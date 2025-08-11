Новини
В Луганск: "Казват ни, че Русия правела много за нас"
  Тема: Украйна

В Луганск: "Казват ни, че Русия правела много за нас"

11 Август, 2025 19:48

Придобиването на руско гражданство обаче означава и ангажимент за евентуална мобилизация в руската армия, което отблъсква мнозина

В Луганск: "Казват ни, че Русия правела много за нас" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Водата и токът спират редовно, храните са скъпи, а Русия измисля все нови разпоредби, с които принуждава украинците в окупираните територии да приемат руско гражданство. Какво разказват хората там. Репортаж на ДВ.

"Казват ни, че Русия правела много за нас. Но аз виждам само едно - че нямам достатъчно пари, за да живея както преди. По-рано живеех направо отлично, а сега едва свързвам двата края“, казва Оксана (името е променено) от Новоайдар пред ДВ.

Селището е на 60 км от Луганск, който е окупиран от Русия от 2014 година насам. През пролетта на 2022 година с началото на инвазията руската армия стигна и до Новоайдар, както и до градовете Лисичанск, Сиверскодонецк и Рубежное, взимайки под контрола си почти целия регион Луганск в източната част на Украйна.

Оттогава насам населението на Новоайдар е намаляло с една трета. „Останали са само по-възрастните хора – младите избягаха в други райони на Украйна или в чужбина“, разказва Оксана. Тя се оплаква, че нейното село страда от войната, къщата ѝ е повредена от обстрела. Но окупационните власти не оказват помощ за възстановяването ѝ.

Съседите си помагат

Преди руската инвазия Оксана е продавала хранителни продукти собствено производство. Сега вече няма животни, а не може да продава и зеленчуци – за целта би трябвало да регистрира фирма по руското законодателство. „Отглеждаме зеленчуци вече само за собствени нужди и си разменяме стоки със съседите“, казва тя.

За да се живее нормално, според Оксана, заплатите на хората тук би трябвало да са най-малко 40 000 рубли (около 440 евро). Много от нейните съселяни обаче, например пощальоните, не печелят и по 200 евро. Обявите за работа в местните социални мрежи са предимно в сектора на услугите и в строителството.

В Сиверскодонецк се търсят водопроводчици със заплата от около 1320 евро, почти толкова предлагат и в Металургичния завод в Алчевск. В социалните медии има и обяви с предложения за сключване на договор с руската армия – срещу заплащане от около 2400 евро.

Бащата на Оксана продължава да получава украинска пенсия, но за целта трябва чрез VPN да влезе в блокирания от окупаторите портал на украинската пенсионна каса. „Без тази пенсия не бихме могли да се справим“, казва Оксана. Става дума за 61 евро. „Това стига за храната само за една седмица“, обяснява жената, която е принудена да харчи и спестяванията на семейството.

Оксана се оплаква, че храните са поскъпнали, както и от това, че в Новоайдар вече има само два магазина. „В Луганск могат да се купят яйца на половината на тукашните цени“, посочва жената. Поради това ходи на всеки две седмици да пазарува там.

Токът спира постоянно

Украинската регионална администрация на Луганск, която е разположена в контролираната от Киев част на града, научава за проблемите на хората в окупираните райони предимно от социалните медии.

Там се обсъждат спиранията на тока и водата. „През лятото Сиверскодонецк редовно остава и без ток, и без вода, при това едновременно. Водата се спира уж заради ремонти на електрическите уреди, а токът – уж заради дейности по помпените станции“, казва пред ДВ Олексий Харченко, ръководител на регионалната администрация на Луганск.

Но без ток няма и интернет, допълва Оксана. Тя казва, че връзката чрез мобилния оператор „Лугаком“, който обслужна окупирания регион Луганск, е лоша. Освен това много сайтове са блокирани. „Дори Вайбър може да се отваря само чрез VPN“. Олексей Харченко все пак е обнадежден: „В момента в Телеграм се тества чатбот, разработен най-вече за комуникация с жителите на окупираните региони“. Ръководителят на регионалната администрация изтъква, че в социалните мрежи има много оплаквания и от недостатъчния брой лекари, включително в градовете.

„Един път в годината в района идва група руски лекари. Те обслужват определен район в продължение на месец, след което обаче отново трябва да се разчита на местните медици. Но когато отидеш в поликлиниката, ти казват – в момента лекари няма. Не ти остава нищо друго, освен да вземеш пари назаем и да потърсиш частна медицинска помощ“, оплаква се Оксана. Освен това в клиниките не се обслужват пациенти без руски паспорт.

Хората могат да останат без жилища

Олексий Харченко изтъква, че от началото на годината жителите на окупираните територии, които не са взели руско гражданство, се водят за Русия чужденци или лица без гражданство. „По този начин те са лишени от социални помощи и привилегии, както и от правото на медицинско обслужване“, казва той.

Придобиването на руско гражданство обаче означава и ангажимент за евентуална мобилизация в руската армия, което отблъсква мнозина. „А окупаторите въвеждат нови и нови ограничения, за да принудят хората да вземат гражданство“, посочва Харченко.

По неговите думи през март окупаторите са започнали да изземат апартаментите и къщите на хората, които са напуснали региона на Луганск. „Според руското законодателство жилищното пространство, което е инвентаризирано и декларирано като „непринадлежащо никому“, може да бъде прехвърлено от съда като общинска собственост“, обяснява Харченко.

"Защо да ходя другаде"

За да избегне това, Оксана от Новоайдар е трябвало да осигури руски документи за къщата си. Според Харченко новите изисквания са още едно средство за оказване на натиск спрямо хората в окупираните територии, които отказват руски паспорти. Някои дори се връщат в окупираните райони, само за да спасят имотите си.

С указ на руския президент Путин всички хора, които нямат руско гражданство, трябва да напуснат окупираните територии до 10 септември. Оксана обаче иска да остане в Новоайдар и казва: „Защо да ходя да прося някъде другаде, щом тук имам всичко? Все някога и това ще свърши. Чакаме всичко да стане както преди. Повечето хора тук живеят с тази нагласа“.


Оценка 1.4 от 33 гласа.
Оценка 1.4 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дойчи зели

    53 44 Отговор
    дезинформация и пропедераска пропаганда

    Коментиран от #25

    19:50 11.08.2025

  • 2 Пич

    44 41 Отговор
    На фронта може да оцелееш , в ръцете на украинските фашисти не оцеляват дори и децата!!!

    19:51 11.08.2025

  • 3 Ердоган

    19 36 Отговор
    Копейка: ние знаем, че Русия е мизерия, затова си харчим евро, но квичим за Русия

    19:52 11.08.2025

  • 4 🇺🇦🇧🇬

    19 34 Отговор
    рашия прави от хората само крепостници или пушечно мес0,в зависимост от пола и възрастта!

    19:52 11.08.2025

  • 5 Механик

    32 5 Отговор
    Не съм гледал източника на статията, но позволете ми да позная от два пъти!
    . Бесарапски форнт.
    . Дойчевеле
    п.п.
    познах ли от първия път все пак? Познах, нали?

    Коментиран от #73

    19:54 11.08.2025

  • 6 стоян георгиев

    26 8 Отговор
    Приказки под шипковия храст.

    19:54 11.08.2025

  • 7 Копейкин Костя

    9 19 Отговор
    Руский мир!!!

    19:56 11.08.2025

  • 8 Какво повече да прави за тях Русия?

    7 18 Отговор
    Денги неть.

    19:57 11.08.2025

  • 9 ИСТИНАТА - СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ В ЕС !

