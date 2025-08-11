ISW: Русия отхвърля добросъвестни мирни преговори и търси пълна капитулация на Украйна

Кремъл се опитва да използва предстоящата среща на върха в Аляска, за да раздели САЩ от Европа, вместо да се ангажира с реални мирни усилия. Това заявява в свой анализ Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
На 10 август заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев написа в своя Telegram канал на английски и руски, че Европа пречи на САЩ да помогнат за прекратяване на войната в Украйна. Ден по-рано лидерът на Либерално-демократичната партия на Русия Леонид Слуцки обвини европейските държави в „антируска политика“ и в опити да попречат на бързо мирно споразумение.
На 10 август руският политолог Сергей Марков заяви пред Washington Post, че основната цел на Москва на срещата в Аляска е да представи Украйна и Европа, а не Русия като пречка за мира. Той подчерта, че Русия не възнамерява да отстъпва и е готова да обмисли единствено временно спиране на офанзивата за завземане на Одеса, Харков, Херсон и Запорожие.
Марков изрази надежда, че Доналд Тръмп ще припише отговорността за войната на украинския президент Володимир Зеленски и на европейските лидери.
ISW отбелязва, че украинските и европейските представители, включително Зеленски, последователно демонстрират готовност за добросъвестни преговори и реални споразумения за прекратяване на огъня. Предложения, които Москва системно отхвърля в стремежа си да постигне постепенни военни победи и допълнителни отстъпки.
Анализът подчертава, че Кремъл отдавна се стреми да отслаби сплотеността между САЩ, Европа и Украйна, за да възпрепятства западната подкрепа за Киев. Русия продължава да отказва компромиси по своите стратегически цели: предотвратяване на членството на Украйна в НАТО, смяна на режима в Киев в полза на проруско управление и демилитаризация на страната. Условия, равносилни на пълна капитулация.
Според ISW Москва най-вероятно ще нарушава и ще използва като оръжие всяко бъдещо споразумение за прекратяване на огъня, обвинявайки Украйна в нарушения, както вече е правила през пролетта на 2025 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасан Хамбург
08:00 11.08.2025
2 промо
Коментиран от #7, #8, #9, #10, #14, #46
08:01 11.08.2025
3 Тарас
08:01 11.08.2025
4 Чиба!
08:02 11.08.2025
5 Точно...
Коментиран от #15, #33
08:02 11.08.2025
6 Злобното Джуджи
Коментиран от #58
08:03 11.08.2025
7 Руснак без крак
До коментар #2 от "промо":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
08:03 11.08.2025
8 Кой побеждава?
До коментар #2 от "промо":Рашистите имат 5 пъти повече загуби на хора от тези на Украйна
Коментиран от #27
08:04 11.08.2025
9 Йоската Кобзон
До коментар #2 от "промо":Историята се пише при мен.
.
08:04 11.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мишел
08:06 11.08.2025
12 Всъщност
Коментиран от #19
08:08 11.08.2025
13 Утре
Шегувам се :)!
Когато си приел ролята на и3мекяp, ще си носиш последствията.
Коментиран от #22
08:08 11.08.2025
14 Закономерно
До коментар #2 от "промо":Раша отива при крайцера и СССР.
Коментиран от #18
08:10 11.08.2025
15 какво е това украйна 404
До коментар #5 от "Точно...":соросойден розав носор мисли за страната си мека кит
08:11 11.08.2025
16 А спрете се
08:11 11.08.2025
17 Истината за РФ
Но в Москва паради, пропаганда, трилиони рубли за тролове и за СВО, а регионите тънат в нищета. На 5 минути от Кремъл - рушащи се сгради.
Коментиран от #36
08:12 11.08.2025
18 ти днес имаш час на проктолог
До коментар #14 от "Закономерно":да не забравиш там вътре в теб ще търсят крайцера наврян до рамене@№те
08:12 11.08.2025
19 Русофил
До коментар #12 от "Всъщност":А не! Санкциите усилват Русия, а бизнес със САЩ - абсурд! САЩ са лоши! Никакъв бизнес със САЩ!
08:13 11.08.2025
20 Ццц
08:14 11.08.2025
21 Механик
Защото си го представям , когато Украина съвсем загине и подпише всякаква капитулация, как той ще каже "Е, може да сте завладели всичката Украина, ама имате повече жертви от нас". Или ще ни обясни тогава, как руснаците "са неможачи" или "от руснак войник не става".
Коментиран от #28, #32, #38, #48
08:14 11.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Съветник
Коментиран от #29
08:16 11.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ми що не?
А, и убиха един от преговарящите.
А сега мрънкят.
08:18 11.08.2025
26 Руски фекалии
08:18 11.08.2025
27 Швейк
До коментар #8 от "Кой побеждава?":Така е. Дори и оранжевият клоун им го каза.
08:19 11.08.2025
28 😂Ти пък кой си😂
До коментар #21 от "Механик":Хи хи хи.
Коментиран от #31
08:19 11.08.2025
29 скъпо ми розаво пони
До коментар #23 от "Съветник":все ми е тази за Русия но голям кеф как размазват нацистите на 404 а коклкото до срещата между тръмп и Путин нито ти нато или смотана европа решава какво ще се случи най малко твоята любима украйна . а сега бягай да си вземеш дозата наркотици смесена с хормони за смяна пола
Коментиран от #52
08:20 11.08.2025
30 Плевнелиев
08:21 11.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Димяща ушанка
До коментар #21 от "Механик":Утре влизам в Киев!На 200%.
