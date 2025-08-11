Георги Чорбаджийски отива в Ботев Враца

ЦСКА изпраща младия полузащитник Георги Чорбаджийски под наем в Ботев Враца. Решението идва, след като старши треньорът Душан Керкез не включва 20-годишния талант в бъдещите си планове за "червените".

Въпреки че през настоящия сезон Чорбаджийски се появи на терена в три срещи от efbet Лига – срещу Ботев Пловдив (1:1), Спартак Варна (1:1) и Черно море (0:0), общото му игрово време не надхвърли един час. В двубоя с Локомотив Пловдив младокът дори не попадна в групата на тима.

Освен участията си в първия отбор, Чорбаджийски се отличи и с изяви за дублиращия състав на ЦСКА, където отбеляза гол при победата с 2:0 над Вихрен. Въпреки това, конкуренцията в средата на терена и ограничените възможности за изява наложиха търсенето на нови хоризонти за развитието му.

Очаква се престоят в Ботев Враца да даде на Чорбаджийски ценен опит и повече игрови минути, които да подпомогнат израстването му като футболист.