    17 7 Отговор
    СПОРЕД ЧЛ.106,107 ОТ УСТАВА НА ООН🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА -СВО,СРЕЩУ ПОВТОРНО ЗАРОДЕНИЯ ФАШИЗЪМ В УКРАЙНА ,ПРЕЗ 2014Г, СПОНСОРИРАН ОТ ЗАПАДА.ЕС- влезе в криза на всички нива.(Само в Герм.25 000 фирми са във фалит за 2024 ).Загубите на САЩ( за 3 г) възлизат на = 7 трил.$= 37 трил.$.Бюдж.дефицит=6% колкото Европейския,и Държ.дълг над 110% За Русия това са=1,2% Бюдж.дефицит,18% Държ.дълг, Ниска безраб (+2%),Икономика, с ръст (+4%),и увеличен Златен резерв = 210 млрд.$ за 2024г. Гр.Москва(13 млн жит.) е определен от комисия в ООН за най-добър град в света по инфраструктура и стандарт (2022/23).Военната руска промишленост ,се оказа= 4-пъти по-голяма, от тази на НАТО.Потвърдено и в изказване на Ген.Сек.М.Рюте ! До момента са избити=2,2 млн. войнци на Фашисткия украински.режим,от 2014,и 6740 натовски офицери и консултанти.До момента загубите на НАТО са огромни и са унищожени оръжия за = 430 млр .$,а остатъч.ресурс на НАТО в момента е = за 3 седмици( дебатите в Америк.Конгрес потвърдиха това).Руските ракети станаха повече ( напр: Х-101 с обсег = 5500 км и КВО= 1 м !В момента в Украйна има =700 000 руска армия,от = 2,4 млн редовна -Потвърдено,от ГРУ, Н-к Г-н Щаба на Украйна,и Зеленски ! САМО ЗА 2023 Г.= 5,5 МЛН.УКРАИНСКИ
    ГРАЖДАНИ СА ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ В РУСИЯ.=3,3 МЛН.ВЕЧЕ СА С РУСКО ГРАЖДАНСТВО.

    Коментиран от #13

    19:58 11.08.2025

  • 10 Аз съм веган

    12 23 Отговор
    Никой никога не е видял нещо хубаво от Бензиностанцията

    19:58 11.08.2025

  • 11 БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ !

    27 9 Отговор
    МАРИУПОЛ ЗА 3 Г. ОТ РАЗВАЛИНИ СЕ ПРЕВЪРНА В НОВ МОДЕРЕН ГРАД ! ТОВА Е ЕДИН ОТ ПРИМЕРИТЕ И МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ !

    20:00 11.08.2025

  • 12 Ууупс

    20 6 Отговор
    Дойче Зеле със свински крачета. КО ДА ЧЕТА!

    20:00 11.08.2025

  • 13 Аз съм веган

    9 10 Отговор

    До коментар #9 от "ИСТИНАТА - СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ В ЕС !":

    Моля те отиди и ти с тези милиони емигранти към Бензиностанцията. Вземи с тебе и подобните ти.

    20:01 11.08.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 4 Отговор
    МАРИОПУЛ СЕГОДНЯ
    ... И Е НА ЗАБРАНЕНИЯ В РУСИЯ ЮТУБ :))
    ......
    ДА ВИДИТЕ КАКВО Е ЖИВОТ БЕЗ СДС ПРОПАГАНДА :))

    20:02 11.08.2025

  • 15 верно ли

    15 6 Отговор
    руснаците са пуснали дойче зеле кореспондент в град сравнително близо до фронта?

    20:02 11.08.2025

  • 16 Софийски

    10 8 Отговор
    Руский мир ;)
    Родните полезни идиоти драпат да ни асвабадят отново ;)

    20:04 11.08.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 5 Отговор
    БИЛА НА СЕЛО А КУПУВАЛА ЯЙЦА ?
    ......
    И ТЯ КАТО ЕДНА АМЕРИКАНСКА КОЯТО СЕ ПОГНУСИ
    НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА
    КАТО РАЗБРА ОТКЪДЕ ИЗЛИЗАТ ЯЙЦАТА НА КОКОШКАТА

    20:04 11.08.2025

  • 18 Бях сигурен че новината е от ДБ

    12 7 Отговор
    Хахахаха жалкари

    20:05 11.08.2025

  • 19 Злобното Джуджи

    10 10 Отговор
    "...виждам само едно - че нямам.."

