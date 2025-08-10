Новини
Любопитно »
Удавилият се в Созопол руски режисьор Юрий Бутусов ще бъде кремиран в България

10 Август, 2025 15:57, обновена 11 Август, 2025 06:26 5 515 54

  • русия-
  • юрий бутусов-
  • режисьор-
  • удави-
  • созопол-
  • мъртво вълнение

През ноември 2022 година Бутусов напуска Русия и се установява в Париж, изказвайки се против войната в Украйна

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският режисьор Юрий Бутусов, който се удави в Созопол, ще бъде кремиран в България, където е починал, а след това пепелта му ще бъде транспортирана до Санкт Петербург, каза пред РИА Новости директорът на театър „Вахтангов“ Кирил Крок.

Бутусов почина на 63-годишна възраст.

„Той ще бъде кремиран там, където е починал. След това пепелта ще бъде транспортирана до Санкт Петербург за погребение“, каза Крок.

Датата на поклонението и погребението все още е неизвестна. По-рано Крок съобщи, че режисьорът се е удавил в България, където е бил на почивка със семейството си.

„Глобалната житейска грешка на Юрий Бутусов беше, че напусна Русия и отиде в Европа“, подчерта Крок в интервю за РИА Новости.

Бутусов е роден през 1961 г. в Гатчина, Ленинградска област. Завършва режисьорския факултет на Санктпетербургската държавна академия за театрално изкуство през 1996 г. От 2011 до 2018 г. е главен режисьор и художествен ръководител на Санктпетербургския академичен театър „Ленсовет“,

През 2018 година поема ръководството на престижния московски театър "Вахтангов", където работи до 2022 година.

През 2000-те години режисьорът работи в московския театър "Сатирикон", където поставя "Ричард III", "Крал Лир" и "Чайка". Главните роли в първите две пиеси изпълнява художественият ръководител на театъра Константин Райкин.

Бутусов създава спектакли със сложна структура, пълни с визуални метафори. Често те се основават на актьорски находки по време на репетициите и представляват поредица от самостоятелни перформанси, свързани с обща тема.

Работил е и в театри в Южна Корея, Норвегия, Дания и Латвия. Юрий Бутусов е носител на шест театрални награди "Златна маска", последната от които получава през април 2021 година за спектакъла "Пер Гюнт" по пиесата на Ибсен.

Както ФАКТИ съобщи в неделя, Бутусов се е удавил по време на плуване в морето на българското Черноморие. Творецът влязъл да плува в събота привечер в морето край Созопол. Мъртво вълнение е причината за трагедията.

Режисьорът бил на почивка със семейството си в България, когато се е случила трагедията, съобщи Крок.

"Такава абсурдна смърт и толкова ранно оттегляне от живота ме шокираха днес. Той беше на почивка със семейството си в България, удави се", коментира трагедията Крок пред руската агенция ТАСС.

За смъртта на 63-годишния режисьор съобщи и актрисата Варвара Шмикова в социалните мрежи.

По-късно информацията беше потвърдена от множество руски медии и театрални критици.

През ноември 2022 година Бутусов напуска Русия и се установява в Париж, изказвайки се против войната в Украйна. След това работи в театри в чужбина - във Вилнюс поставя пиесата "Розенкранц и Гилденщерн са мъртви" по Том Стопард, а в Рига - "Гогол. Портрет".

Режисьорът е считан за ключов интерпретатор на Бертолд Брехт в руския театър от първото десетилетие на века. Работил е както с класически, така и със съвременни текстове, сътрудничейки с драматурзите Михаил Дурненков и Естер Бол.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 25 гласа.
  • 1 Скорпи

    43 23 Отговор
    Ама много е удобно така...удавил се е...като онези които полетяха от високо в Русия...

    Коментиран от #4, #19, #23

    16:00 10.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дам

    42 20 Отговор
    Скъсал е с Родината и затова

    16:04 10.08.2025

  • 4 Да, бе,

    48 16 Отговор

    До коментар #1 от "Скорпи":

    Според теб пак руснаците са виновни.....

