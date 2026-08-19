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Тръмп планира среща с Ким Чен-ун и заяви, че Северна Корея има 57 ядрени оръжия

Тръмп планира среща с Ким Чен-ун и заяви, че Северна Корея има 57 ядрени оръжия

19 Август, 2026 20:28 1 182 17

  • доналд тръмп-
  • ким чен-ун-
  • северна корея-
  • ядрени оръжия

Американският президент отново изрази готовност за диалог със севернокорейския лидер, с когото се срещна два пъти по време на първия си мандат

Тръмп планира среща с Ким Чен-ун и заяви, че Северна Корея има 57 ядрени оръжия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, като същевременно каза, че Северна Корея разполага с 57 „много мощни“ ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коментарът на Тръмп идва, след като той инструктира Пентагона да намали мащаба на съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея. В публикация в социалните мрежи американският президент определи маневрите като изпращащи „напълно погрешно и враждебно“ послание към Пхенян.

„Познавам Ким Чен-ун много добре и с него всичко ще е наред, стига да имаме умен президент“, заяви Тръмп пред журналисти по време на обиколка на хеликоптерната площадка, която се изгражда на Южната морава на Белия дом.

„Фактът, че се разбирам с него, е нещо добро, а не лошо. Той разполага с 57 единици много мощни ядрени оръжия“, каза американският президент.

Тръмп добави, че Северна Корея не е трябвало да бъде оставяна да се сдобие с подобен ядрен арсенал.

„Никога не трябваше да му го позволят. Ако бях президент, нямаше да го позволя. Но той ги има“, каза той.

Отношенията между Тръмп и Ким се затоплиха по време на първия мандат на американския президент. Двамата проведоха лични срещи през 2018 и 2019 г., включително кратка среща в демилитаризираната зона между двете Кореи. Тогава Тръмп стана първият действащ президент на САЩ, стъпил на територията на Северна Корея.

Диалогът между Вашингтон и Пхенян обаче се охлади след срещите и преговорите не доведоха до споразумение за ядрено разоръжаване.

Оценките за размера на севернокорейския ядрен арсенал се различават. През юни Стокхолмският международен институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ) изчисли, че Северна Корея вероятно е произвела около 60 ядрени бойни глави и разполага с достатъчно ядрен материал за производството на поне още 30.

Твърдението на Тръмп за 57 ядрени оръжия е близко до тази оценка, но точният размер на севернокорейския арсенал не може да бъде потвърден независимо.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    10 2 Отговор
    Краставите магарета през девет баира се подушват.

    Коментиран от #10

    20:29 19.08.2026

  • 2 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Тъкмо имат по една ракета за удар по всеки щат и пак ще им останат.

    Коментиран от #13

    20:30 19.08.2026

  • 3 Помак

    11 7 Отговор
    Дядя Вова и батко Ким подчиниха землята в краката си..евала батковци !

    20:31 19.08.2026

  • 4 "стига да имаме умен президент"

    10 2 Отговор
    Удариха джакпота краварите, както и ние с наште управници...

    20:32 19.08.2026

  • 5 китайски балон

    14 4 Отговор
    БайДончо, ще моли Ким за ракети, че яко го закъса в Персия😂

    20:32 19.08.2026

  • 6 Дончо

    12 4 Отговор
    го е страх от Ким,повече от всеки друг!

    20:33 19.08.2026

  • 7 мдааааа

    7 13 Отговор
    Нашата рузня е мниго радостна , че ше видят ядра ...

    20:35 19.08.2026

  • 8 Вътрака

    2 1 Отговор
    :::Тръмп добави, че Северна Корея не е трябвало да бъде оставяна да се сдобие с подобен ядрен арсенал.::::
    ?????

    20:37 19.08.2026

  • 9 А така,ааа,

    4 2 Отговор
    ами, сега? Дончо, ще ги атакуваме ли?

    20:40 19.08.2026

  • 10 Не Случайно

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Ким Дони
    И Пучин

    Са на това дередже .

    20:50 19.08.2026

  • 11 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Странно ,защо и там не се опита да си троши тъпата клоунска тиква ,хитлеряхю ли не му дава ,

    20:55 19.08.2026

  • 12 Отец Дионисий

    3 10 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    21:02 19.08.2026

  • 13 хихи

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    няма смисъл. по-добре самите те да се гръмнат, че да се спасят от мъките😅😅😅

    21:06 19.08.2026

  • 14 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Тоя палячо говори едни и същи неща като дебил.

    21:16 19.08.2026

  • 15 Айляк

    6 3 Отговор
    Страх го е бат Дончо от Ким, затова го уважава.
    И не толкова от бройката ядрени оръжия го е страх Тръмп.
    САЩ също имат ядрени оръжия.
    От идеологията на КНДР го е най-много страх Тръмп.
    Идеологията на КНДР не позволява на Тръмп да прилага мурафетите си, направо го ограничава.
    В продължение на цели 78 години севернокорейците ги учат, че на тази планета нямат по-голям враг от САЩ.
    Това са цели поколения в КНДР, които са научени идеологически да мразят САЩ.
    И няма как Тръмп просто с магическа пръчка да промени представата на севернокорейците за САЩ.
    И всичко прави Сев.Корея по-опасна за САЩ от Русия, Китай и Берарус, взети заедно.
    Щото комундетата не си поплюват:)

    21:21 19.08.2026

  • 16 койдазнай

    1 7 Отговор
    КНДР има това, което са им дали от Русия. Максимум 3 бомби, с които руснаците си правят тестове.

    21:35 19.08.2026

  • 17 Брадат

    3 1 Отговор
    Тръмпчо скоро ще трябва да се примири че и Аятолаха на Иран и той ще има водородни бомби.

    21:43 19.08.2026