    Русия - страната на нямането, дефицита, спекулата, корупцията и неможенето !!! Затова 95% от руснаците в Украйна станаха украинци и хванаха оръжието срещу крАдливата татаро-монголска напаст.

    Коментиран от #33, #57

    20:06 11.08.2025

  • 20 3.14К

    12 5 Отговор
    В DW непрекъснато се публикуват посредствени и бездарно написани материали. Тези писания са подходящи за читателите на в BILD, но не и за България.

    20:08 11.08.2025

  • 21 Селянин

    8 8 Отговор
    Това е резултата от "руския мир"... Глад и тотална мизерия навсякъде където е минал руснака.

    Коментиран от #36, #51

    20:12 11.08.2025

  • 22 Как пък един боклукк

    14 6 Отговор
    не замина за великата матушка?

    Коментиран от #31, #32

    20:12 11.08.2025

  • 23 Русия ще капитулира

    13 9 Отговор
    Московските убийци ще отговарят пред света за кървавата си война на завладяване. За извършения геноцид. Руски гражданство, хахахаха. Фашисти. Русия ще бъде изхвърлена от украинските и кримските земи.

    Коментиран от #28

    20:13 11.08.2025

  • 24 Хахахаха

    6 18 Отговор
    "Олексий Харченко изтъква, че от началото на годината жителите на окупираните територии, които не са взели руско гражданство, се водят за Русия чужденци или лица без гражданство. „По този начин те са лишени от социални помощи и привилегии, както и от правото на медицинско обслужване“, казва той."

    Дойче Веле пак пуска упашатите лъжи.Чужденци с Разрешение на временно пребиваване или Вид на жителство и лица без гражданство имат право на безплатно медицинско обслужване,а социални помощи и други превилегии зависи от конкретния случай. Например живея в Русия със Вид на жителство навършил съм шестдесет години и съм предпенсиона възраст и имам право на безплатно пътуване в градския транспорт.

    20:14 11.08.2025

  • 25 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Дойчи зели":

    Дезинформация? Хубава опорка, когато не ти харесва, да пишеш, че е дезинформация! Ако искаш, пусни канала - Обманутьiй россиянин и ще гледаш от телевизията в Донецк, как хората си пълнят вода от локвите по улиците!

    Коментиран от #29

    20:15 11.08.2025

  • 26 Стигнах до Дойче веле и

    6 1 Отговор
    повече не си правих труд да чета...

    20:15 11.08.2025

  • 27 В Луганск:

    5 2 Отговор
    Добре че не сме във САЩ ... че там и извънредно положение има и стрелят по хората. Вашингтон е окупиран от армията

    Коментиран от #55

    20:15 11.08.2025

  • 28 А бе мусор

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Русия ще капитулира":

    Пий си навреме илачите че нещо не си въвред

    20:16 11.08.2025

  • 29 Баце ЕООД

    1 11 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Не всички са на твоето ниво да вярват на всичко поднесено по тв. Ето, чичо ти 4 езика знае, залагам си малкия баце еоод, че си пълен калъф

    Коментиран от #53

    20:17 11.08.2025

  • 30 Берлин

    3 7 Отговор
    Пак заливат със зелена бандеровската пропаганда къде Русия, къде окраиндабандера,край идва на оСраина.

