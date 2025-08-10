Теменужка Петкова: На слаб президент еврото му е виновно

Министърът на финансите Теменужка Петкова изрази остра критика към президента Румен Радев във фейсбук публикация, обвинявайки го в дестабилизиране на държавните финанси и политическия живот в България.
"Румен Радев очевидно е силно притеснен за политическото си бъдеще, щом пак се чуди какви небивалици да измисли", написа министърката в профила си в социалната мрежа.
Петкова реагира на изявления на президента, в които той критикува правителството за "изпразване на хазната заради бързането с еврото" и за намерения за "разпродаване на държавата".
Министърът на финансите припомни периода на служебните правителства, назначени от Радев, като ги обвини в създаването на проблемите с публичните финанси.
"Това беше денят, в който президентът Радев вдигна юмрук и вкара в политическия живот на страната хора, които обяви за изключителни политици, а след това нарече шарлатани", коментира тя.
Според Петкова именно президентът и неговите назначенци са дестабилизирали публичните финанси на страната за "близо четири години" и сега ще са нужни "сериозни усилия и време" за излизане от кризата.
Министърката припомни и скандала с договора, подписан от служебното правителство с американската компания "Джемкорп" за енергийни проекти.
"Когато става дума за разпродаване на държавата, нека си припомним, че именно отрочетата на Радев подписаха скандалния договор с Джемкорп и дефакто бяха на крачка да подарят държавната енергетика на една офшорна компания", написа тя.
Публикацията завършва с ироничния коментар: "На слаб президентеврото му е виновно".
13 ако си тръгнат
До коментар #3 от "Промяна":русофилите вие ще останете 5% от населението май е по-добре вие да си ходите в европа да лижите задници на джендъри и да миете чинии за по 5€
16 Чочо
Невъзпитано е некадърна ,еди каква си министърка да коментира президента,след като нейното министерство ни "поднесе" такава "фалшива" инфлация за да "хване"еврото,че сега свят ни се завива!!!!!
18 Фалшивата Промяна
22 Шарлатанка та с форма на куб пак лъже
23 Фалшивата Промяна
До коментар #10 от "Фалшивата Промяна":колко ви плащат бедняци да драскате глупости Бойко Борисов ви занулява продава 4400 апетитни държавни имоти на чуждестранни инвеститори и прибира парите с Делян за вас един ръбат
25 Промяна
До коментар #18 от "Фалшивата Промяна":Освен да си показваш простотиите а и не заслужаваш внимание действай все така простотийко
37 мончо
До коментар #21 от "78291":знаеш ли колко са 18 милиарда умнико интелигентен!
39 Промяна
До коментар #14 от "Анонимен":Хахахахаха ти чакай на този доблестният боташ хахахахахаха
40 Да мълчиш теменужке овяхнала
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ъхъъъъъ....
покачване на пазарната цена на златото в евро е за 2024 г. ......След като ни нахакат еврото,от
Нова година автоматично 8% от българските евра стават собственост на ЕЦБ ! Дали предателите в парламента и в МС не го знаят а?
48 Промяна
20:47 10.08.2025
52 Промяна
57 Всичко се плаща на тоя свят
ЕК ни отправи препоръки да направим необходимите реформи за спазване на върховенството на закона!
Едната мутра е по магнитски, другата мутра е лежала за кражба на коли в чешки затвор, ти покри пътната карта на южен (турски) поток и се правиш на улава! Не става така, пълна скръб сте, ще берете ядове!
58 Степан
До коментар #40 от "Да мълчиш теменужке овяхнала":Стига с тая опорка за 8% в ЕЦБ,Сякаш запада няма пари ,та са опрели до нашите.Оборота на Фоксваген за месец е 45 милиарда.Заритал е някой на нашите жълти стотинки.Мутрафонова да ви спуска друга опорка
20:49 10.08.2025
62 виктория
До коментар #3 от "Промяна":по плюсовете и минусите ше разбереш колко от народа е с вас!!!! мухъл
64 Хахаха
Близо 72 милиарда лева тарантиращи борда и продажбата на близо 4500 държавни имота ще ни занули като народ и държава.
73 От сайта на ЕЦБ
75 Като влезем в еврозоната ще има
77 От сайта на ЕЦБ
87 5 г. гаранция
91 Абе Теменужке..... малко ви е затвор....
92 Промяна
До коментар #89 от "Стига папагали бе троп":А твоите простотии какви са срещу държавата в която живеем всички ние Прочети каква гнусотия е надраскано тук
93 Герб погребва България
До коментар #85 от "Промяна":Разпродава държавата и нашите деца и внуци ще са роби в модерния свят на чуждите робовладелци. Скоро ще бecим тиквун и cвинятa кат Наджибула в Афганистан а дългия продажен чалгар ще измъкнем от под дивана в дупката му да ритне бурето
95 Присмял се хърбел...
97 1111
До коментар #94 от "Промяна":Психопат и аутист!
98 Еййййй нагляркеееее
НА ПРЕЗИДЕНТЪТ РУМЕН РАДЕВ НЕ МОЖЕШ ДА МУ СЕ ДОПРЕШ НА МАЛКОТО ПРЪСТЧЕ.Тресе ли ви страх цялата герберастка шайка ,че РАДЕВ ще ви отнесе като куцо пиле домат
100 Видовден
До коментар #94 от "Промяна":Хаджи Бою ще бъде занулен на президентските избори, а оня другия даже не е за разправяне....
102 ех, Нушке,
104 Промяна
До коментар #100 от "Видовден":кoлко ви плaщат бeдняци да дрaскате глyпости Бойко Борисов ви зaнyлява прoдава 4470 aпeтитни държaвни имoти на чyждеcтранни инвеcтитори и прибирa парите с Дeлян за вас един чeпaт Бойко и Делян ви cъдират като мeча кожа на върлинa и ви занyляват бедняци кaт мaче у дирeк
105 Светльо
Ужаса да я гледаш колкото и да я слушаш какво говори.
Боже, опази България!
106 Промяна
107 Промяна
108 Промяна
109 Промяна
110 Те тая м...ия
112 ха ха ха
До коментар #104 от "Промяна":На мен никой не ми плаща! Аз съм on a mission of God. Разбра ли?
114 1111
До коментар #104 от "Промяна":Разбрахме, че си аутист. Не е нужно да повтаряш 100 пъти едно и също! Ние разбираме какво искаш да кажеш и от един път!
115 ФАКТ
ТЕМЕНУЖКЕ МА, МНОГО СИ ПРОСТА, АМА ТОЛКОВА СИ ПРОСТА, ЧЕ НЕ ВИЖДАШ КОЛКО СИ ПРОСТА. ОСВЕН ЗА СЛУГИНЯ НА ЛОЙКО И ДЕБЕЛАН ЗА НИЩО НЕ СТАВАШ, ЗАТОВА ЦЯЛ ЖИВОТ ЩЕ ЛИЖЕШ И МАЖЕШ.
116 ЧОВЕК
117 Еех,
118 МОЛЯ
119 Наивник на средна възраст
