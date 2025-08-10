Новини
Теменужка Петкова: На слаб президент еврото му е виновно

10 Август, 2025 20:17 1 065 119

Румен Радев очевидно е силно притеснен за политическото си бъдеще, щом пак се чуди какви небивалици да измисли

Теменужка Петкова: На слаб президент еврото му е виновно - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова

Министърът на финансите Теменужка Петкова изрази остра критика към президента Румен Радев във фейсбук публикация, обвинявайки го в дестабилизиране на държавните финанси и политическия живот в България.

"Румен Радев очевидно е силно притеснен за политическото си бъдеще, щом пак се чуди какви небивалици да измисли", написа министърката в профила си в социалната мрежа.

Петкова реагира на изявления на президента, в които той критикува правителството за "изпразване на хазната заради бързането с еврото" и за намерения за "разпродаване на държавата".

Министърът на финансите припомни периода на служебните правителства, назначени от Радев, като ги обвини в създаването на проблемите с публичните финанси.

"Това беше денят, в който президентът Радев вдигна юмрук и вкара в политическия живот на страната хора, които обяви за изключителни политици, а след това нарече шарлатани", коментира тя.

Според Петкова именно президентът и неговите назначенци са дестабилизирали публичните финанси на страната за "близо четири години" и сега ще са нужни "сериозни усилия и време" за излизане от кризата.

Министърката припомни и скандала с договора, подписан от служебното правителство с американската компания "Джемкорп" за енергийни проекти.

"Когато става дума за разпродаване на държавата, нека си припомним, че именно отрочетата на Радев подписаха скандалния договор с Джемкорп и дефакто бяха на крачка да подарят държавната енергетика на една офшорна компания", написа тя.

Публикацията завършва с ироничния коментар: "На слаб президентеврото му е виновно".


България
