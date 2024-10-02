Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортът по ТВ в сряда (2 октомври)

2 Октомври, 2024 07:23 449 0

Спортът по ТВ в сряда (2 октомври)

  • спортът-
  • телевизията-
  • днес-
  • футбол-
  • баскетбол-
  • тенис

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в сряда (2 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2
07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3
09.15 Колоездене: Обиколка на Лангкави, четвърти етап, мъже Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Пекин (финал) МАХ Спорт 1
13.00 „Висел“ - „Шандонг“ Диема спорт 3
13.00 „Йокохама“ - „Улсан“ Нова спорт
14.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
16.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, втори етап, мъже Евроспорт 1
17.00 „Насаф“ - „Шабаб“ Нова спорт
19.45 „Шахтьор“ - „Аталанта“ Би Ти Ви Екшън
19.45 „Жирона“ - „Фейенорд“ Ринг
20.00 Баскетбол, „Будучност“ - „Гран Канария“ МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол, „Арис“ - „Тюрк Телеком“ МАХ Спорт 2
21.00 „Ал Таавон“ - „Ал Куа“ Нова спорт
22.00 „Ливърпул“ - “Болоня“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Челси“ - „Гент“ Ринг
22.00 „Бристъл Сити“ - „Шефийлд Уензди“ Диема спорт 2


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове