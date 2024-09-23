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Спортът по ТВ в понеделник (23 септември)

23 Септември, 2024 09:41 335 0

Спортът по ТВ в понеделник (23 септември)

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  • тенис-
  • футбол-
  • колоездене

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в понеделник (23 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

10.15 Колоездене: СП в Цюрих, юноши, часовник - Евроспорт 1

12.00 Тенис: турнир в Чънду - МАХ Спорт 3

12.30 Тенис: турнир в Ханджоу - МАХ Спорт 1

15.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг - Евроспорт 2

15.45 Колоездене: СП в Цюрих, младежи до 23 г., часовник - Евроспорт 1

17.30 Футбол: „Крумовград“ - „Ботев“ (Враца) - Диема спорт

20.00 Футбол: „Арда“ - „Ботев“ (Пловдив)- Диема спорт

21.00 Снукър: Бритиш оупън, първи кръг - Евроспорт 1

21.30 Футбол: „Уеска“ - „Кордоба“ - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: „Аталанта“ - „Комо“ - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: „Бетис“ - „Майорка“ - МАХ Спорт 4

04.00 Хокей: НХЛ, „Юта“ - „ЛА Кингс“ - МАХ Спорт 2


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