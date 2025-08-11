Кингсли Коман съгласен да премине в Ал-Насър – саудитският гранд изкушава звездата на Байерн с рекордна оферта

Френският ас на Байерн Мюнхен Кингсли Коман е напът да облече екипа на Ал-Насър, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо. Според последните информации, преговорите между двата клуба са в напреднала фаза, като се очаква баварците съвсем скоро да дадат зелена светлина на сделката.

Самият Коман вече е дал съгласието си за трансфера, а предложението от страна на саудитския клуб е повече от впечатляващо – договор до лятото на 2028 година и годишно възнаграждение в размер на 20 до 25 милиона евро. Ако сделката се осъществи, 29-годишният французин ще се нареди сред най-високоплатените футболисти в света.

Коман, който се присъедини към Байерн през 2017 година, се превърна в ключова фигура за германския шампион. За седем сезона с екипа на мюнхенци, крилото е изиграл 339 мача, реализирал е 72 попадения и е асистирал за още 71 гола във всички турнири.

Настоящият му контракт с Байерн изтича през юни 2027 година, а според данни на Transfermarkt пазарната му стойност възлиза на 30 милиона евро.