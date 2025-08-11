Новини
ISW: Русия отхвърля добросъвестни мирни преговори и търси пълна капитулация на Украйна

11 Август, 2025 07:57 1 707 67

ISW: Русия отхвърля добросъвестни мирни преговори и търси пълна капитулация на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл се опитва да използва предстоящата среща на върха в Аляска, за да раздели САЩ от Европа, вместо да се ангажира с реални мирни усилия. Това заявява в свой анализ Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

На 10 август заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев написа в своя Telegram канал на английски и руски, че Европа пречи на САЩ да помогнат за прекратяване на войната в Украйна. Ден по-рано лидерът на Либерално-демократичната партия на Русия Леонид Слуцки обвини европейските държави в „антируска политика“ и в опити да попречат на бързо мирно споразумение.

На 10 август руският политолог Сергей Марков заяви пред Washington Post, че основната цел на Москва на срещата в Аляска е да представи Украйна и Европа, а не Русия като пречка за мира. Той подчерта, че Русия не възнамерява да отстъпва и е готова да обмисли единствено временно спиране на офанзивата за завземане на Одеса, Харков, Херсон и Запорожие.

Марков изрази надежда, че Доналд Тръмп ще припише отговорността за войната на украинския президент Володимир Зеленски и на европейските лидери.

ISW отбелязва, че украинските и европейските представители, включително Зеленски, последователно демонстрират готовност за добросъвестни преговори и реални споразумения за прекратяване на огъня. Предложения, които Москва системно отхвърля в стремежа си да постигне постепенни военни победи и допълнителни отстъпки.

Анализът подчертава, че Кремъл отдавна се стреми да отслаби сплотеността между САЩ, Европа и Украйна, за да възпрепятства западната подкрепа за Киев. Русия продължава да отказва компромиси по своите стратегически цели: предотвратяване на членството на Украйна в НАТО, смяна на режима в Киев в полза на проруско управление и демилитаризация на страната. Условия, равносилни на пълна капитулация.

Според ISW Москва най-вероятно ще нарушава и ще използва като оръжие всяко бъдещо споразумение за прекратяване на огъня, обвинявайки Украйна в нарушения, както вече е правила през пролетта на 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасан Хамбург

    13 17 Отговор
    Мобилизация в ЕС и на фронта ! Слава !

    08:00 11.08.2025

  • 2 промо

    47 26 Отговор
    нормално, който побеждава - той решава, историята я пишат победителите ! ч

    Коментиран от #7, #8, #9, #10, #14, #46

    08:01 11.08.2025

  • 3 Тарас

    3 7 Отговор
    Всички да помагат !

    08:01 11.08.2025

  • 4 Чиба!

    46 5 Отговор
    Какво били казали лудите в пропагандната централа на евроатлантизма, никой вече не го интерсува!

    08:02 11.08.2025

  • 5 Точно...

    13 34 Отговор
    Украйна ще капитулира когато изплува крайцера Москва...

    Коментиран от #15, #33

    08:02 11.08.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    6 27 Отговор
    Русия отхвърли Монголското владичество и.....утанула 😁

    Коментиран от #58

    08:03 11.08.2025

  • 7 Руснак без крак

    8 24 Отговор

    До коментар #2 от "промо":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    08:03 11.08.2025

  • 8 Кой побеждава?

    22 37 Отговор

    До коментар #2 от "промо":

    Рашистите имат 5 пъти повече загуби на хора от тези на Украйна

    Коментиран от #27

    08:04 11.08.2025

  • 9 Йоската Кобзон

    15 19 Отговор

    До коментар #2 от "промо":

    Историята се пише при мен.
    .

    08:04 11.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мишел

    6 30 Отговор
    Този път Тръм ще опита да смачка Русия с три ядрени подводници на позиция.

    08:06 11.08.2025

  • 12 Всъщност

    36 5 Отговор
    Ако войната продължи, Русия ще превземе още територии. Важното сега е САЩ и Русия да започнат бизнес, а санкциите между тях да се прекратят. Пък Европа нека си следва атлантическия курс с тези ястреби на власт там. Може би, в даден момент, украинците все пак ще се осъзнаят, че продължават да губят територии и че трябва сами да уредят отношенията си с мощния съсед. В крайна сметка, без добросъседски отношения, животът някак трудно върви, а?

