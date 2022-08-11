Новини
Кой има имен ден днес, 11 август, 2025 г. Честито!

11 Август, 2022

Църквата отбелязва двоен празник – на свети дякон Евпъл и на света мъченица Сузана (Сосана)

Кой има имен ден днес, 11 август, 2025 г. Честито! - 1
Снимка: meta-health.bg
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 11 август Църквата отбелязва двоен празник – на свети дякон Евпъл и на света мъченица Сузана (Сосана).

Във време на страшното гонение при Диоклетиан живял в Сицилия св. дякон Евпъл. Той без страх служил на Бога. По това време било строго забранено на християните да държат в къщи свещени книги, които езическите власти старателно търсили и ги изгаряли, когато успявали да ги намерят.

Бил заловен, когато в една бедна колиба чел св. Евангелие. В мрачната тъмница св. Евпъл бил жестоко измъчван чрез глад и жажда. Пред смъртта си той с в глас поучавал народа и бил утешен чрез глас от небето: „Блажен си ти, Евпле, Мой добри и верни рабе! Влез в радостта на твоя Господ!“ След това той радостно преклонил главата си под меча н палача.

Света Сузана (Сосана) била дъщеря на презвитер Гаваний. Самият той бил брат на тогавашния римски папа Гай (папа от 283 г. до 22 април 296 г).
Тъй като добре познавал езическите философи бил изучил отлично Свещеното Писание, Гавиний, по съвета на брат си, написал много книги като опровержение на езическите заблуждения.

Сузана се отличавала с ум и телесна красота, която била превъзхождана от духовната ѝ красота.
Император Диоклециан поискал я направи жена на своя син Максимиан. В действителност той не бил син на Диоклециан, а бил осиновен него, защото произхождал от много близки роднини на императора.

Тя отказала да се омъжи за него, а това разгневило императора. Подложена била на страшни мъчения. Главата ѝ била отсечена с меч. Светият Папа Гай осветил къщата, в която била пролята кръвта на мъченицата за храм.

Днес имен ден имат Сузана и Лиляна.


  • 4 Тоз пък бил

    И,, набожен,, ами с такова име има доста,та ги,, поздрави,, да останат доволни...!

  • 7 Град Козлодуй

  • 9 хаберих

    Блондинка влиза в книжарницата. -Предложете ми книга. -Кой автор предпочитате? -Няма значение, книгата да е в тон с банския ми.

  • 10 1488

    "Кой има имен ден днес, 11 август, 2025 г.?"
    НИКОЙ !!!
    🦃🐦🐤