    20:18 11.08.2025

  • 31 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Как пък един боклукк":

    Ами те там не заминават бокклуци ,а заминават нормални хора.ТИ ОТ КОИ СИ БЕ

    20:18 11.08.2025

  • 32 Русофилите вярват само на "новини"

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от "Как пък един боклукк":

    от риа новости и ТАСС... Що ли? 😂😂😂

    20:19 11.08.2025

  • 33 ХАПОВЕТЕ ДЖУДЖАК

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Злобното Джуджи":

    ХАПОВЕТЕЕЕЕЕЕ
    АКО СА 95% ОТ 10000000 МЪЖЕ ТО 40000000 НАСЕЛЕНИЕ УКРОПИЯ ТРЯБВА ДА ИМА 9000000 АРМИЯ
    ПЪТИ ПО ГОЛЯМА ОТ КИТАЙСКАТА
    ГОЛЯМ БОК.....ЛУК СИ ДЖУДЖАКА ДОБРЕ ЧЕ СИ ИЗВЪНРЕДНАО ТЪП

    20:19 11.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Новак

    0 2 Отговор
    Русия нищо не прави за вас, аз правя повече за вас.

    20:20 11.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ДВ а ?....ДВ ?

    3 2 Отговор
    ...Брат ми беше мобилизиран по призовка и не се скри от военните комисари и дори искаше да се бие. Изпратиха го в „учебно училище“, а месец по-късно го изпратиха в Харковската посока, - разказва историята на семейството си жител на Киев, който, за разлика от по-малкия си брат, успя да се „отлепи“ и благоразумно замина за Полша. Той беше толкова активен на фронта, вярваше в победата, но когато кракът му беше откъснат от мина, всичко в главата му се обърка и „настройките“ за „победа“ отлетяха в един миг.Сега получава обезщетение от 860 гривни на месец, - продължава събеседникът ми. - Предложили са му „заседнала“ работа в Търговския център. Но той по принцип няма да отиде там. Жена му избяга в Европа с детето им, обявявайки развод. Доброволци помагат на брат ми, аз изпращам пари. За него се грижи и застаряващата ни майка, която самата се нуждае от помощ... Брат ми се оплака, че украинците гледат с отвращение хора като него на улицата, - честно разказва мъжът историята на семейството...И се чудя какво трябва да загуби един украинец, за да се отърси от илюзиите, натрапени му от властите. Наистина ли само гробът може да поправи гърбавия?...ДВ а?......

    Коментиран от #71

    20:21 11.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 злати

    2 2 Отговор
    това е фейк нюз,тези където са писали тази дезинформация мога да им дам линк за срещата с пушилин и путин,но едва ли ще искат да го гледат,важното е континентален да падат а май..та на истината

    20:23 11.08.2025

  • 40 ХА ХА ХА

    3 2 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ЩОМ ДОЙЧЕ ЗЕЛЕТО ГО ПИШЕ ИЛИ НЯКОЙ ОТ ФАКТИ Е ЛЪЖА ! ЗАЩО ЗЕЛЕТО НЕ ПИШЕ КАК ЗАБРАНЯВАХА НА ФРИЦОРВЕТЕ ДА СИ ПУСКАТ КЛИМАТИЦИТЕ И ГИ ГЛОБЯВАХА ЗА ТОВА , ЗАЩО ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ СА НЕДОВОЛНИ ОТ ЗАПЛАТИТЕ И , ЧЕ ПАРИТЕ ИМ ОТИВАТ ПРИ КЛОУНА ? А БЕРАТ КАХЪРА НА РУСИЯ ?

    20:23 11.08.2025

  • 41 Хахахаха

    4 1 Отговор
    А тази снимка е от Донецк а не от Луганск.На снимката е Денис Пушилин ръководителя на Донецка област.