    Коментиран от #19

    08:08 11.08.2025

  • 13 Утре

    18 15 Отговор
    Украйна е независима държава и сама си решава бъдещето! Въобще не ги интересува какво ще си говорят Тръмп и Путин!
    Шегувам се :)!
    Когато си приел ролята на и3мекяp, ще си носиш последствията.

    Коментиран от #22

    08:08 11.08.2025

  • 14 Закономерно

    20 26 Отговор

    До коментар #2 от "промо":

    Раша отива при крайцера и СССР.

    Коментиран от #18

    08:10 11.08.2025

  • 15 какво е това украйна 404

    19 16 Отговор

    До коментар #5 от "Точно...":

    соросойден розав носор мисли за страната си мека кит

    08:11 11.08.2025

  • 16 А спрете се

    24 17 Отговор
    малко с лъжите и пропагандата! Русия не отхвърля нищо но, любимата Ви Украйна не цели пълно прекратяване на войната а само временна отсрочка след което да поднови похода към червения площад! 20 милиона напуснаха страната а над 2 милиона са мъртви но наркомана се петели на Путин и на Тръмп а реве като вдовица за к... за оръжия от ЕС.

    08:11 11.08.2025

  • 17 Истината за РФ

    16 25 Отговор
    Путин съсипа хубавата държава. Какво наследство му оставиха Горбачов и Елцин, какво сътвори тъпият милиционенр. Вижте, на какво заприлича Русия - пътищата руини, но не като българските - там буквално няма асфалт, мостове се рушат, запушват ги с дъски да не падат автомобилите. Донбас е в разрушен, в Донецк няма вода и вече обмислят изслеване на милиони от Донбас. В Сибир пожари колкото няколко Българии. В Южните части непрекъснато прекъсва електричеството понякога за дни.
    Но в Москва паради, пропаганда, трилиони рубли за тролове и за СВО, а регионите тънат в нищета. На 5 минути от Кремъл - рушащи се сгради.

    Коментиран от #36

    08:12 11.08.2025

  • 18 ти днес имаш час на проктолог

    9 11 Отговор

    До коментар #14 от "Закономерно":

    да не забравиш там вътре в теб ще търсят крайцера наврян до рамене@№те

    08:12 11.08.2025

  • 19 Русофил

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Всъщност":

    А не! Санкциите усилват Русия, а бизнес със САЩ - абсурд! САЩ са лоши! Никакъв бизнес със САЩ!

    08:13 11.08.2025

  • 20 Ццц

    27 6 Отговор
    Добросъвестен мир според глобалисти и наркомани е Русия да даде всички новоприсъединили се територии, да пусне Украйна в НАТО и да плати репарации, които те да лапнат за "възстановяване". А тоя сбиртак на пишман експерти е поредното НПО. Единственият печеливш от войната е онова надрусаното и шайката му.

    08:14 11.08.2025

  • 21 Механик

    20 32 Отговор
    Чета коментарите, които в 2/3 са написани от един и същ облъченяк и си умирам от смях.
    Защото си го представям , когато Украина съвсем загине и подпише всякаква капитулация, как той ще каже "Е, може да сте завладели всичката Украина, ама имате повече жертви от нас". Или ще ни обясни тогава, как руснаците "са неможачи" или "от руснак войник не става".

    Коментиран от #28, #32, #38, #48

    08:14 11.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Съветник

    20 16 Отговор
    Поплачете си русофили! Друго не ви остава! С Раша и бункерния фашист е свършено.

    Коментиран от #29

    08:16 11.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ми що не?

    18 3 Отговор
    В началото на войната, когато нямаше все още жертви и разрушения, зеленияпор също отхвърли преговорите и дори ги забрани.
    А, и убиха един от преговарящите.
    А сега мрънкят.

    08:18 11.08.2025

  • 26 Руски фекалии

    3 10 Отговор
    Много се извинявам за израза. Но е много правилен.

    08:18 11.08.2025

  • 27 Швейк

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Кой побеждава?":

    Така е. Дори и оранжевият клоун им го каза.

    08:19 11.08.2025

  • 28 😂Ти пък кой си😂

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Хи хи хи.

    Коментиран от #31

    08:19 11.08.2025

  • 29 скъпо ми розаво пони

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Съветник":

    все ми е тази за Русия но голям кеф как размазват нацистите на 404 а коклкото до срещата между тръмп и Путин нито ти нато или смотана европа решава какво ще се случи най малко твоята любима украйна . а сега бягай да си вземеш дозата наркотици смесена с хормони за смяна пола

    Коментиран от #52

    08:20 11.08.2025

  • 30 Плевнелиев

    8 3 Отговор
    Мир чрез сила, среща на върха за мира в Украйна ( без Русия) , мирния план на Зеленски, страните на желаещите...не съм пропуснал нещо,нали?

    08:21 11.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Димяща ушанка

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Утре влизам в Киев!На 200%.

    08:21 11.08.2025

  • 33 Ще изплува!

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Точно...":

    Стой та гледай. И това време ще дойде.

    08:21 11.08.2025

  • 34 Губещия поставя условия

    9 6 Отговор
    Тея идиоти губят и поставят условия, много неадекватни лгбти+.

    08:22 11.08.2025

  • 35 политкоректен

    2 8 Отговор
    Ех, защо не съм се родил руснак и си нямам император, за когото да се бия на фронта...

    08:22 11.08.2025

  • 36 Горбачов и Елцин

    11 4 Отговор

    До коментар #17 от "Истината за РФ":

    оставиха едн аразпадаща се държава.
    Престъпност, олигарси, преход към капиталъзм сто пъти по-лош от нашия.
    Путин започна да ги стяга и да подобрявабва положението.
    Зорлем газопороводите направи за да си продават стоката на Европа, не за да води воийна.
    Обаче елитите не харесаха това и използваха Украйна за да върнат Русия назад или евентуално да я победят стратегически.
    Сега, когато Русия побеждава на тях не им харесва и се оплакват.

    08:24 11.08.2025

  • 37 никой няма интерес войната да свърши

    7 6 Отговор
    Всеки ден война изсмуква все повече силиците на измършавялата русийка и един ден тя ще се саморазпадне.

    08:25 11.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гай Турий

    5 8 Отговор
    Путин ще огледа бившата имперска територия, продадена за торба хартишки, все едно е с отпаднала необходимост, чиято стойност до днес се е покачила в трилиони пъти. Ще изпият с лудото дони един айс-тии, ще си кажат, че жидоянките трябва да се укротят и спрат да се месят в делата на бившия СССР. Да си пазят Аляска, която някак си не е чисто американска. Мариенетна Юропа и зеленият потник са никои, странични наблюдатели и пионки без глас.

    Коментиран от #45

    08:27 11.08.2025

  • 40 Пристрастен

    5 7 Отговор
    Ясно е, че Раша се управлява от типични неадекватници.
    За 3 години и половина са окупирани(разрушени и изпепелени) 7% от Украйна... Санкциите непрекъснато се увеличават, а и доставката на оръжия също . Само лузърите в Кремъл не могат да предвидят какво предстои.

    Коментиран от #49

    08:27 11.08.2025

  • 41 нннн

    8 3 Отговор
    Русия искаше само спазване на Минските споразумения. След това при Истанбул 1 условията й бяха съвсем меки. Европа не се съгласи. Война до последния украинец - каза. Сега вече условията са сурови.

    08:27 11.08.2025

  • 42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор
    🇺🇲🇺🇲🇺🇲
    За любопитните ПО ПЕЙКИТЕ:
    "Рюте: Трябва да признаем руския контрол над украинските територии"
    🇺🇲🇺🇲🇺🇲

    08:29 11.08.2025

  • 43 Сандо

    4 3 Отговор
    И така трябва да стане.Това раково образование в европа трябва да бъде премахнато,преди метастазите му да са обхванали целия континент.Нещо,което май вече се случва - в такъв случай би трябвало да се отнасяме към Путин като към добрия чичко доктор,който ще спаси смъртно болния пациент и е последната надежда.

    Коментиран от #47

    08:29 11.08.2025

  • 44 Весел Патиланец

    3 6 Отговор
    А санкции хочешь?
    А петрол за 35$ хочешь?
    Гном заминавай в Хага!

    08:30 11.08.2025

  • 45 Няма край руският позор!

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Гай Турий":

    Няма...

    08:31 11.08.2025

  • 46 Един от онези

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "промо":

    Само да ми напомниш какво и кой спечели?
    СВО-то нещо... за три дня... целите , НЕЩО?
    ;-))))))

    08:31 11.08.2025

  • 47 Любо

    4 5 Отговор

    До коментар #43 от "Сандо":

    Кой беше тоя смотаняк путин?

