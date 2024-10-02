07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2
07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3
09.15 Колоездене: Обиколка на Лангкави, четвърти етап, мъже Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Пекин (финал) МАХ Спорт 1
13.00 „Висел“ - „Шандонг“ Диема спорт 3
13.00 „Йокохама“ - „Улсан“ Нова спорт
14.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
16.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, втори етап, мъже Евроспорт 1
17.00 „Насаф“ - „Шабаб“ Нова спорт
19.45 „Шахтьор“ - „Аталанта“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Жирона“ - „Фейенорд“ Ринг
20.00 Баскетбол, „Будучност“ - „Гран Канария“ МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол, „Арис“ - „Тюрк Телеком“ МАХ Спорт 2
21.00 „Ал Таавон“ - „Ал Куа“ Нова спорт
22.00 „Ливърпул“ - “Болоня“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Челси“ - „Гент“ Ринг
22.00 „Бристъл Сити“ - „Шефийлд Уензди“ Диема спорт 2
2 Октомври, 2024 07:23 449 0
Спортът по ТВ в сряда (2 октомври)
Ето какво може да гледате днес
07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
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