    16:05 10.08.2025

  • 5 Мир на праха му

    23 27 Отговор
    Жалко, че не е украта със същото име, а този руски режисьор!

    Коментиран от #12

    16:06 10.08.2025

  • 6 Лост

    35 2 Отговор
    Цитати от филма "Петимата от Моби Дик"-
    -Морето не е до колене.
    -Морето много дава,но и много взема.

    16:09 10.08.2025

  • 7 Сатана Z

    20 18 Отговор
    Много удобна версия.

    16:10 10.08.2025

  • 8 В Созопол работи бригада

    22 10 Отговор

    До коментар #2 от "мърсула":

    полски спасители. Най - добрите спасители от полското чернморие !

    Коментиран от #22

    16:10 10.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    17 5 Отговор
    Като мо е писано деа да се одави нема се гътне од високо!

    16:11 10.08.2025

  • 11 Украинска връзка

    25 34 Отговор
    По БГ морето е пълно с укро нацисти,които са му видяли сметката

    Коментиран от #25

    16:12 10.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Професор

    30 7 Отговор
    Путин е бил в морето и го завлякъл на дълбокото.

    Коментиран от #24

    16:22 10.08.2025

  • 14 смях в залата

    23 9 Отговор
    Удавиха го . Начало на хибридна атака срещу България

    16:23 10.08.2025

  • 15 Е, можеше

    22 22 Отговор
    и от някой прозорец да падне. Те Путя така се справя в истинските руснаци.

    16:23 10.08.2025

  • 16 Защото

    15 19 Отговор
    Зеления клоун не прощава, затова се е удавил !

    Коментиран от #26, #29

    16:25 10.08.2025

  • 17 АМИ ТО Е ПРЕОБРАЖЕНИЕТО ГОСПОДНЕ

    18 3 Отговор
    ТЕЧЕНИЕТО ДЪРПА НА ИЗТОК....

    16:32 10.08.2025

  • 18 ренегат

    14 6 Отговор
    Да би мирно седяло,не би чудо видяло!

    16:37 10.08.2025

  • 19 2554

    22 7 Отговор

    До коментар #1 от "Скорпи":

    Е, не може всички да "падат" от високо. Някои ги "самоудавят", други ги "самообесват", на трети им "пада самолета" ...

    16:39 10.08.2025

  • 20 Ариел

    14 9 Отговор
    Обикновено падат от високо.

    16:41 10.08.2025

  • 21 Пенчо доктора

    10 11 Отговор
    Зеленски е пратил водолази да го удавят.Същите които взривиха Северен поток.

    16:45 10.08.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "В Созопол работи бригада":

    Това от Полски Тръмбеш ли?

    16:45 10.08.2025

  • 23 Путин

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Скорпи":

    Удобно е и ти побързай да го настигнеш.

    16:46 10.08.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Професор":

    Или Медведев,че Путин има много друга работа.

    16:47 10.08.2025

  • 25 Българин

    10 16 Отговор

    До коментар #11 от "Украинска връзка":

    Укрите са го чули че говори по руски със семейството си,издебнали са го и са го завлекли на дъното,проклети бандеровци които имат списък със набедени за убийство режисьори,артисти и интелектуалци.

    16:50 10.08.2025

  • 26 Анонимен

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "Защото":

    Тъппппп! Не четеш ли, че този е противник на Путин

    Коментиран от #28

    16:50 10.08.2025

  • 27 Ами да, те

    12 2 Отговор
    руските режисьори така правят на Созопол.

    16:53 10.08.2025

  • 28 Ами

    8 7 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    щом подкрепя Зеления клоун се е насадил !

    17:02 10.08.2025

  • 29 Нещо не си в час!

    15 2 Отговор

    До коментар #16 от "Защото":

    Четеш ли,че човекът се е обявил против войната и затова е избягал в чужбина ..!
    Значи е от страната на Зеленски!
    По-скоро руснаците имат причина да му видят сметката,но и това са насосани конспирации...!