    08:32 11.08.2025

  • 48 Раша, ако можеше да победи Украйна

    15 7 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    нямаше 3 години да се мотае в Донбас и да проси севернокорейци от Кимчо ...
    За това време Сталин стигна до Берлин.
    Това разбираш ли го?

    08:33 11.08.2025

  • 49 Баба ти

    8 3 Отговор

    До коментар #40 от "Пристрастен":

    Ти можеш ли да мислиш, или си караш по снощна инерция. Ако Русия воюваше само с укра, нещата действително щяха да приключат за 3 дни. Но тя предварително воюваше с цяло НАТО, а след началото на СВО воюва срещу 54 агресивни държави от новата Антанта, с тяхното оръжие и муниции, но с ръцете и кръвта на украселячеството, предимно руснаци.

    Коментиран от #56

    08:33 11.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ъъъъъъъъ

    5 3 Отговор
    "Анализът подчертава, че Кремъл отдавна се стреми да отслаби сплотеността между САЩ, Европа и Украйна...."

    Сплотеност? Между Сащ и Европа?🤔
    Европа вече си плаща за правото да бъде васал на Сащ. За каква счолотеност става въпрос?

    08:35 11.08.2025

  • 52 Аре да си ходиш

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "скъпо ми розаво пони":

    Само как повтарят неадекватните опорки - много е забавно!
    Нацисти в Украйна - това е като дървено желязо или руснаците не са нападали, пък са в Украйна с цялата армия която имат, и тези идиоти "вярват" и повтарят ли повтарят...

    08:35 11.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Весел Патиланец

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Баба ти":

    Ахахахах - ами как с целия свят воюва, как иначе да обясни на скодоумното си население, че губи войната от Украйна - разбиха ги като турска гемия в Средизмно море, като крайцера мАсква в боен комар на ВСУ, като руска 30км военна колона в бариерата преди Киев, като руЗки бюджет за военно оборудване ;-))))))))

    08:41 11.08.2025

  • 57 Краснов

    2 3 Отговор
    Екипът на оранжевия, и той самият поддържат руската страна- Гей Ди Хайванс, руснака Витков, Марко Рублио.За тях е важно да се хвалят, че са подписали "сделка", другото не ги интересува.

    Коментиран от #59

    08:42 11.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Краснов":

    Простак 110%

    Коментиран от #62

    08:45 11.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Аз съм си

    0 2 Отговор
    Тръмп удари Иран, не допусна сухопътен коридор с Русия, но има икономическа полза от войната в Украйна. Европа сама трябва да се пребори, но Южен поток показва, че няма воля. Както у нас, така и в ЕС газовите находища не се разработват

    08:49 11.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Факти

    2 2 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #65

    08:52 11.08.2025

  • 64 политкоректен

    0 3 Отговор
    Всяка сутрин милиарди човеци по света благодарят на Бога, че са се родили извън РФ.

    08:52 11.08.2025

  • 65 Фактчекър

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Факти":

    Няма открита конкретна информация в резултатите от търсене за момент, в който България е била на точно 32-ро място в света по развитие.

    В класации, свързани с икономическото развитие или свобода, България обикновено фигурира на места като 40-о място по икономическа свобода през 2014 г. (според доклад на канадския институт „Фрейзър“). Други класации, свързани с България, показват различни позиции в зависимост от индикатори като БВП на глава от населението, свобода на словото и др., но не е намерена точна позиция 32 по световно развитие.

    Вероятно става дума за специфична година или класация с по-тесен фокус, но без уточнение това не може да се потвърди или локализира в официални източници.

    08:54 11.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Кико

    2 0 Отговор
    Какво е това животно "добросъвестни мирни преговори", някой ще обясни ли?
    Ако Сталин беше поискал от Хитлер безусловно прекратяване на огъня през август 1941 и после "добросъвестни мирни преговори" - щяха ли немците да спрат настъплението си за да преговарят добросъвестно?
    Ако Хитлер бе поискал от Сталин същото през април 1945 - руснаците щяха ли да спрат пред Берлин?
    Ако Саддам бе поискал от американците същото през 2003, какво друго, освен ракети щеше да получи / както ги и получи/?
    Поредните приказки за демократизирани бивши червени шарани.
    Войната е триумф на силата над слабостта - и на бойното поле, и на масата за преговори!
    Когато има преговори.
    Щото невинаги има, да напомня.

    08:56 11.08.2025

