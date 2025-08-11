Новини
Тагарев: Екипът на Тръмп подхожда непрофесионално към разрешаването на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Тагарев: Екипът на Тръмп подхожда непрофесионално към разрешаването на войната в Украйна

11 Август, 2025 08:34

Бившият военен министър: Кремъл се подиграва, а мирът не може да бъде за сметка на Украйна

Тагарев: Екипът на Тръмп подхожда непрофесионално към разрешаването на войната в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп подхожда непрофесионално към разрешаването на войната в Украйна. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред БТВ, критикувайки специалния пратеник на президента Стив Уиткоф за липсата на познания дори по географията на Украйна, предава News.bg.

„Как може да се постигне мир, когато срещу него стоят топ професионалисти?“, попита Тагарев.

По думите му руският президент Владимир Путин се е подиграл с Уиткоф, като му е връчил за предаване на ЦРУ орден „Ленин“. Жест, който Тагарев определи като „пълна подигравка“.

Бившият министър подчерта, че Русия води мащабна война с крайни цели, но няма шанс да ги постигне с военни средства. „Русия няма никакъв шанс в конвенционален конфликт с Европа и САЩ“, заяви той.

Тагарев допусна, че Тръмп се стреми към мирно решение, но предупреди, че подходът му може да бъде за сметка на Украйна. „Украйна доказа, че може да се защитава, но се нуждае от материална и финансова подкрепа. Тръмп смята, че конфликтът трябва бързо да приключи, дори това да означава отстъпки от украинска страна“, каза той.

Според Тагарев, Тръмп е обявил среща с Путин без участието на Украйна и европейските ѝ съюзници, което руската пропаганда ще използва, за да представи Путин като признат световен лидер. Той изрази мнение, че Европа вече е осъзнала необходимостта да поеме повече отговорност за собствената си сигурност, тъй като падането на Украйна би поставило континента в съвсем различна позиция.

Тагарев подчерта, че към момента Тръмп не е предложил нито конкретни гаранции, нито териториални решения за постигане на мир.

Той определи продажбата на 4400 държавни имота като „скрита приватизация“ в коментар по друга тема.

Според него това е „пушек“, създаден умишлено, за да отклони вниманието от по-важни въпроси.


Украйна
