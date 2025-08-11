В Луганск: "Казват ни, че Русия правела много за нас"

Водата и токът спират редовно, храните са скъпи, а Русия измисля все нови разпоредби, с които принуждава украинците в окупираните територии да приемат руско гражданство. Какво разказват хората там. Репортаж на ДВ.
"Казват ни, че Русия правела много за нас. Но аз виждам само едно - че нямам достатъчно пари, за да живея както преди. По-рано живеех направо отлично, а сега едва свързвам двата края“, казва Оксана (името е променено) от Новоайдар пред ДВ.
Селището е на 60 км от Луганск, който е окупиран от Русия от 2014 година насам. През пролетта на 2022 година с началото на инвазията руската армия стигна и до Новоайдар, както и до градовете Лисичанск, Сиверскодонецк и Рубежное, взимайки под контрола си почти целия регион Луганск в източната част на Украйна.
Оттогава насам населението на Новоайдар е намаляло с една трета. „Останали са само по-възрастните хора – младите избягаха в други райони на Украйна или в чужбина“, разказва Оксана. Тя се оплаква, че нейното село страда от войната, къщата ѝ е повредена от обстрела. Но окупационните власти не оказват помощ за възстановяването ѝ.
Съседите си помагат
Преди руската инвазия Оксана е продавала хранителни продукти собствено производство. Сега вече няма животни, а не може да продава и зеленчуци – за целта би трябвало да регистрира фирма по руското законодателство. „Отглеждаме зеленчуци вече само за собствени нужди и си разменяме стоки със съседите“, казва тя.
За да се живее нормално, според Оксана, заплатите на хората тук би трябвало да са най-малко 40 000 рубли (около 440 евро). Много от нейните съселяни обаче, например пощальоните, не печелят и по 200 евро. Обявите за работа в местните социални мрежи са предимно в сектора на услугите и в строителството.
В Сиверскодонецк се търсят водопроводчици със заплата от около 1320 евро, почти толкова предлагат и в Металургичния завод в Алчевск. В социалните медии има и обяви с предложения за сключване на договор с руската армия – срещу заплащане от около 2400 евро.
Бащата на Оксана продължава да получава украинска пенсия, но за целта трябва чрез VPN да влезе в блокирания от окупаторите портал на украинската пенсионна каса. „Без тази пенсия не бихме могли да се справим“, казва Оксана. Става дума за 61 евро. „Това стига за храната само за една седмица“, обяснява жената, която е принудена да харчи и спестяванията на семейството.
Оксана се оплаква, че храните са поскъпнали, както и от това, че в Новоайдар вече има само два магазина. „В Луганск могат да се купят яйца на половината на тукашните цени“, посочва жената. Поради това ходи на всеки две седмици да пазарува там.
Токът спира постоянно
Украинската регионална администрация на Луганск, която е разположена в контролираната от Киев част на града, научава за проблемите на хората в окупираните райони предимно от социалните медии.
Там се обсъждат спиранията на тока и водата. „През лятото Сиверскодонецк редовно остава и без ток, и без вода, при това едновременно. Водата се спира уж заради ремонти на електрическите уреди, а токът – уж заради дейности по помпените станции“, казва пред ДВ Олексий Харченко, ръководител на регионалната администрация на Луганск.
Но без ток няма и интернет, допълва Оксана. Тя казва, че връзката чрез мобилния оператор „Лугаком“, който обслужна окупирания регион Луганск, е лоша. Освен това много сайтове са блокирани. „Дори Вайбър може да се отваря само чрез VPN“. Олексей Харченко все пак е обнадежден: „В момента в Телеграм се тества чатбот, разработен най-вече за комуникация с жителите на окупираните региони“. Ръководителят на регионалната администрация изтъква, че в социалните мрежи има много оплаквания и от недостатъчния брой лекари, включително в градовете.
