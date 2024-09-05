Фабиан Нюрнбергер ще направи дебют за България в днешния мач - СЪСТАВ

България започва участието си в Лигата на нациите гостуване на Беларус в Унгария. Двубоят от Група 3 на Лига С започва в 21:45 часа.
Състави:
Беларус: 16. Лапоухов, 15. Ковальов, 20. Волков, 4. Мартинович (К), 3. Забелин, 18. Капленко, 14. Яблонски, 23. Антилевски, 9. Ебонг, 2. Печенин, 7. Шикавка
Селекционер: Алос Ферер Карлос
България: 1. Димитър Митов, 16. Виктор Попов, 3. Живко Атанасов, 5. Алекс Петков, 13. Фабиан Нюрнбергер, 6. Валентин Антов, 4. Илия Груев, 11. Кирил Десподов (К), 20. Филип Кръстев, 8. Радослав Кирилов, 9. Александър Колев
Селекционер: Илиан Илиев
Рефер: Овидиу Хацеган (Румъния)
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