    17:09 10.08.2025

  • 30 Гиб Мелсън

    5 11 Отговор
    За или против Путин няма никакво значение.Важното е,че руснаците са с един по-малко.Да се надяваме,че ще се издавят още милиони като този.

    17:16 10.08.2025

  • 31 мърсула

    4 4 Отговор
    уелком ту бьлгерия комрад

    17:18 10.08.2025

  • 32 мърсула

    5 3 Отговор
    уелком ту бьлгерия комрад

    17:18 10.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Неразбиращ

    14 3 Отговор
    Ама какви са тия театри,постановки и други културни дейности описани в статията- не съм съгласен! Три години вече ни убеждават че в Русия са блата,че ватенките нищо нямат,нищо не могат,мордор,орки и т.н глупости изричани от необразовани,некомпетентни и мразещи Русия!Съветвам всеки,който не е запознат с живота в Русия,ако не може да отиде лично,има гугъл-да разгледа какви красоти имат,каквито и любимият и Запад няма!!!

    Коментиран от #42

    17:27 10.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Румен

    4 2 Отговор
    КГБ.Водолаз го е чакал, и опаааааа.

    17:41 10.08.2025

  • 38 Подлога

    5 4 Отговор
    Алкохолът е в основата на мъртвото течение.

    17:44 10.08.2025

  • 39 отторвался

    1 1 Отговор
    трамп

    17:47 10.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ветеран от Протеста

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "Неразбиращ":

    Ми хОди живей там бе ,любопитния !!!При " красотите " !!

    17:56 10.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Новак

    5 1 Отговор
    Не е искал да скочи от балкона.

    18:06 10.08.2025

  • 45 Сандо

    9 2 Отговор
    Абе хора,оставете човека спокойно да си умре,макар и по такъв начин.В края на краищата хиляди хора се давят всяка година,част от тях и ро нашето Черноморие.Даже някои по него не се давят,а падат пияни от балконите си.Особено ония от Острова,върли любители на нашенския алкохолен туризъм.

    18:14 10.08.2025

  • 46 Напомнящ

    6 9 Отговор
    Сега ще има възможност да държи речки против войната край казаните в ада!!! Всеки,тръгнал против РОДИНАТА си добро не е видял! Кармата си знае работата и може да забави,но няма да забрави!!!

    Коментиран от #51

    18:26 10.08.2025

  • 47 Роза

    2 0 Отговор
    Лош късмет и нехайство!Човека е бил на възраст,влязъл е в морето привечер,когато е свършила смяната на спасителите,и вероятно не е знаел,че има мъртво вълнение.Колкото и да повтаряш,че морето е коварно и стихийно,на някои хора не им влиза в главите.Лично аз обичам да се наплискам с вода и да вървя по плажната ивица,докато изсъхна.Чудесен масаж на стъпалата!А пък които са по-смели и самоуверени,да внимават!Лошото става само един път!

    Коментиран от #49

    19:15 10.08.2025

  • 48 Как пък не се удави, скочи от балкона

    0 0 Отговор
    Или получи инфаркт някой който подкрепя Путин и агресията на Русия, а все се давят или намират смъртта си все негови противници или такива които не одобряват политиката му?

    02:20 11.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гориил

    1 1 Отговор
    На втория ден от освободителната война той бяга от Русия. Всичките му заслуги са зачеркнати от гражданска измяна. Руското общество се отвръща от него с презрение.Според очевидци, Бутусов е пил много.

    Коментиран от #52

    06:36 11.08.2025

  • 51 затова

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Напомнящ":

    ще има мор по русямилите

    06:48 11.08.2025

  • 52 изгорилке

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Гориил":

    ще те черпя молотоф

    06:49 11.08.2025

  • 53 Питане

    1 0 Отговор
    Защо оная с медалите и смърдяща на огнена вода, все още мълчи и не е започнала с поредното ни оплюване ?
    Явно не е изтрезняла до адекватна степен...

    Коментиран от #54

    06:50 11.08.2025

  • 54 защото

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Питане":

    новите русслямски бро тушки са доставили герич от кандахар

    06:56 11.08.2025