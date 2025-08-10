Удавилият се в Созопол руски режисьор Юрий Бутусов ще бъде кремиран в България

Руският режисьор Юрий Бутусов, който се удави в Созопол, ще бъде кремиран в България, където е починал, а след това пепелта му ще бъде транспортирана до Санкт Петербург, каза пред РИА Новости директорът на театър „Вахтангов“ Кирил Крок.
Бутусов почина на 63-годишна възраст.
„Той ще бъде кремиран там, където е починал. След това пепелта ще бъде транспортирана до Санкт Петербург за погребение“, каза Крок.
Датата на поклонението и погребението все още е неизвестна. По-рано Крок съобщи, че режисьорът се е удавил в България, където е бил на почивка със семейството си.
„Глобалната житейска грешка на Юрий Бутусов беше, че напусна Русия и отиде в Европа“, подчерта Крок в интервю за РИА Новости.
Бутусов е роден през 1961 г. в Гатчина, Ленинградска област. Завършва режисьорския факултет на Санктпетербургската държавна академия за театрално изкуство през 1996 г. От 2011 до 2018 г. е главен режисьор и художествен ръководител на Санктпетербургския академичен театър „Ленсовет“,
През 2018 година поема ръководството на престижния московски театър "Вахтангов", където работи до 2022 година.
През 2000-те години режисьорът работи в московския театър "Сатирикон", където поставя "Ричард III", "Крал Лир" и "Чайка". Главните роли в първите две пиеси изпълнява художественият ръководител на театъра Константин Райкин.
Бутусов създава спектакли със сложна структура, пълни с визуални метафори. Често те се основават на актьорски находки по време на репетициите и представляват поредица от самостоятелни перформанси, свързани с обща тема.
Работил е и в театри в Южна Корея, Норвегия, Дания и Латвия. Юрий Бутусов е носител на шест театрални награди "Златна маска", последната от които получава през април 2021 година за спектакъла "Пер Гюнт" по пиесата на Ибсен.
Както ФАКТИ съобщи в неделя, Бутусов се е удавил по време на плуване в морето на българското Черноморие. Творецът влязъл да плува в събота привечер в морето край Созопол. Мъртво вълнение е причината за трагедията.
Режисьорът бил на почивка със семейството си в България, когато се е случила трагедията, съобщи Крок.
"Такава абсурдна смърт и толкова ранно оттегляне от живота ме шокираха днес. Той беше на почивка със семейството си в България, удави се", коментира трагедията Крок пред руската агенция ТАСС.
За смъртта на 63-годишния режисьор съобщи и актрисата Варвара Шмикова в социалните мрежи.
По-късно информацията беше потвърдена от множество руски медии и театрални критици.
През ноември 2022 година Бутусов напуска Русия и се установява в Париж, изказвайки се против войната в Украйна. След това работи в театри в чужбина - във Вилнюс поставя пиесата "Розенкранц и Гилденщерн са мъртви" по Том Стопард, а в Рига - "Гогол. Портрет".
Режисьорът е считан за ключов интерпретатор на Бертолд Брехт в руския театър от първото десетилетие на века. Работил е както с класически, така и със съвременни текстове, сътрудничейки с драматурзите Михаил Дурненков и Естер Бол.