„Един път в годината в района идва група руски лекари. Те обслужват определен район в продължение на месец, след което обаче отново трябва да се разчита на местните медици. Но когато отидеш в поликлиниката, ти казват – в момента лекари няма. Не ти остава нищо друго, освен да вземеш пари назаем и да потърсиш частна медицинска помощ“, оплаква се Оксана. Освен това в клиниките не се обслужват пациенти без руски паспорт.
Хората могат да останат без жилища
Олексий Харченко изтъква, че от началото на годината жителите на окупираните територии, които не са взели руско гражданство, се водят за Русия чужденци или лица без гражданство. „По този начин те са лишени от социални помощи и привилегии, както и от правото на медицинско обслужване“, казва той.
Придобиването на руско гражданство обаче означава и ангажимент за евентуална мобилизация в руската армия, което отблъсква мнозина. „А окупаторите въвеждат нови и нови ограничения, за да принудят хората да вземат гражданство“, посочва Харченко.
По неговите думи през март окупаторите са започнали да изземат апартаментите и къщите на хората, които са напуснали региона на Луганск. „Според руското законодателство жилищното пространство, което е инвентаризирано и декларирано като „непринадлежащо никому“, може да бъде прехвърлено от съда като общинска собственост“, обяснява Харченко.
"Защо да ходя другаде"
За да избегне това, Оксана от Новоайдар е трябвало да осигури руски документи за къщата си. Според Харченко новите изисквания са още едно средство за оказване на натиск спрямо хората в окупираните територии, които отказват руски паспорти. Някои дори се връщат в окупираните райони, само за да спасят имотите си.
С указ на руския президент Путин всички хора, които нямат руско гражданство, трябва да напуснат окупираните територии до 10 септември. Оксана обаче иска да остане в Новоайдар и казва: „Защо да ходя да прося някъде другаде, щом тук имам всичко? Все някога и това ще свърши. Чакаме всичко да стане както преди. Повечето хора тук живеят с тази нагласа“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дойчи зели
Коментиран от #25
19:50 11.08.2025
2 Пич
19:51 11.08.2025
3 Ердоган
19:52 11.08.2025
4 🇺🇦🇧🇬
19:52 11.08.2025
5 Механик
. Бесарапски форнт.
. Дойчевеле
п.п.
познах ли от първия път все пак? Познах, нали?
Коментиран от #73
19:54 11.08.2025
6 стоян георгиев
19:54 11.08.2025
7 Копейкин Костя
19:56 11.08.2025
8 Какво повече да прави за тях Русия?
19:57 11.08.2025
9 ИСТИНАТА - СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ В ЕС !
ГРАЖДАНИ СА ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ В РУСИЯ.=3,3 МЛН.ВЕЧЕ СА С РУСКО ГРАЖДАНСТВО.
Коментиран от #13
19:58 11.08.2025
10 Аз съм веган
19:58 11.08.2025
11 БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ !
20:00 11.08.2025
12 Ууупс
20:00 11.08.2025
13 Аз съм веган
До коментар #9 от "ИСТИНАТА - СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ В ЕС !":Моля те отиди и ти с тези милиони емигранти към Бензиностанцията. Вземи с тебе и подобните ти.
20:01 11.08.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... И Е НА ЗАБРАНЕНИЯ В РУСИЯ ЮТУБ :))
......
ДА ВИДИТЕ КАКВО Е ЖИВОТ БЕЗ СДС ПРОПАГАНДА :))
20:02 11.08.2025
15 верно ли
20:02 11.08.2025
16 Софийски
Родните полезни идиоти драпат да ни асвабадят отново ;)
20:04 11.08.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
И ТЯ КАТО ЕДНА АМЕРИКАНСКА КОЯТО СЕ ПОГНУСИ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА
КАТО РАЗБРА ОТКЪДЕ ИЗЛИЗАТ ЯЙЦАТА НА КОКОШКАТА
20:04 11.08.2025
18 Бях сигурен че новината е от ДБ
20:05 11.08.2025
19 Злобното Джуджи
Русия - страната на нямането, дефицита, спекулата, корупцията и неможенето !!! Затова 95% от руснаците в Украйна станаха украинци и хванаха оръжието срещу крАдливата татаро-монголска напаст.
