Кристиано Роналдо близо до нов договор

Нападателят на Ал-Наср - Кристиано Роналдо, е провел среща с ръководството на клуба относно бъдещето си в тима, съобщи журналистът Руди Галети в профила си в Twitter.

Според източника на срещата, на която са били обсъдени условията на новото споразумение с Роналдо, са присъствали и висши функционери от правителството на Саудитска Арабия.

Съобщава се, че страните са уверени, че скоро ще бъде постигнато споразумение за удължаване на срока на настоящия договор на играча, който има споразумение до следващата 2025 г.

