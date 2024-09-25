05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
15.00 Колоездене: Световно първенство в Цюрих, смесено отборно, часовник Евроспорт 1
15.00 Снукър: Бритиш оупън, втори кръг Евроспорт 2
17.00 Футбол: „Пиза“ - „Чезена“ МАХ Спорт 3
17.30 Футбол: „Септември“ - ЦСКА 1948 Диема спорт
19.45 Футбол: „Бодо Глимт“ - „Порто“ МАХ Спорт 2
20.00 Футбол: „Жирона“ - „Райо Валекано“ МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: Бритиш оупън, трети кръг Евроспорт 1
21.45 Футбол: „Арсенал“ - „Болтън“ Диема спорт 3
22.00 Футбол: „Лудогорец“ - „Славия“ (Прага) МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Динамо“ (Киев) - „Лацио“ МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: „Барселона“ -“ Хетафе“ МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Ливърпул“ - „Уест Хем“ Диема спорт 2
01.00 Футбол: „Атлетико Минейро“ - „Флуминензе“ МАХ Спорт 4
25 Септември, 2024 06:57 518 0
Спортът по ТВ в сряда (25 септември)
Ето какво може да гледате днес
05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3
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