Коментиран от #33, #57
20:06 11.08.2025
20 3.14К
20:08 11.08.2025
21 Селянин
Коментиран от #36, #51
20:12 11.08.2025
22 Как пък един боклукк
Коментиран от #31, #32
20:12 11.08.2025
23 Русия ще капитулира
Коментиран от #28
20:13 11.08.2025
24 Хахахаха
Дойче Веле пак пуска упашатите лъжи.Чужденци с Разрешение на временно пребиваване или Вид на жителство и лица без гражданство имат право на безплатно медицинско обслужване,а социални помощи и други превилегии зависи от конкретния случай. Например живея в Русия със Вид на жителство навършил съм шестдесет години и съм предпенсиона възраст и имам право на безплатно пътуване в градския транспорт.
20:14 11.08.2025
25 Хахахаха
До коментар #1 от "Дойчи зели":Дезинформация? Хубава опорка, когато не ти харесва, да пишеш, че е дезинформация! Ако искаш, пусни канала - Обманутьiй россиянин и ще гледаш от телевизията в Донецк, как хората си пълнят вода от локвите по улиците!
Коментиран от #29
20:15 11.08.2025
26 Стигнах до Дойче веле и
20:15 11.08.2025
27 В Луганск:
Коментиран от #55
20:15 11.08.2025
28 А бе мусор
До коментар #23 от "Русия ще капитулира":Пий си навреме илачите че нещо не си въвред
20:16 11.08.2025
29 Баце ЕООД
До коментар #25 от "Хахахаха":Не всички са на твоето ниво да вярват на всичко поднесено по тв. Ето, чичо ти 4 езика знае, залагам си малкия баце еоод, че си пълен калъф
Коментиран от #53
20:17 11.08.2025
30 Берлин
20:18 11.08.2025
31 Хахахаха
До коментар #22 от "Как пък един боклукк":Ами те там не заминават бокклуци ,а заминават нормални хора.ТИ ОТ КОИ СИ БЕ
20:18 11.08.2025
32 Русофилите вярват само на "новини"
До коментар #22 от "Как пък един боклукк":от риа новости и ТАСС... Що ли? 😂😂😂
20:19 11.08.2025
33 ХАПОВЕТЕ ДЖУДЖАК
До коментар #19 от "Злобното Джуджи":ХАПОВЕТЕЕЕЕЕЕ
АКО СА 95% ОТ 10000000 МЪЖЕ ТО 40000000 НАСЕЛЕНИЕ УКРОПИЯ ТРЯБВА ДА ИМА 9000000 АРМИЯ
ПЪТИ ПО ГОЛЯМА ОТ КИТАЙСКАТА
ГОЛЯМ БОК.....ЛУК СИ ДЖУДЖАКА ДОБРЕ ЧЕ СИ ИЗВЪНРЕДНАО ТЪП
20:19 11.08.2025
35 Новак
20:20 11.08.2025
37 ДВ а ?....ДВ ?
Коментиран от #71
20:21 11.08.2025
39 злати
20:23 11.08.2025
40 ХА ХА ХА
20:23 11.08.2025
41 Хахахаха
20:24 11.08.2025
42 Гнусен еврей
20:24 11.08.2025
43 Гориил
20:24 11.08.2025
44 ДВ а ?....ДВ ?
20:25 11.08.2025
45 Диктатор на укри
20:25 11.08.2025
46 Зеленски
20:26 11.08.2025
47 Я пък тоя
УКРАИНСКА. Много добре са живели птеди с 61 евра.
20:27 11.08.2025
48 Това е луда пропаганда на западналия
20:27 11.08.2025
49 Тъжна реалност
20:28 11.08.2025
51 Дай си адреса
До коментар #21 от "Селянин":Ще те дадем на генерал Столетов, като му дойде времето. ПлачИ, говядо!
