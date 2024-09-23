Спортът по ТВ в понеделник (23 септември)

10.15 Колоездене: СП в Цюрих, юноши, часовник - Евроспорт 1
12.00 Тенис: турнир в Чънду - МАХ Спорт 3
12.30 Тенис: турнир в Ханджоу - МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг - Евроспорт 2
15.45 Колоездене: СП в Цюрих, младежи до 23 г., часовник - Евроспорт 1
17.30 Футбол: „Крумовград“ - „Ботев“ (Враца) - Диема спорт
20.00 Футбол: „Арда“ - „Ботев“ (Пловдив)- Диема спорт
21.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг - Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Уеска“ - „Кордоба“ - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: „Аталанта“ - „Комо“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Бетис“ - „Майорка“ - МАХ Спорт 4
04.00 Хокей: НХЛ, „Юта“ - „ЛА Кингс“ - МАХ Спорт 2
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