Манчестър Сити осъществи солидна продажба на Тижани Райндерс

Манчестър Сити официално обяви раздялата си с Тижани Райндерс. Само година след пристигането си на "Етихад", холандският полузащитник поема към ново предизвикателство – този път в амбициозния саудитски клуб Ал-Кадсия, който плати впечатляващите 61 милиона евро за подписа му.

Райндерс, който се присъедини към "гражданите" от Милан срещу 55 милиона евро миналото лято, остави ярка следа в английския шампион. В рамките на един сезон той изигра 50 мача, реализира седем попадения и допринесе за спечелването на два престижни трофея. Италианският гранд Милан също ще усети финансовата полза от трансфера, тъй като ще получи 14 милиона евро по клаузата за последваща продажба.

В Саудитска Арабия Райндерс ще работи с опитния мениджър Брендън Роджърс, а Ал-Кадсия продължава да гради звезден състав, след като наскоро привлече и нападателя Матео Ретеги. Очакванията към холандския халф са огромни, а феновете на клуба вече тръпнат в очакване на неговия дебют.

В прощалното си изявление Райндерс не скри благодарността си към Манчестър Сити: "Да нося светлосиния екип беше истинска чест. От първия ден се почувствах част от едно голямо семейство – играчи, треньори и фенове ме приеха с отворени обятия. Спечелените трофеи и незабравимите мигове ще останат завинаги в сърцето ми. Макар да поемам по нов път, Манчестър Сити винаги ще бъде специален за мен."