08:21 11.08.2025
33 Ще изплува!
До коментар #5 от "Точно...":Стой та гледай. И това време ще дойде.
08:21 11.08.2025
34 Губещия поставя условия
08:22 11.08.2025
35 политкоректен
08:22 11.08.2025
36 Горбачов и Елцин
До коментар #17 от "Истината за РФ":оставиха едн аразпадаща се държава.
Престъпност, олигарси, преход към капиталъзм сто пъти по-лош от нашия.
Путин започна да ги стяга и да подобрявабва положението.
Зорлем газопороводите направи за да си продават стоката на Европа, не за да води воийна.
Обаче елитите не харесаха това и използваха Украйна за да върнат Русия назад или евентуално да я победят стратегически.
Сега, когато Русия побеждава на тях не им харесва и се оплакват.
08:24 11.08.2025
37 никой няма интерес войната да свърши
08:25 11.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гай Турий
Коментиран от #45
08:27 11.08.2025
40 Пристрастен
За 3 години и половина са окупирани(разрушени и изпепелени) 7% от Украйна... Санкциите непрекъснато се увеличават, а и доставката на оръжия също . Само лузърите в Кремъл не могат да предвидят какво предстои.
Коментиран от #49
08:27 11.08.2025
41 нннн
08:27 11.08.2025
42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
За любопитните ПО ПЕЙКИТЕ:
"Рюте: Трябва да признаем руския контрол над украинските територии"
🇺🇲🇺🇲🇺🇲
08:29 11.08.2025
43 Сандо
Коментиран от #47
08:29 11.08.2025
44 Весел Патиланец
А петрол за 35$ хочешь?
Гном заминавай в Хага!
08:30 11.08.2025
45 Няма край руският позор!
До коментар #39 от "Гай Турий":Няма...
08:31 11.08.2025
46 Един от онези
До коментар #2 от "промо":Само да ми напомниш какво и кой спечели?
СВО-то нещо... за три дня... целите , НЕЩО?
;-))))))
08:31 11.08.2025
47 Любо
До коментар #43 от "Сандо":Кой беше тоя смотаняк путин?
08:32 11.08.2025
48 Раша, ако можеше да победи Украйна
До коментар #21 от "Механик":нямаше 3 години да се мотае в Донбас и да проси севернокорейци от Кимчо ...
За това време Сталин стигна до Берлин.
Това разбираш ли го?
08:33 11.08.2025
49 Баба ти
До коментар #40 от "Пристрастен":Ти можеш ли да мислиш, или си караш по снощна инерция. Ако Русия воюваше само с укра, нещата действително щяха да приключат за 3 дни. Но тя предварително воюваше с цяло НАТО, а след началото на СВО воюва срещу 54 агресивни държави от новата Антанта, с тяхното оръжие и муниции, но с ръцете и кръвта на украселячеството, предимно руснаци.
Коментиран от #56
08:33 11.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ъъъъъъъъ
Сплотеност? Между Сащ и Европа?🤔
Европа вече си плаща за правото да бъде васал на Сащ. За каква счолотеност става въпрос?
08:35 11.08.2025
52 Аре да си ходиш
До коментар #29 от "скъпо ми розаво пони":Само как повтарят неадекватните опорки - много е забавно!
Нацисти в Украйна - това е като дървено желязо или руснаците не са нападали, пък са в Украйна с цялата армия която имат, и тези идиоти "вярват" и повтарят ли повтарят...
08:35 11.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Весел Патиланец
До коментар #49 от "Баба ти":Ахахахах - ами как с целия свят воюва, как иначе да обясни на скодоумното си население, че губи войната от Украйна - разбиха ги като турска гемия в Средизмно море, като крайцера мАсква в боен комар на ВСУ, като руска 30км военна колона в бариерата преди Киев, като руЗки бюджет за военно оборудване ;-))))))))
08:41 11.08.2025
57 Краснов
Коментиран от #59
08:42 11.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ха ХаХа
До коментар #57 от "Краснов":Простак 110%
Коментиран от #62
08:45 11.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Аз съм си
08:49 11.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Факти
Коментиран от #65
08:52 11.08.2025
64 политкоректен
08:52 11.08.2025
65 Фактчекър
До коментар #63 от "Факти":Няма открита конкретна информация в резултатите от търсене за момент, в който България е била на точно 32-ро място в света по развитие.
В класации, свързани с икономическото развитие или свобода, България обикновено фигурира на места като 40-о място по икономическа свобода през 2014 г. (според доклад на канадския институт „Фрейзър“). Други класации, свързани с България, показват различни позиции в зависимост от индикатори като БВП на глава от населението, свобода на словото и др., но не е намерена точна позиция 32 по световно развитие.
Вероятно става дума за специфична година или класация с по-тесен фокус, но без уточнение това не може да се потвърди или локализира в официални източници.
08:54 11.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Кико
Ако Сталин беше поискал от Хитлер безусловно прекратяване на огъня през август 1941 и после "добросъвестни мирни преговори" - щяха ли немците да спрат настъплението си за да преговарят добросъвестно?
Ако Хитлер бе поискал от Сталин същото през април 1945 - руснаците щяха ли да спрат пред Берлин?
Ако Саддам бе поискал от американците същото през 2003, какво друго, освен ракети щеше да получи / както ги и получи/?
Поредните приказки за демократизирани бивши червени шарани.
Войната е триумф на силата над слабостта - и на бойното поле, и на масата за преговори!
Когато има преговори.
Щото невинаги има, да напомня.
08:56 11.08.2025