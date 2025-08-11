ISW: Русия отхвърля добросъвестни мирни преговори и търси пълна капитулация на Украйна

Кремъл се опитва да използва предстоящата среща на върха в Аляска, за да раздели САЩ от Европа, вместо да се ангажира с реални мирни усилия. Това заявява в свой анализ Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

На 10 август заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев написа в своя Telegram канал на английски и руски, че Европа пречи на САЩ да помогнат за прекратяване на войната в Украйна. Ден по-рано лидерът на Либерално-демократичната партия на Русия Леонид Слуцки обвини европейските държави в „антируска политика“ и в опити да попречат на бързо мирно споразумение.

На 10 август руският политолог Сергей Марков заяви пред Washington Post, че основната цел на Москва на срещата в Аляска е да представи Украйна и Европа, а не Русия като пречка за мира. Той подчерта, че Русия не възнамерява да отстъпва и е готова да обмисли единствено временно спиране на офанзивата за завземане на Одеса, Харков, Херсон и Запорожие.

Марков изрази надежда, че Доналд Тръмп ще припише отговорността за войната на украинския президент Володимир Зеленски и на европейските лидери.

ISW отбелязва, че украинските и европейските представители, включително Зеленски, последователно демонстрират готовност за добросъвестни преговори и реални споразумения за прекратяване на огъня. Предложения, които Москва системно отхвърля в стремежа си да постигне постепенни военни победи и допълнителни отстъпки.

Анализът подчертава, че Кремъл отдавна се стреми да отслаби сплотеността между САЩ, Европа и Украйна, за да възпрепятства западната подкрепа за Киев. Русия продължава да отказва компромиси по своите стратегически цели: предотвратяване на членството на Украйна в НАТО, смяна на режима в Киев в полза на проруско управление и демилитаризация на страната. Условия, равносилни на пълна капитулация.

Според ISW Москва най-вероятно ще нарушава и ще използва като оръжие всяко бъдещо споразумение за прекратяване на огъня, обвинявайки Украйна в нарушения, както вече е правила през пролетта на 2025 г.