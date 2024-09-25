Спортът по ТВ в сряда (25 септември)

Яник Синер за турнира в Пекин: Страхотно е да съм тук, очаквам го с нетърпение

Световният номер едно в тениса Яник Синер говори за турнира в Пекин. „Страхотно е да съм тук. Това е специален турнир, очаквам го с нетърпени ...