Тръмп планира среща с Ким Чен-ун и заяви, че Северна Корея има 57 ядрени оръжия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, като същевременно каза, че Северна Корея разполага с 57 „много мощни“ ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коментарът на Тръмп идва, след като той инструктира Пентагона да намали мащаба на съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея. В публикация в социалните мрежи американският президент определи маневрите като изпращащи „напълно погрешно и враждебно“ послание към Пхенян.

„Познавам Ким Чен-ун много добре и с него всичко ще е наред, стига да имаме умен президент“, заяви Тръмп пред журналисти по време на обиколка на хеликоптерната площадка, която се изгражда на Южната морава на Белия дом.

„Фактът, че се разбирам с него, е нещо добро, а не лошо. Той разполага с 57 единици много мощни ядрени оръжия“, каза американският президент.

Тръмп добави, че Северна Корея не е трябвало да бъде оставяна да се сдобие с подобен ядрен арсенал.

„Никога не трябваше да му го позволят. Ако бях президент, нямаше да го позволя. Но той ги има“, каза той.

Отношенията между Тръмп и Ким се затоплиха по време на първия мандат на американския президент. Двамата проведоха лични срещи през 2018 и 2019 г., включително кратка среща в демилитаризираната зона между двете Кореи. Тогава Тръмп стана първият действащ президент на САЩ, стъпил на територията на Северна Корея.

Диалогът между Вашингтон и Пхенян обаче се охлади след срещите и преговорите не доведоха до споразумение за ядрено разоръжаване.

Оценките за размера на севернокорейския ядрен арсенал се различават. През юни Стокхолмският международен институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ) изчисли, че Северна Корея вероятно е произвела около 60 ядрени бойни глави и разполага с достатъчно ядрен материал за производството на поне още 30.

Твърдението на Тръмп за 57 ядрени оръжия е близко до тази оценка, но точният размер на севернокорейския арсенал не може да бъде потвърден независимо.