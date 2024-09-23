Спортът по ТВ в понеделник (23 септември)

Футболен абсурд: според БФС в България няма хора, които да се грижат за тревното покритие на стадионите

Новият изпълнителен директор на БФС заяви, че няма квалифициран персонал, който да поддържа терените у нас. Футболният съюз "ще се опита да вкара хора ...