    20:24 11.08.2025

  • 42 Гнусен еврей

    2 2 Отговор
    Диктатор на укри

    20:24 11.08.2025

  • 43 Гориил

    9 16 Отговор
    Доскоро Украйна блокираше водоснабдяването и електричеството. Деветдесет процента от прясната вода в степния и сух Донбас по време на съветската епоха е идвала през канала Днепър-Донбас. Сега с бързи темпове се строят хидротехнически съоръжения, които да доставят прясна вода от река Дон. Електричеството за гигантския индустриален комплекс на Донбас се доставяше от Запорожката атомна електроцентрала (спряна от съображения за безопасност). Днес цялото електричество се доставя от Ростовската атомна електроцентрала (изградени са електропроводи. Наскоро бяха пуснати в експлоатация два нови енергоблока). Не четете лъжливи вестници и не позволявайте нацистката пропаганда да ви промива мозъците. Ще добавя, че огромното мнозинство от мъжете от Луганск служат активно в Руската освободителна армия. При най-малката заплаха цялата република ще се вдигне на оръжие, включително възрастните хора, жените и децата.

    20:24 11.08.2025

  • 44 ДВ а ?....ДВ ?

    4 1 Отговор
    Репортаж на ДВ... Да ама за нас българите ДВ са много ниска топка ...и други неща четем и не са руски впрочем

    20:25 11.08.2025

  • 45 Диктатор на укри

    4 3 Отговор
    Гнусен еврей

    20:25 11.08.2025

  • 46 Зеленски

    2 3 Отговор
    диктатор на укри

    20:26 11.08.2025

  • 47 Я пък тоя

    2 3 Отговор
    Бащата получава украинска пенсия, 61 евра.
    УКРАИНСКА. Много добре са живели птеди с 61 евра.

    20:27 11.08.2025

  • 48 Това е луда пропаганда на западналия

    2 11 Отговор
    И изгнил запад !!!!!!!!!!! Надрусаняка ги фалира тотално .......дай ......дай.....дай..... И тия будали се удрямаха !!!!!!!! Сега и дедо Дончо ги дой яко , ако искат оръжие за бандерите да плащат , той няма нищо против !!!!!!

    20:27 11.08.2025

  • 49 Тъжна реалност

    8 2 Отговор
    Това е руский мир, който окупаторите натрапиха на свободните и горди украинци, които сега орките искат да превърнат в крепостни на Мордор!

    20:28 11.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дай си адреса

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Селянин":

    Ще те дадем на генерал Столетов, като му дойде времето. ПлачИ, говядо!

    20:29 11.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хахахаха

    11 1 Отговор

    До коментар #29 от "Баце ЕООД":

    А копейки на теуевизията като не вярвате, на руската теуевизия що вярвате? Ами тя и теуевизията от Донецк, според вас и тя е руска. И наистина, да не вярваме на теуевизията. Да видим фактите. Рашите бягат в САЩ, а американците не бягат в раша! Ти други факти имаш ли?

    20:30 11.08.2025

  • 54 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    "Защо да ходя да прося някъде другаде, щом тук имам всичко?"
    До сега нямаше нищо, изведнъж има всичко!!!!!

    20:30 11.08.2025

  • 55 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "В Луганск:":

    Абе ти не си в САЩ, но много руснаци са вече там. И хич даже не мислят да се връщат.

    20:31 11.08.2025

  • 56 Много хубавичко във Вашингтон става

    2 0 Отговор
    За Луганск не знам. Армията е на всякъде, тарги по витрините на магазините и..... хубавичко е

    20:31 11.08.2025

  • 57 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "Злобното Джуджи":

    Ама ти наистина не си добре. Магазините са забити със стока и нищо не липсва и хората си взимат нормални заплати,безработни почти няма.И един съвет ако имаш възможност направи си една екскурзия до Русия да видиш как живеят нормалните хора, а не както в България от заплата до заплата и парите пак не стигат

    Коментиран от #61

    20:33 11.08.2025

  • 58 Украинец без крак и с половин глава

    2 8 Отговор
    С обезщетение от 860 гривни на месец.... Тва е истината
    ЖЕСТОКАТА ИСТИНА ЗА Киев
    - Атмосферата в Киев е много тежка, - казва приятел от Киев. - Улиците са пълни с психопати, сакати, агресивни хора в униформи, контролно-пропускателни пунктове - на всяка крачка. В метрото - има разхвърляни парцали, сгъваеми столове, смърдящи чужди матраци, върху които са се настанили бездомници. Подземието (наследство на Съветския съюз) е избрано от войници-инвалиди, които охотно просят. На Хрещатик расте импровизирано гробище от жълто-сини знамена. Консерваторията дава операта „Фауст“, в която, както е известно, „хората умират за метал“.

