли смисъл изобщо да ги получаваме?Ако да,то направо в музея на авияцията в Крумово.Децата с радост ще се катерят по тях.

    22:01 19.08.2026

  • 54 Лумпен

    1 0 Отговор
    Революция!
    Ешафод за 240 тикви !
    На жълтите павета..!

    22:02 19.08.2026

  • 55 Георги

    0 0 Отговор
    Кажи пестно, наистина ли

    22:03 19.08.2026

  • 56 8787

    1 0 Отговор
    Да се опитаме да познаем как ще се разве тази стория. Иран ще се прави, че сме вероятна цел и ще сме под заплаха до момета, когато великият МП, др РР "ще реши" скоростно опасността като помоли за съдействие колегата ВП да помогне и това ще стане в момент, когато има нужда да се покаже при нямане с какво реално да се похвали в управлението или иборите за президет са на дневен ред. Велико е!

    22:03 19.08.2026

  • 57 Моряка

    0 0 Отговор
    Как иранците ще знаят,какви оръжия притежаваме,зад да се уплашат.Ами че тези оръжия бяха нарязани още от Филип Димитров и Луджев през 1991/92г..Каквото не им стигна времето да унищожат,го направи Б.Борисов и дребния генерал Аню Анев.

    22:03 19.08.2026

  • 58 Я кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Емигрант":

    каква работа имат САЩ в Иран и по каква причина ние трябва да им помагаме? Кой ни налага санкции и от кого искаме дерогации? Не помагаме ли на грешната страна? Нашата позиция трябва да бъде - Искаме да сме в добри отношения както със САЩ, така и с Иран а те да си се оправят.

    22:04 19.08.2026

  • 59 МИ ТИЯ ЗЛАТНИ ИЗТРЕБИТЕЛИ , ТАЯ БОЯДЖОСА

    1 0 Отговор
    НА СКРАБ , Ф16 , ЩО НЕ ГОНЯТ РАКЕТИТЕ НА ИРАН , МИЧКА ИМ ПАЙЧИНА ? А БЕ КРАДЦИ ?

    22:05 19.08.2026

  • 60 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Ние не сме подготвени за атака от никоя държава, с професионална армия от 20,000 затлъстели военнослужещи, зависими от алкохол със старо бракувано въоръжение доставено от САЩ, което е било приготвено за скрап, но на три пъти по висока цена. Такива са нашите стратегически партньори,които не успяха да запазят своите сателити в Персийския залив, а сега обещават да пазят нас. Гнусни гадове.

    22:06 19.08.2026

  • 61 И защо пък трябва България

    0 0 Отговор
    да е "достатъчно подготвена" ? НАТО за кво ни е тогава? А?

    22:08 19.08.2026

  • 62 Журналистът Мохамед Халаф

    0 0 Отговор
    МОХАМЕД ХАЛАФ Е ЖУРНАЛИСТ КОЛКОТО БОЙКО Е ГЕНЕРАЛ - ТОЙ Е СИРИЙСКИ ДЕЗЕРТЬОР !

    22:09 19.08.2026

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