20:29 11.08.2025
53 Хахахаха
До коментар #29 от "Баце ЕООД":А копейки на теуевизията като не вярвате, на руската теуевизия що вярвате? Ами тя и теуевизията от Донецк, според вас и тя е руска. И наистина, да не вярваме на теуевизията. Да видим фактите. Рашите бягат в САЩ, а американците не бягат в раша! Ти други факти имаш ли?
20:30 11.08.2025
54 Я пък тоя
До сега нямаше нищо, изведнъж има всичко!!!!!
20:30 11.08.2025
55 Хахахаха
До коментар #27 от "В Луганск:":Абе ти не си в САЩ, но много руснаци са вече там. И хич даже не мислят да се връщат.
20:31 11.08.2025
56 Много хубавичко във Вашингтон става
20:31 11.08.2025
57 Хахахаха
До коментар #19 от "Злобното Джуджи":Ама ти наистина не си добре. Магазините са забити със стока и нищо не липсва и хората си взимат нормални заплати,безработни почти няма.И един съвет ако имаш възможност направи си една екскурзия до Русия да видиш как живеят нормалните хора, а не както в България от заплата до заплата и парите пак не стигат
Коментиран от #61
20:33 11.08.2025
58 Украинец без крак и с половин глава
ЖЕСТОКАТА ИСТИНА ЗА Киев
- Атмосферата в Киев е много тежка, - казва приятел от Киев. - Улиците са пълни с психопати, сакати, агресивни хора в униформи, контролно-пропускателни пунктове - на всяка крачка. В метрото - има разхвърляни парцали, сгъваеми столове, смърдящи чужди матраци, върху които са се настанили бездомници. Подземието (наследство на Съветския съюз) е избрано от войници-инвалиди, които охотно просят. На Хрещатик расте импровизирано гробище от жълто-сини знамена. Консерваторията дава операта „Фауст“, в която, както е известно, „хората умират за метал“.
20:35 11.08.2025
59 Зодиак
20:37 11.08.2025
60 Тодоров
До коментар #52 от "Анджо":Ееех Анджо ,Анджоо ,нито писанията ти писания ,нито името ти име Анджо,ами да ми свириш на ко женото банджо ,Анджо .
20:37 11.08.2025
61 Хахахаха
До коментар #57 от "Хахахаха":Ако имаш възможност си направи една екскурзия до Донецк и Луганск, да видиш как имат всичко! Не разбрахте, че раша не е масква и Петербург и Петербург и масква не са раша. Когато сравняваш стандартите на две държави, взимаш техните села и виждаш, къде са по-оправени. Иначе и в най-бедните африкански държави имат хубави и оправени столици. Все пак в столиците живеят богатите граждани на държавите! Вземи селата!
Коментиран от #65, #68
20:38 11.08.2025
62 Архимандрисандрит Бибиян
20:38 11.08.2025
63 Украинец без крак и с половин глава
20:40 11.08.2025
64 а пък стринка маша дето лапа каша
20:41 11.08.2025
65 Анджо
До коментар #61 от "Хахахаха":И ми го цитираш това напъвайки във външния си нуж никк.в село Долно Нагорнище .
Коментиран от #66
20:41 11.08.2025
66 Хахахаха
До коментар #65 от "Анджо":Това ли успя да измисли закестенялото мозъче?
20:44 11.08.2025
67 Украинец без крак и с половин глава
20:45 11.08.2025
68 А бе мусор
До коментар #61 от "Хахахаха":Ела ми на гости в село Детчино Калужска област,да видиш в това село колко супермаркета има колко строителни магазини има .Ела да видиш как си живеят хората даже на село а не да повтаряш изтъркани врази на евроатлантиците.
20:48 11.08.2025
69 БгТопИдиот🇧🇬
20:51 11.08.2025
70 М даа
20:53 11.08.2025
71 Трудно е
До коментар #37 от "ДВ а ?....ДВ ?":типичният офис планктон, и млади хора под 25 години да го разберат. Атлантизма ги е повредил отдавна
20:53 11.08.2025
73 Не се
До коментар #5 от "Механик":Прави на интересен ,копей.Статията е комсомолска правда
20:56 11.08.2025
74 Капейка
20:57 11.08.2025