    20:35 11.08.2025

  • 59 Зодиак

    0 0 Отговор
    Таурус.

    20:37 11.08.2025

  • 60 Тодоров

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Анджо":

    Ееех Анджо ,Анджоо ,нито писанията ти писания ,нито името ти име Анджо,ами да ми свириш на ко женото банджо ,Анджо .

    20:37 11.08.2025

  • 61 Хахахаха

    13 4 Отговор

    До коментар #57 от "Хахахаха":

    Ако имаш възможност си направи една екскурзия до Донецк и Луганск, да видиш как имат всичко! Не разбрахте, че раша не е масква и Петербург и Петербург и масква не са раша. Когато сравняваш стандартите на две държави, взимаш техните села и виждаш, къде са по-оправени. Иначе и в най-бедните африкански държави имат хубави и оправени столици. Все пак в столиците живеят богатите граждани на държавите! Вземи селата!

    Коментиран от #65, #68

    20:38 11.08.2025

  • 62 Архимандрисандрит Бибиян

    7 1 Отговор
    Путилифонът некой од бате Пундевците каза каде знае у Ромсiа е канеф ма па он си е на сенка у зайчарнико!

    20:38 11.08.2025

  • 63 Украинец без крак и с половин глава

    2 6 Отговор
    С обезщетение от 860 гривни на месец...... Искам и аз да пиша статии за Факти. Ах само да го добарам и оня зелен психопат в Киев ..

    20:40 11.08.2025

  • 64 а пък стринка маша дето лапа каша

    1 3 Отговор
    пък казва че е доволна от преминаващите аскерчета

    20:41 11.08.2025

  • 65 Анджо

    2 7 Отговор

    До коментар #61 от "Хахахаха":

    И ми го цитираш това напъвайки във външния си нуж никк.в село Долно Нагорнище .

    Коментиран от #66

    20:41 11.08.2025

  • 66 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Анджо":

    Това ли успя да измисли закестенялото мозъче?

    20:44 11.08.2025

  • 67 Украинец без крак и с половин глава

    3 0 Отговор
    По някаква причина си спомних 2004 г. и как киевляни стояха на Майдана с лозунгите „Схід і Захід наведнъж“ (на украински: „И на Запад, и на Изток едновременно“), развявайки знамената на Европейския съюз. Повече от 20 години минаха от онзи първи Майдан. И сега украинците, стигнали до ръба на бездната, където се озоваха вместо в ЕС, най-накрая искат да спрат и да откажат да се бият но зеленият психопат вика Напред към Москва...

    20:45 11.08.2025

  • 68 А бе мусор

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хахахаха":

    Ела ми на гости в село Детчино Калужска област,да видиш в това село колко супермаркета има колко строителни магазини има .Ела да видиш как си живеят хората даже на село а не да повтаряш изтъркани врази на евроатлантиците.

    20:48 11.08.2025

  • 69 БгТопИдиот🇧🇬

    0 1 Отговор
    Стиганах до писателя и спрях.

    20:51 11.08.2025

  • 70 М даа

    0 0 Отговор
    Руский мир ,национализация и терор

    20:53 11.08.2025

  • 71 Трудно е

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "ДВ а ?....ДВ ?":

    типичният офис планктон, и млади хора под 25 години да го разберат. Атлантизма ги е повредил отдавна

    20:53 11.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Не се

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Прави на интересен ,копей.Статията е комсомолска правда

    20:56 11.08.2025

  • 74 Капейка

    0 0 Отговор
    А ние в България добре си живуркаме

    20:57 11.08.2025

